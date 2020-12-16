Всё «ужасно и плачевно»?

№44 (623) от 16 декабря 2020 г.

В течение двух прошлых недель в редакцию «Орловской среды» поступило несколько гневных обращений от граждан в адрес областной власти: жителей возмущает тот факт, что в Орле простаивает железнодорожная больница, в то время как в городе недостаточно койко-мест для больных коронавирусом. Одно из таких обращений мы публикуем полностью:

«Я хотел бы задать вопрос губернатору Андрею Клычкову и руководителю департамента здравоохранения Ивану Залогину: за все время пандемии вам не приходило в голову, что в городе Орле простаивает здание Железнодорожной больницы, которое можно было использовать не под бухгалтерию железной дороги, а для размещения и лечения больных коронавирусом жителей Орла?

Я не знаю, в каком сейчас статусе это здание и кому принадлежит, но всем известно, что в свое время вопрос передачи этой больницы городу рассматривался. Для того, чтобы лечить там людей, достаточно было косметического ремонта. Почему вы допустили, что специализированное здание прекрасной больницы не используется, в то время как мест для больных не хватает?

Я — житель Орла, и меня лечат от коронавирусной инфекции в Кромской ЦРБ. Я не один такой, здесь много орловчан. Есть и пожилые люди, к которым не могут приехать близкие и передать им нормальную еду, витамины, которые требуются для выздоровления. К докторам претензий нет, спасибо им большое за то, что лечат нас, они стараются, переживают за каждого. Нагрузка у докторов и медперсонала колоссальная, плюс еще эти неудобные защитные костюмы, риск заразиться. Так дайте возможность людям — и больным, и врачам – лечиться и лечить в нормальных условиях, господа чиновники!».

Напомним, это не единственное обращение граждан, поступившее в «ОС» по поводу пустующего здания Железнодорожной больницы. Редакция нашей газеты задала этот вопрос руководителю областного департамента здравоохранения Ивану Залогину, и он ответил на него в ходе очередного онлайн-брифинга. Вот что сказал Залогин:

— Этот вопрос неоднократно и депутаты задавали… Ну, знаете, я посещал это здание в 2018 году, оно было в ужасном и плачевном состоянии. Здание находится в ведении РЖД, его не передавали ни правительству, ни городу, и планов у железной дороги по передаче нет. У них планы использовать это здание в рамках какой-то свой текущей деятельности, поэтому здесь вопрос неактуален. Даже если бы они его, предположим, передали, там вопрос серьезных капитальных вложений, причем это и по срокам длительно и, соответственно, с проектно-сметной документацией. В 2018 году там были проблемы и с полами, и в плачевном состоянии была больница.

Напомним, «Орловская среда» не в первый раз поднимает эту проблему. Еще в начале июня 2019 года в «ОС» был опубликован материал «Больнице требуется реанимация»: в редакцию обратился 73-летний пенсионер, житель города Орла, который заявил, что не использовать здание по сути бывшей ведомственной больницы, где есть несколько отделений, свой пищеблок и прекрасная территория, недопустимо.

— Как город и область могут допустить, чтобы такое роскошное здание простаивало, в то время как в той же больнице Семашко люди лежат в коридорах? — недоумевал 73-летний Борис Николаевич. — Я недавно проведывал там своего родственника. Он в кардиологическом отделении после операции, которую сделали в Москве, лежал. Естественно, в коридоре. Почему бы не выкупить у РЖД эту больницу и не сделать её филиалом больницы скорой помощи? Я понимаю, требуются средства, но ведь нужно договариваться. Я знаю, что такие переговоры велись при губернаторе Козлове. Якобы планировали сюда кожвендиспансер перевести. Но ничего, как видим, у Козлова не вышло. К Потомскому по этому вопросу обращались. Ему показалось, что нужны сотни миллионов на ремонт. Но вы посмотрите сами: какие сотни миллионов? Тут требуется небольшой ремонт фасада и косметический – внутри здания.

Пенсионер в то время наивно надеялся, что к его доводам прислушается новый глава региона Андрей Клычков, тем более, что возможность провести переговоры насчет передачи больницы области или же городу у него была. 30 мая 2019 года пресс-служба губернатора сообщала о подписании губернатором Орловской области социально-экономического соглашения о сотрудничестве с ОАО «РЖД». Тогда Андрей Клычков встретился с недавно назначенным начальником Московской железной дороги Михаилом Глазковым.

На встрече обсуждалось развитие пассажиропотока и товарооборота, «создании на территории Орловской области логистического центра», комфорт пассажиров и поддержка орловских образовательных учреждений, которые готовят специалистов железнодорожного транспорта.

Пресс-служба РЖД в Орловском регионе, в свою очередь, проинформировала:

«Объем налоговых платежей в областной и местный бюджеты в 2018 году составил 405,5 млн рублей. За 4 месяца 2019 года этот объем превысил 164 млн рублей (на 3% больше, чем за аналогичный период 2018 года). В 2018 году ОАО «РЖД» инвестировало в развитие железнодорожной инфраструктуры в Орловской области 463 млн рублей. Объем инвестиций в 2019 году запланирован на уровне 247,5 млн рублей».

«Орловская среда» тогда задалась вопросом: на какие цели областная власть направляет сотни миллионов «железнодорожных» налогов? И почему бы не вложить хотя бы часть этих денег в ремонт трехэтажного здания больницы, предварительно договорившись о её передаче городу Орлу? Ответа на него, мы, естественно, не получили. Однако уже весной 2019 года было понятно: расходы на «реанимацию» Железнодорожной больницы в планы орловского губернатора не входят.

И даже чрезвычайная ситуация — пандемия коронавируса — эти планы не поменяла. Неясно одно: почему Иван Залогин заявляет, что больница еще в 2018 году находилась в «ужасном» и «плачевном» состоянии? В 2019 году мы, к примеру, этого не заметили (см. фото). Думаем, и с той поры немногое изменилось. А насчет капитальных вложений и «длительных сроков», которые могли бы потребоваться области, чтобы привести Железнодорожную больницу в надлежащее состояние, то тут, как нам кажется, орловским чиновникам может пригодиться опыт их коллег из соседней Брянской области.

Еще 17 мая 2020 года издание Брянск.ньюс со ссылкой на региональный оперативный штаб сообщало: «Практически заброшенное здание бывшей железнодорожной больницы в Унече – районном центре в 140 км от Брянска – переоборудовано в самый большой в регионе профильный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 на 400 коек. Открытие госпиталя состоялось утром в воскресенье.

Журналисты пояснили: здание узловой железнодорожной больницы на станции Унеча было построено ещё в 1938 году, до 2011 года больница обслуживала железнодорожников, но потом в результате очередной оптимизации в РЖД была передана в областную собственной и объединена с Унечской ЦРБ. С 2014 года здание не эксплуатировалось: внутри были деревянные перекрытия, и возникли проблемы с пожарной сигнализацией. Однако когда региону потребовались койко-места для больных коронавирусом, корпус немедленно перепрофилировали под госпиталь для пациентов с COVID-19 (напомним, уже к маю 2020 года!), все работы по обеспечению пожарной безопасности и установке пожарной сигнализации были выполнены.

«Госпиталь рассчитан на 400 мест, все они оснащены кислородом. Все работы, которые в этой больнице не могли сделать много лет, были осуществлены за две недели. С учетом этих 400 мест в Брянской области уже создано 3000 мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

По данным на 17 мая, в Унечском районе зарегистрировано только 53 больных коронавирусом. Но с новым профильным госпиталем Унеча, расположенная посередине Брянской области, автоматически становится региональным центром лечения коронавирусных больных. Новый госпиталь будет передан по подчинённости Брянской областной инфекционной больнице, чтобы использовать его только для лечения пациентов с COVID-19. Это необходимо для того, чтобы частично вернуть работу специализированных отделений Брянской областной больницы для лечения пациентов с другими заболеваниями», сообщило издание.

Еще раньше, 7 мая 2020 года, брянское издание РИА «Стрела» проинформировало: по инициативе губернатора Брянской области Александра Богомаза под коронавирусные стационары переоборудовали 19 медучреждений Брянской области: на их базе создали инфекционные стационары для лечения коронавирусных больных.

«Отделения были открыты не только в областном центре, но и в районах, что крайне важно для оказания оперативной медицинской помощи.

Кроме того, руководство области ставит перед собой задачу не просто выполнить план по созданию койко-мест из расчетов Минздрава, но и запастись резервом, на случай даже самого негативного развития событий, сообщало РИА «Стрела». — Такие работы, к примеру, уже выполнены в двух корпусах Брянской областной больницы, госпитале для ветеранов войн, горбольнице №4, Брянской горбольнице №2, Брянском областном роддоме, Детской областной больнице и в медучреждениях Брянского района, Клинцов, Сельцо, Фокино, Карачеве, Новозыбковского городского округа, Климовского, Жирятинского, Выгоничского, Дятьковского, Клетнянского, Севского районов.

Как рассказали редакции РИА Стрела в департаменте строительства, в подготовке медучреждений участвует почти 30 подрядных организаций, которые по минимальным ценам, а порой и в ущерб себе, обеспечивали и бесперебойную поставку необходимых материалов, и непрерывное выполнение работ по перепрофилированию медучреждений».

Еще раз напомним, эта информация датирована маем 2020 года. Что на это скажут господин Залогин и его непосредственный руководитель Андрей Клычков?

Наталья Зарубина