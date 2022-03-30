«Вы их выбиваете из колеи»!

От кого депутат Ерохина защищала «лидеров»

№11 (680) от 30 марта 2022 г.

На мартовской сессии облсовета губернатор Андрей Клычков и спикер регионального парламента Леонид Музалевский отчитывались перед депутатами об итогах работы областного правительства и, соответственно, областного совета в 2021 году. Вернее, отчитывался Клычков, а Музалевский, по официальной версии, докладывал. Отчет и доклад мы пересказывать и даже цитировать не будем: нет смысла «грузить» читателей обилием цифр и показателей, потому что число принятых законов, проведенных заседаний, собранных тонн зерна, проценты прироста промышленного производства или количества голов свиней не дают ни малейшего понятия о том, как это отразилось на жизни простых граждан. Кто желает, может прочитать отчеты на официальных сайтах областного правительства и облсовета и сделать свои выводы. Мы же расскажем о полемике, которая развернулась в ходе обсуждения доклада губернатора и отчета спикера. Самым ярким ее участником, на наш взгляд, стала неподражаемая депутат Татьяна Ерохина.

«Поклонитесь губернатору»!

Фееричное выступление депутата Ерохиной мы процитируем дословно и в полном объеме, нарушая хронологию, ибо прозвучало оно после выступлений тех, к кому Ерохина в своей эмоциональной речи обращается. Как нетрудно догадаться, жертвами красноречия Татьяны Ивановны стали ее давние личные оппоненты, к которым она питает необъяснимое пристрастие, – депутаты Справедливой команды и лично депутат Виталий Рыбаков. Их антагонистами в речи Ерохиной выступили губернатор Клычков и спикер Музалевский, к которым Татьяна Ивановна тоже неравнодушна, но совсем в другом смысле – одному она готова кланяться, второго – защищать.

Итак, цитируем:

— Я хотела бы задать несколько вопросов, Виталий Анатольевич, вам, вообще всей «Справедливой России», — взяла слово долго ожидавшая своей очереди Татьяна Ивановна. – Вот как собрался созыв 21-го года, ни одной сессии не проходило – только одна грязь от вас. Сегодня мы смотрели, если кто внимательно смотрел, особенно с высшим образованием, которые сидят люди и по несколько их имеют… Хотела бы задать вам вопрос: если вы внимательно смотрели отчет губернатора, скажите: с 2017 года пришел губернатор работать в Орловскую область, если сказать по-честному, он пришел на руины. Так же, как наш президент. Двадцать лет назад пришел на руины. И неужели вам не стыдно ковырять эту грязь, которые сегодня кормят людей – АПК, посмотрите, какие наши результаты. Вы посмотрите, как город Орел преобразился! Вы посмотрите, сколько сегодня сделано ФАПов. Есть недостройки. А у кого у нас в любом, в любом доме, кто строит сегодня дом, за один год это сделал – дом в отличном состоянии? Неужели мы не видим, сколько парков, неужели мы не видим, сколько сегодня дорог сделано, и все остальное. Да, есть районы, действительно, которые не вступили в эту программу… Сегодня мы одну грязь «Справедливая Россия» поднимает, одну грязь! И работаете только вот на эти камеры. На прошлой сессии вы задавали вопрос, чтобы вам отчитались по бомбоубежищам. А вы почему пришли, и никто не задал вопрос? Вы собрали шоу для того чтобы здесь поболтать языками, но не делом. Надо сказать сегодня губернатору спасибо! Вниз до самых ног поклониться и сказать, что в такое тяжелое время он пришел и такие результаты сегодня достиг. И мы тут с утра чай попили, а в зубах говядину ковыряете.

Сегодня скажу по Леонид Семенычу. Он не обязан был считать здесь и выслушивать разные реплики. Он сказал, что мы сколько законов приняли, он сказал, что отработали депутаты. А если вы сами себе не верите, не ходите на сессии. И не трепите здесь. И Майданом… мы не боимся вас. Сидящие здесь. Никто вас не боится! Вы все знаете, что есть два лидера, вы их выбиваете из колеи. Займитесь работой. Но не считайте доллары и валюту свою. Вот возьмите и сделайте один ФАП и покажите, что сделала «Справедливая Россия». А мы вам покажем, что сделала КПРФ, «Единая Россия» и так далее и тому подобное. Прекратите склонять людей. Я вам уже говорила, ни в одном бы вы регионе вот так себя по-хамски не вели! Вы чего задаете…

Тут речь депутата Ерохиной, можно сказать, на самом интересном месте прервал спикер Музалевский, призвавший:

— Татьяна Ивановна, всё, всё! Достаточно.

Сказанного и впрямь оказалось достаточно, чтобы вынудить спикера (правда, после прямого обращения руководителя фракции «Справедливая Россия» Руслана Перелыгина) обратиться к членам комиссии по этике, которая, как мы поняли, должна будет дать оценку этичности выступления Ерохиной. Мы же в свою очередь, попытаемся разобраться, что же именно вызвало такую реакцию Татьяны Ивановны, что конкретно она считает грязью и о чем запрещает «трепать» депутатам? Все просто: депутат Ерохина вознегодовала после того, как депутаты Справедливой команды задали ряд неудобных вопросов – сначала губернатору Клычкову, а потом спикеру Музалевскому. При этом и Клычков, и Музалевский на эти вопросы отвечали и в заступничестве Ерохиной явно не нуждались. Ниже мы приведем стенограммы этих диалогов.

Вопросы и ответы

Начнем с обсуждения доклада губернатора в формате вопрос-ответ. Заметим, что ничего из ряда вон выходящего депутаты не спрашивали. Кадровая политика, проблемы здравоохранения, эффективное расходование бюджетных средств – эти вопросы Справедливая команда регулярно поднимает едва ли не на каждой сессии облсовета. Их же задали и губернатору Клычкову.

Далее – цитируем.

Депутат Евгений Косогов:

— Судя по отчету за 2021 год у меня возникают сомнения, что вы и часть вашей команды способны обеспечить качественное управление регионом в 2022 году. Андрей Евгеньевич, как вы считаете, сформированная вами команда сможет справиться с социально-экономическими вызовами в 2022 году? Потому что жители Орловской области крайне обеспокоены ситуацией, и они хотят видеть твердое плечо главы региона и правительства Орловской области.

Андрей Клычков:

— Евгений Владимирович, после вашего вопроса у меня складывается ощущение, что вы просто отчет не прочитали. Поэтому просьба почитать и потом задавать тогда вопросы.

Депутат Руслан Перелыгин:

— Андрей Евгеньевич, в вопросе депутата Косогова есть резон, за ним стоит 30 тысяч избирателей, у которых есть сомнения в вашей команде и вопросы. Я поясню, почему есть такие вопросы, и очень плохо, что вы не отвечаете. И, мягко говоря, даже некрасиво себя ведете, понимаете? Мы уже поняли ваш поход к подбору кадров – это понятное дело, тут вопросов нет: его менять кардинально нужно. Мы вчера послушали товарища Шина (руководителя Корпорации Орловской области. – Прим. ред.), и теперь мы понимаем, какие у нас проблемы с мусором, с инвесторами и так далее. А когда вы переводите все не на профессиональный путь, а на личное, это говорит о том, что где-то вы не в том направлении мыслите.

Депутат Игорь Рыбаков:

— Судя по вашему отчету, вы волнуетесь о производственной и продовольственной безопасности нашей области. И при этом вы одобрили назначение главой Орловского муниципального округа Жукова Романа Анатольевича. Человека, который ни дня не занимался хозяйственной деятельностью. Вы считаете такой подход к выбору ключевых кадров профессиональным?

Андрей Клычков:

— Что касается продовольственной и промышленной безопасности, я напомню, что за минувший 21-й год нам удалось не просто сохранить потенциал нашей продовольственной безопасности – мы обеспечили сбор зерновых культур на уровне 3,8 миллиона тонн (188 тысяч рублей на душу населения, проживающего в регионе). Это более чем в три раза больше, чем в целом по Российской Федерации. Мы провели в минувшую субботу совещание с представителями агропромышленного комплекса по посевной кампании, и у меня нет никаких сомнений в том, что потенциал нашего бизнеса, наших государственных предприятий, те меры господдержки, которые доводятся, обеспечат продовольственную безопасность как Орловской области, так и значительно большей территории в предстоящем периоде как посевной, так и уборочной кампании. Что касается вопросов кадровых, то не надо свое личное отношение к человеку высказывать в части его профессиональных возможностей.

Депутат Алина Воропаева:

— Андрей Евгеньевич, вы упомянули о кадровой проблеме в здравоохранении. Это действительно так: за последние годы у нас произошел катастрофический отток медицинских работников из региона, за последний год ситуация еще больше усугубилась. В результате у нас не могут получить профессиональную квалифицированную медицинскую помощь жители не только районов, но и областного центра. Вопрос такой: считаете ли вы себя ответственным за эту ситуацию, и какие меры собираетесь предпринять в связи с этим?

Андрей Клычков:

— Ну насчет квалифицированной медицинской помощи я бы на вашем месте не горячился. Есть определенные сложности, которые, безусловно, требуют особого внимания. Но я прошу, когда мы такой вопрос с вами рассматриваем, попытаться разобраться в том числе и в причинах этого оттока. Мы с вами помним, что 2020 год был связан с началом пандемии коронавируса, когда многие крупные регионы, имея огромные финансовые возможности, существенно увеличили в том числе и меры материальной поддержки, которые привели к временному на тот момент перетоку квалифицированных кадров. Это была объективная проблема, с которой столкнулась не только Орловская область, но и многие другие регионы. Благо, этот процесс приобрел обратный эффект, и на сегодняшний день мы вместе с центральными районными больницами, и с нашими областными учреждениями ведем работу в части привлечения как студентов, которые заканчивают вузы, в части заключения договоров на оказание работы уже в дальнейшем. Поэтому работа будет продолжена. А по всем фактам возникающих сложностей по оказанию медицинской помощи мы будем разбираться, в том числе разбираться, объективные или субъективные причины на это влияют.

Депутат Виталий Рыбаков:

— Меня как депутата волнует выделение из федерального бюджета средств на национальные проекты. Например, на строительство школы на улице Зеленина: там непонятный подрядчик, есть вопросы по освоению средств и сдаче этого объекта. Мосты – Красный мост, мост в Ливенском районе. Под вашим руководством ваши чиновники показали полный непрофессионализм, так как вы – главный распорядитель бюджетных средств. Медицина: фельдшерско-акушерские пункты. Я лично был в Дмитровском районе, там фельдшерско-акушерские пункты строили по два раза, осваивали по два раза деньги, в результате в Дмитровском районе по бумагам все нормально, а несколько пунктов не работают. В каком состоянии районные больницы, депутаты, которые работают в районах, знают. Жители нашей Орловской области страдают от непрофессионализма ваших чиновников. Не считаете ли вы, что на вас лежит ответственность за привлечение сомнительных и непрофессиональных кадров, которые или под следствием, или уже осуждены, но по-прежнему рулят финансовыми потоками?

Андрей Клычков:

— В области я отвечаю за все. Даже порой иногда за депутатов, что они делают. Поэтому я с себя ответственность никогда не снимал и не собираюсь снимать. Более того, вы прекрасно знаете, что есть у нас в стране два закона, определяющих проведение конкурсных процедур. В рамках этих процедур и все происходит. И под постоянным контролем правоохранительных органов. И те вопросы, которые возникают у нас в рамках проверочных мероприятий, они требуют внимательного изучения и расследования. Поэтому эта работа будет и дальше продолжена, мы и дальше вместе с правоохранительным блоком будем заниматься работой контроля и недопущения потери бюджетных средств. Напомню вам, что по всем тем объектам, которые вы назвали, все средства возвращены в бюджет. И проверочные мероприятия, которые проводятся, они будут дальше проводиться, мы будем материалы давать дополнительно, чтобы проверка закончилась. Это рабочий процесс, который мы будем проводить дальше, но есть условия определенные законодательства.

Как видим, ничего из ряда вон выходящего – обычная полемика политических оппонентов, что в общем-то нормально для демократического органа власти, каким, собственно, и должен быть областной совет. Одни критикуют, вторые – отвечают на критику в большей или меньшей степени корректно. И если губернатор Клычков все-таки старался, отвечая на вопросы, держаться в рамках, то у спикера Музалевского это получалось куда хуже. Как мы предполагаем, выдержка изменила спикеру, поскольку его, в отличие от Клычкова, спрашивали не о кадрах, не о проблемах социальной сферы и не о продовольственной безопасности, а о деньгах.

Время ответственности

Прежде чем перейти к разговору о деньгах, в том числе и о деньгах Музалевского, напомним, что Леонид Семенович возглавляет не только Орловский областной совет, но и целую региональную партийную организацию «Единой России». В Орловском облсовете ЕР является самой большой по численности фракцией и в силу этого – самой влиятельной. Руководитель фракции Михаил Вдовин, который в отличие от своего товарища по партии Татьяны Ерохиной имеет не только высшее образование (а, может быть, и два), но и удивительное политическое чутье, представляя позицию депутатов от ЕР в ходе обсуждения доклада губернатора, кланяться Клычкову в ноги вовсе не призывал. А совсем даже наоборот – потребовал от чиновников мобилизоваться.





Как и полагается, оценивая отчет губернатора от имени фракции ЕР, Вдовин отметил, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, задачи по социально-экономическому развитию региона выполнены, национальные проекты реализованы, целевые индикаторы в основном достигнуты.

Похвалил работу АПК, социальной сферы, сфер образования, культуры и спорта. Упомянул, что были и проблемы, но все это – в прошлом.

— В настоящее время мы столкнулись с новыми вызовами и проблемами, которые необходимо решать без раскачки, — заявил Вдовин, и в этом с ним трудно не согласиться. – Время бесконечных мониторингов, разработки дорожных карт с неспешным исполнением и последующим обоснованием причин неисполнения ушло безвозвратно в прошлое. Новое время требует новых нестандартных решений. Фракция считает, что всем органам власти необходимо перейти в мобилизационный режим работы. Это означает: первое: оперативное принятие решений и жесткий контроль за их исполнением. Упрощение процедуры рассмотрения обращений, особенно касающихся социальной поддержки граждан, и сокращение сроков рассмотрения до 10 суток. Третье: при необходимости оперативного изменения законодательной базы областного уровня областной совет готов сделать это в рамках внеочередных заседаний и принятия законов в двух чтениях. Четвертое: повысить персональную ответственность должностных лиц за своевременное принятие решений и качественный и количественный результат работы.

Кроме того, Вдовин от имени фракции обратил внимание на необходимость усиления работы по эффективному использованию бюджетных средств (только в 2021 году, по данным КСП, неэффективно были использованы 297 миллионов бюджетных рублей).

— Считаем необходимым принятие более жестких мер, вплоть до увольнения руководителей, допустивших нецелевое расходование бюджетных средств и курирующих их руководителей департаментов. Время ответственности наступило, — отрезал Вдовин.

(Собственно, о том же самом говорили и депутаты Справедливой команды (с позицией фракции СР можно подробно ознакомиться в рубрике «Персона»), и других фракций, но только точку зрения справедливороссов депутат Ерохина почему-то посчитала «грязью»).

Наконец Вдовин сказал, что фракция считает, что необходимо проработать вопрос об изменении бюджета на текущий год: сократить непервоочередные расходы и направить освободившиеся средства на социальную поддержку граждан.

И опять же – то же самое предложили сделать и депутаты-справедливороссы. Причем, по их мнению, экономию бюджетных денег следует начать как раз с облсовета. Вот, правда, в верхах областного парламента к этому оказались не готовы.

«Не надо считать чужие деньги!»

Во время обсуждения доклада Музалевского депутат Алина Воропаева поинтересовалась, есть ли у руководства облсовета какой-то план по сокращению расходов:

— В наши трудные времена требуется оптимизация и сокращение бюджетных трат. Планируется ли в этом году уменьшение числа депутатов на платной основе до минимума?

Как оказалось, сокращение не планируется.

— Пока мы данный вопрос не рассматривали, — ответил Леонид Музалевский. – На 1 января, когда мы пришли на работу, я лично, у нас было 69 сотрудников, сегодня 65 государственных гражданских служащих. Мы и так провели сокращение, дальнейшее пока сокращение мы не планируем. Если возникнут вопросы, будем тогда рассматривать коллегиально на аппаратном совещании, в том числе на президиуме областного совета.

Тогда депутат Евгений Косогов предложил подойти к вопросу экономии с другой стороны:

— В столь сложное время, в период санкций, на мой взгляд, стОит для депутатов, подчеркиваю, только для депутатов, а не для аппарата областного совета, в этом году наложить табу на выплату премий. Коллеги, я прошу вас не обижаться на такое мое предложение, но я считаю, что часть этих сэкономленных средств можно направить нуждающимся жителям Орловской области на их поддержку. Особенно – многодетным семьям.

Что, вы думаете, ответил на это Музалевский? Читайте внимательно:

— Евгений Владимирович! А у вас есть хотя бы там фотографии какие-то, сколько вы лично собрали пакетов нашим пенсионерам в пандемию коронавируса, сколько вы лично помогли беженцам принести материальную помощь, одежду и так далее? А я со своей зарплаты готов отчитаться. Вопросов нет, что мы через день ездим, возим по три, по четыре машины гуманитарной помощи, в том числе личная. Вот давайте мы не будем сейчас считать чужие деньги. Не зря есть такая русская пословица – удел дураков – считать чужие деньги, — не скрывая раздражения «отбрил» депутата спикер.

Здесь бы мы Леонида Семеновича поправили – и насчет пословицы, и насчет денег. Пословица эта вовсе не русская, а скорее, новорусская, ее любят те, кто полагает, что, если у тебя нет денег, то ты дурак. Что же касается чужих денег, то тут спикер, как нам кажется, что-то напутал. Деньги, которые Музалевский назвал чужими, а на самом деле считает своими, то есть те самые премии, которые Косогов предложил временно отменить, вовсе не чужие. Это деньги бюджетные, то есть народные, поскольку и зарплаты, и премии депутаты облсовета и его председатель получают из бюджета. Кстати, о том, сколько же он сам потратил личных средств на помощь нуждающимся, спикер так и не сообщил. Как не рассказал и о том, за что он получил премию в конце прошлого года, о чем ему опять же напомнил депутат Косогов:

— В соответствии с положением по оплате труда лиц, замещающих государственные должности Орловской области, государственных гражданских служащих Орловской области, утвержденного указом губернатора Орловской области, предусмотрена выплата премий за выполнение особо важных и сложных заданий. Вопрос к вам, Леонид Семенович: за выполнение каких особо важных и сложных заданий вам была выплачена премия в декабре 2021 года в размере 2,5 денежного содержания, которая равна годовой зарплате учителя средней школы Орловской области, которая составляет несколько сот тысяч рублей? Отвечайте, — призвал спикера Косогов.

— Вы что это мне тут советы даете? — не сдержался Музалевский, но потом все же взял себя в руки:

— Значит, еще раз поясняю: был запрос партии «Справедливая Россия», также был запрос прокуратуры Орловской области. На все вопросы мы письменно ответили – за что и за какие, значит, работы, мы вам ответили. Если вы не удовлетворены, мы вам письменно ответим.

Заметим, что о премии Музалевского было бы интересно узнать не только депутатам, но и избирателям. Так что, пожалуй, мы дождемся письменного ответа спикера и в свое время познакомим с ним наших читателей.

В заключение приведем еще один диалог – уже, правда, не о деньгах. Депутат Виталий Рыбаков, кстати, вполне себе благожелательно (хотя и не без иронии) отозвавшийся о докладе Музалевского по итогам работы облсовета, напомнил спикеру об одной из важнейших функций регионального парламента:

— Доклад хороший, все чудно, — отметил Рыбаков. – Но областной совет осуществляет не только законодательную, но еще и контролирующую функцию – за исполнительной властью региона, в частности, за Клычковым и его командой. У меня просьба. Работает КСП. При Левине она, на мой взгляд, работала более эффективно, но сейчас как-то слабовато. Поэтому я прошу собрать нашу антикоррупционную комиссию и поднять вопросы, которые «увязли» — по театрам, по мостам…

— Ну вы знаете, если комиссию собирать, то там много интересного можно рассмотреть, очень много, в том числе и касающееся депутатов, — на что-то намекнул Музалевский.

— Да, — не стал возражать Рыбаков, — да!

Впрочем, соберет ли Музалевский антикоррупционную комиссию, так и осталось неясным.

Про пользу пословиц

Собственно, все вышесказанное, как мы поняли, и подвигло видного депутата фракции «Единая Россия» Татьяну Ерохину выступить со своей пламенной речью, изобилующей экспрессивно окрашенной лексикой и императивами вроде: «надо поклониться губернатору», «не трепите», «не склоняйте» и тому подобное. Мы не знаем, какое решение примет комиссия по этике, и будет ли она вообще рассматривать высказывания депутата Ерохиной на мартовской сессии областного совета. Но на месте депутатов Справедливой команды мы бы вынесли Татьяне Ивановне письменную благодарность – за то, что дала прекрасный повод расписать в прессе всю дискуссию между справедливороссами и губернатором и спикером. И показать, у кого какие приоритеты. Например, кто просит премии депутатам сократить, а кто этого категорически не хочет. Кто бюджетные деньги считает народными, а кто – своими. И так далее.

А еще мы бы предложили сделать Татьяну Ивановну Ерохину пожизненным депутатом облсовета. И давать ей слово на каждой сессии. И не останавливать ее выступлений, даже если они нарушают регламент. И не мешать кланяться в ноги губернатору (неважно какому) после каждого его выступления. Только при этом обязательно поставить возле нее табличку, информирующую о том, что она представляет фракцию «Единая Россия». И является ее голосом. А может, даже и лицом.

Вот только почему-то нам кажется, что главный орловский единоросс Леонид Музалевский с нашим предложением не согласится. Как мы поняли, спикер облсовета достаточно хорошо знает всякие пословицы, поговорки и афоризмы. Например, про дураков, о которых он рассказал депутату Косогову. Кстати, мы можем пополнить интеллектуальный багаж Леонида Семеновича еще одной весьма известной цитатой из басни знаменитого Крылова. Звучит она просто и точно: «Услужливый дурак опаснее врага».

Татьяна Филева