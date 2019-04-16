16 апреля 2019



Второй «карточный домик» в Орле решили расселить

15 апреля, в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о динамике разрушения стен в доме №2 на улице Калинина. На место выехали члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По итогам осмотра выявлено, что несущие конструкции, находящиеся в подвальном помещении, подвергаются более сильной деформации, чем прежде, просадка и «выпучивание» стен происходит достаточно интенсивно, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с ухудшением ситуации в доме №2 по ул. Калинина вчерашним вечером было проведено внеочередное заседание КЧС, где было принято решение об организации отселения подъездов №1 и №2 в пункт временного размещения (ПВР). Вчера сотрудники управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла (УГХиТ) и управления коммунальным хозяйством (УКХ) вручили гражданам соответствующие уведомления.

Пунктом временного размещения станет гостиница «Русь». Отделу транспортного обслуживания населения и связи УГХиТ дано поручение обеспечить транспортировку граждан, их личных вещей и иного имущества в место временного прибывания.

После переселения граждан УМВД России по городу Орлу организует круглосуточную охрану дома, а УКХ исключит доступ людей в здание путем опечатывания входов в подъезды и квартиры, а также подвальные и чердачные помещения.

Дом №2 по ул. Калинина признан аварийным на основании решения межведомственной комиссии в октябре 2017 года. В марте 2018 года суд Заводского района обязал администрацию города Орла провести противоаварийные мероприятия. ОАО «Гражданпроект» разработал проектно-сметную документацию (ПСД) на проведение страховочных мероприятий для предотвращения ЧС. По информации Олега Минкина, в бюджете города Орла есть средства, необходимые на проведение этих мероприятий. Заказчиком выступит УКХ. Ему поручено до 17 апреля заключить договор с подрядной организацией, которая выполнит противоаварийные мероприятия в соответствии с ПСД ОАО «Гражданпроект». Ориентировочный срок проведения работ — 1 месяц.

Поскольку дом признан аварийным в 2018 году, он не входит в действующую в Орловской области программу переселения. Однако перед УКХ поставлена задача подсчитать предварительную стоимость переселения граждан из дома №2 по ул. Калинина.

 

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Опубликовано 16 Апр 2019 в 17:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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