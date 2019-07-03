«Вы вообще понимаете этикет своего достоверного ума?»

№23 (560) от 3 июля 2019 г.

На минувшей сессии облсовета в очередной раз в разделе «Разное» обсуждали ситуацию на орловском ветсанутильзаводе. К большому неудовольствию депутатов и губернатора Виталий Рыбаков вновь вынес на обсуждение вопрос о мерах, принимаемых исполнительной властью для поддержания биологической безопасности региона и вывода завода из кризиса.

Напомним, проблеме «источника вони», учредителем которой является управление ветеринарии, не один год, и она замалчивалась: в результате оборудование предприятия изношено практически на сто процентов, люди там работают в адских условиях, заводу требуется модернизация, которая оценивается как минимум в 60 миллионов рублей. Нужно либо найти эти деньги в казне, либо «напрячься» и привлечь инвестора на взаимовыгодных условиях. Как мы поняли из реплик отдельных депутатов и главы региона Клычкова, полумеры в виде фильтров на два работающих котла из шести на сегодняшний день их вполне устраивают, и о долгосрочной перспективе единственного в области завода, обеспечивающего биологическую безопасность путем обеззараживания и переработки трупов животных и отходов животноводства и специализирующегося на производстве костной муки, им рассуждать недосуг. Нужно решать «системные проблемы» и думать о комфортной среде, скамейках и фонтанах. Почему из понятия «комфортная среда» исключили чистый воздух без примесей трупной вони, нам неведомо. Наверное, ни депутаты, которых так раздражает «муссирование» темы смердящего утильзавода, ни губернатор области не слышали о конституционном праве граждан РФ на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о её состоянии.

Мы предоставим нашим читателям самим сделать выводы из «обсуждения», представив краткую стенограмму весьма ярких и колоритных выступлений по этой теме, которые не только проясняют позицию того или иного спикера, но и характеризуют уровень их – как бы выразиться политкорректно? – в общем, их уровень…

Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности и торговли:

– Учредителем ветсанутильзавода является управление ветеринарии. В марте Андрей Евгеньевич поручил мне разобраться в причинах выбросов и неприятных запахов и разобраться в технологиях этого завода. Силами департамента была изучена вся технология, найдена причина: она кроется в выбросе соковых паров, которые выбрасывались напрямую, не проходя никакой очистки. На заводе находилось в работе шесть котлов, четыре были в работе, два были неисправны, отсутствовало разрешение облэконадзора. Были озвучены технологии производств, за основу приняты были две, одна основана на дожиге, другая – на конденсации. После тщательного анализа было принято решение поставить оборудование по конденсации соковых паров. Такое оборудование было поставлено. Сразу хочу сказать, по инициативе Андрея Евгеньевича, это объективно абсолютно. Нам это оборудование было подарено. Оно было поставлено законным образом на баланс завода и смонтировано. Обвязаны были четыре котла, которые находились в работе. Данное оборудование полностью исключало технологические выбросы, но площадки для приема сырья на этом заводе вообще не предусматривались, потому что это проект и технологии еще 70-х годов (завод введен в эксплуатацию в 1981 году. – Прим. «ОС»). Поэтому запахи при разгрузке и хранении оставались, но они, поверьте мне, значительно меньше. Был намечен план ремонта завода, потому что оборудование изношено во многом до ста процентов. Проведены силами работников санветутильзавода серьезные работы по реконструкции, починены эти два котла, сделана силами работников обвязка оставшихся двух котлов. Изучены технологии вообще перспективные, в том числе чешской фирмы. Два пути есть: это модернизация частичная, рассчитанная на несколько лет, которая позволила бы провести модернизацию. Завод требует глубокой модернизации. Она оценивается в 250-300 миллионов рублей. Для решения этой проблемы необходимо изыскать деньги. На момент, когда мы стали разбираться, завод был сильно закредитован, долги складывались многие годы, часть имущества не была должным образом оформлена и часть земельных участков была в залоге. На сегодняшний день выделена субсидия, которая позволила погасить все долги перед энергетиками. Сейчас ведется работа по выведению из залога земельных участков. 24-го июня было совещание в департаменте госимущества, где было поручено руководству завода, мы тоже будем им в этом помогать, до 1 сентября вывести все имущество из залога и оформить его должным образом. Это позволит нам изменить административно-правовую форму этого предприятия, потому что сейчас существующая форма административная не дает возможности серьезных финансовых вливаний. Также это позволит решить вопрос о том, как мы будем вести модернизацию этого завода, то ли силами бюджета, то ли силами привлеченных инвесторов. Это после разблокировки всех счетов, вывода имущества, изменения административно-правовой формы осенью решит учредитель.

«Это компетенция сельского хозяйства»

Людмила Монина:

– Геннадий Павлович, у нас растет направление агропромышленного комплекса – поставка на экспорт. У нас есть два национальных проекта. С одной стороны – это экспорт и международная кооперация, с другой стороны – у нас есть национальный проект «Экология». В связи с этим можем ли мы ветсанутильзавод втиснуть или как бы войти в эту программу с целью его реконструкции для того, чтобы он соответствовал современным требованиям?

Парахин:

– Мне сложно ответить на этот вопрос, все-таки я не занимаюсь сельским хозяйством, сейчас даже не решен вопрос, все-таки к кому будет относиться управление ветеринарии. До конца года правительство РФ рассматривает вопрос о передаче этих управлений из региональной собственности в федеральную, под Россельхознадзор. Поэтому конкретно на ваш вопрос я не смогу ответить, потому что это не в моей компетенции, это компетенция сельского хозяйства.

Виталий Рыбаков:

– Товарищ Парахин, в марте какого года вам Андрей Евгеньевич поручил?..

Парахин:

– Восемнадцатого.

Виталий Рыбаков:

– Уважаемые депутаты, уже год товарищ Парахин решает вопрос с имуществом. А воз и ныне там. Я хочу заметить, особенно кто живет в Орле, город постоянно накрывает смрад. В выходные особенно или поздно ночью, чтобы граждане не смогли дозвониться до Роспотребнадзора. Я предлагаю, Андрей Евгеньевич, вам лично, депутатам, съездить на этот завод и постоять в этом цехе хотя бы полчаса. Я не думаю, что мы там продержимся. Я там несколько раз был. Только по условиям труда этот завод надо закрывать сегодня же. До сих пор там не установлена вентиляция, вентиляция стоит полтора миллиона, там ничего не сделано. Только одни декларации Парахина. Это я вам глядя, Андрей Евгеньевич, в глаза говорю. Ничего не сделано за год. А они говорят, установили улавливатели соковых паров. Они установили один зонт на один котел. Они установили второй зонт, а мощность – только для одного котла. И я не знаю, что он здесь нам, депутатам говорит, может, кто в теме, кто не в теме… Я лично в теме. И я там был не раз. Как понимать, что ваш подчиненный нас, мягко говоря, вводит в заблуждение? Это серьезный вопрос. Речь идет о биологической безопасности, как сказал Леонид Семенович. О здоровье жителей региона. Я не знаю, сколько кто здесь планирует работать, но мы здесь живем, Андрей Евгеньевич.

Парахин:

– Виталий Анатольевич, ваша информация недостоверна. Система очистки рассчитана на одновременную выгрузку двух котлов. Я сказал, что шесть котлов, поэтому технологический процесс пришлось пересмотреть, одновременно эта система может обслуживать два котла, но технология предусматривает выгрузку, разнесенную по времени. И это позволяет этой установкой обслуживать до шести котлов. Но вот эта первая очередь, она, конечно, увеличивает несколько себестоимость продукции. Конечно, нужна вторая очередь, но, скажите, пожалуйста, уважаемые депутаты, при необходимости глубокой модернизации целесообразно ли тратить деньги на установку, которая потом будет выброшена? Тем более, что эта установка при соответствующей организации работ позволяет справляться с нагрузкой. По поводу выбросов на город. С одной стороны, вы правы, действительно было несколько выбросов, они были аварийные. Зимой, весной, этим летом были аварии на канализации. Канализация, к сожалению, была в нерабочем состоянии, первый раз канализация была отремонтирована силами сотрудников завода, вторично выход канализации из строя в районе Лужков был отремонтирован силами близлежащий предприятий и завода, буквально недавно отремонтировали опять своими силами. Сейчас опять на этой канализации есть узкие места. Случай, когда забивается канализация и котлы загружены, а это высокая температура и давление, по необходимости выброс такой возможен.

«Как золотая золушка, махнул рукой»

Татьяна Ерохина, председатель комитета по аграрной политике:

– Уважаемый Виталий Анатольевич, если вы считаете, что надо наряды давать губернатору, чтоб он поехал сегодня на утильзавод… Вы вообще понимаете этикет своего достоверного ума? Вы вообще понимаете, почему? Как только какой-то вопрос, вы даете наряд губернатору и Музалевскому! Да до каких это пор будет? Если вы съездили, сняли на утильзавод, да, там есть проблемы. Но разве они только вышли в девятнадцатом году? Уважаемые депутаты, здесь люди сидят с первого созыва, а вы где были, вы почему не делали ни больницы, ни школы, ни санутильзаводы, ничего не смотрели? Сегодня пришел новый губернатор, вы хотите за год, чтобы он все здесь, как золотая золушка, махнул рукой и все бы было это сделано? Почему, Виталий Анатольевич, вы считаете, что не ездил Музалевский? Вы почему не считаете, что ездил Вдовин? Или Ушаков не ездил, или Ерохина, или Масалов? Все ездили и смотрели, да, там сложная ситуация, да, там износилось на сто процентов все оборудование. Вы разве не видели, что в этом году полностью сделали канализацию, которая не работала с 2004 года? Пятнадцать лет. И сегодня взяли только вот одну тему с того года с сентября месяца и без конца это делаете. Утильзавод! А это разве не ваш вопрос был не на вашем комитете? Это ваш вопрос. Ваш комитет должен был рассматривать. И вы должны были за него отвечать. Так как там сто процентов частная, не частная, извините, компания, а администрации Орловской области. И вы находитесь в этом комитете, и с вас надо спрашивать. А то, что сегодня там сделал уважаемый человек Парахин, он действительно там сделал очень много. И за это, мы уже говорили, низкий поклон. Он там больше был в тысячу раз, чем вы. И не надо давать нам всем наряды. Вы свои наряды выполняйте.

Игорь Рыбаков:

– Товарищ Ерохина, дело в том, что этот вопрос не наш или ваш, а наш общий, всех жителей Орловской области и всего депутатского корпуса, потому что речь идет о здоровье. Товарищ Парахин, у меня к вам конкретный вопрос, я думаю, вы сейчас на него легко ответите. Мне хотелось бы услышать, и, думаю, жителям Орла, кто дышит этим смрадом, когда эта проблема будет решена?

Парахин:

– Все мероприятия должны быть закончены по окончанию оформления имущества и разблокировки счетов к 1 сентября. Такая задача поставлена департаментом госимущества. Далее учредитель примет решение и самый главный вопрос: откуда деньги взять? Когда он конкретно скажет, откуда будет деньги привлекать, мы со стороны департамента с удовольствием поможем выбрать самую оптимальную технологию. Переговоры с потенциальными инвесторами ведутся, но там есть процедурные вещи, пока они не будут проведены, говорить о модернизации невозможно.

«Когда это всё будет устранено?»

Леонид Ушаков:

– Неоднократно были на этом заводе, там сделано очень много. И канализация, и сокоотделение. Да, запах и сейчас есть, и сегодня, потому что я по этой трассе езжу ежедневно. У нас вопрос только один: когда это все будет устранено? В какой срок? Андрей Евгеньевич, через год, через два, через три, чтобы это закончилось?

Парахин:

– Чешская фирма смонтировала подобное оборудование в течение года. Предложение, техническое и финансовое, у нас есть.

Музалевский:

– Геннадий Павлович, сделайте нам в письменном виде докладную записку: что за оборудование, сколько стоит, какие сроки по реализации.

Виталий Рыбаков:

– Вот Ерохина сказала, что муссируется тема. Благодаря тому, что муссируется тема, уже есть прогресс: канализацию сделали. Если не муссировать тему, проблемы не решаются. Взять деревню Овсянниково. Идет второй год. Там канализацию так и не сделали, Андрей Евгеньевич. Я не знаю, что вам Блохин докладывал. Канализацию на заводе сделали, а две тысячи людей в деревне до сих пор услуги такой не получают. Поэтому тему поднимать надо, и мы будем ее поднимать.

«Я буду по Дворянке вносить тогда!»

Михаил Вдовин:

– Уважаемые коллеги, я подтверждаю, что проблема на заводе существует, мы там были, но у меня закономерный вопрос: сколько ж можно мы эту тему будем разбирать? Я призываю к системным решениям проблем, у нас в городе Орле финансовый коллапс, счета блокированы городских учреждений: школ, детских садов, у нас проблемы обманутых дольщиков, у нас проблемы с ТКО. У нас тысячи врачей не хватает, что мы постоянно один и тот же вопрос рассматриваем по инициативе одного и того же человека? Хорошо, я буду по Дворянке вносить тогда! Каждую сессию! Давайте решать системные проблемы совместно с исполнительной властью. Которая существует. А не частные проблемы, постоянно одно и то же.

Клычков:

– Уважаемые коллеги, я сегодня получил неописуемое удовольствие, присутствуя на сессии, от тех направлений, которыми сразу же надо заниматься. Самое удивительное, что зачастую они прямо противоречащие друг другу. Я абсолютно убежден, что у нас нет ни одного неважного направления. Если мы говорим про утильзавод, он был построен, Виталий Анатольевич, в каком году? И я напомню, что в прошлом году впервые с тех семидесятых годов (завод построен в 1981 году. – Прим. ред.) поставили очистные сооружения. И когда сегодня говорят, что пахнет… Вы вспомните, когда на улицу невозможно было выйти. Мы нашли возможность, поставили. Несколько дней назад мы закрыли кредиторскую задолженность, чтобы предприятие смогло функционировать. Экономическое положение этого предприятия, стратегического, я подчеркиваю, не очень хорошее. Износ котлов – до ста процентов. И мне необязательно ради пиара идти туда, прийти и сказать, как плохо пахнет. В марте я сам без помощи кого бы то ни было стал искать, каким образом поставить туда очистные сооружения. Для решения этого вопроса требуется не менее 60-80 миллионов рублей. Когда мне говорят, когда это будет решено… Уважаемые депутаты, вы бюджет принимаете, мы вносим, вы принимаете, вот скажите, с какой строки снять 60 миллионов рублей?

Далее Андрей Евгеньевич обстоятельно рассказал о госдолге, инвестициях в основной капитал, о реформировании всех сфер и комфортной среде, которая создается не только для жителей областного центра, но и для селян. «И на следующий год будем этим заниматься, что бы мне ни говорили», подчеркнул Андрей Евгеньевич и призвал к совместной работе «на благо жителей региона».

В заключение Леонид Музалевский предложил рекомендовать правительству Орловской области в трехмесячный срок разработать программу по выходу завода из кризиса, а также совместно с депутатами облсовета при формировании бюджета на 2020, 2021, 2022 годы предусмотреть средства на финансовое оздоровление предприятия либо принять решение по привлечению инвесторов. Комитету по экономической политике и аграрному комитету поручено взять финансовое оздоровление предприятия на контроль.

Итак, Андрей Евгеньевич Клычков – глава исполнительной власти региона, которая, как справедливо заметил вице-спикер Михаил Вдовин, «существует», из всех направлений работы выделил особо приоритетное. Это комфортная среда. Безработные – от изобилия инвесторов – и закредитованные жители Орловской области в ближайшей перспективе будут собираться у фонтанов и волейбольных площадок и вдыхать «очищенные» Парахиным соковые пары с орловского ветсанутильзавода. В это время главный аграрный чиновник, курирующий ветеринарию и, соответственно, утильзавод, Дмитрий Бутусов, о котором на сессии облсовета даже не упомянули, будет давать интервью об инвестициях, экспорте и международной кооперации, проводить аграрные недели и делиться опытом с коллегами из других регионов. При этом зампред по развитию АПК будет и дальше делать вид, что проблемы ветсанутильзавода не в его компетенции. Потому что «этикет своего достоверного ума» Дмитрий Владимирович Бутусов, как и Татьяна Ивановна Ерохина, понимает.

Наталья Зарубина

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

— Если просмотреть видеозапись или внимательно прочитать тексты выступлений в ходе обсуждения ситуации на орловском ветсанутильзаводе, сразу становится ясно, что оппоненты были настроены проблемы завода сгладить, показать, что они не существенны, и вообще умегьшить важность данного вопроса. Но есть одно «но»: они плохо подготовились, хотя роли выступающих были четко распределены. О чем говорили оппоненты? О том, что на заводе ведётся работа по налаживанию технологического процесса, что идет финансовое оздоровление, проводится учёт имущества и т. д.

Но, опять же, как говорил Козьма Прутков — зри в корень! Никто не будет отрицать, что команда коммуниста Потомского, и, в частности, руководитель департамента госимущества Синягов, довели завод до состояния банкротства: до них предприятие работало и давало прибыль. Считаю, что Клычкову надо создать комиссию, в которую должны войти представители прокуратуры, УМВД, СУ СКР по Орловской области, регионального управления Роспотребнадзора, инспекции по труду. В эту же комиссию надо пригласить и депутата Ерохину, и меня, депутата Рыбакова, в также заместителя губернатора по экономике и финансам Тарасова.

Уверен, что в процессе работы комиссии будет выявлен четкий временной порог, то есть станет ясно, с какого именно времени завод стал двигаться к банкротству… Сразу определится круг лиц, причастных к тем негативным процессам, которые происходят на предприятии. А следовательно, можно будет говорить о применении к этим лицам целого ряда статей Уголовного кодекса: таких, например, как «халатность» или «злоупотребление служебным положением». И конечно же, можно будет предъявить иски о субсидиарной ответственности, так как, считаю, без них в этом деле никак не обойтись. Заводу в результате непрофессионального руководства под присмотром чиновников областного правительства нанесён ущерб! Остаётся только определить круг виновных лиц и привлечь их к ответственности.

Но сегодня складывается такая ситуация, что поневоле думаешь, будто делишки команды коммуниста Потомского пытаются замалчиваться уже командой коммуниста Клычкова! Я как депутат, неоднократно заострявший внимание на бедственном состоянии ветсанутильзавода, не услышал никакой конкретики по решению этой проблемы. Прослушайте речи господина Парахина – это набор слов: «дал распоряжение», «проанализировали», «наметили дорожную карту», «к сентябрю департамент определится»… и тому подобное. Спикер Музалевский «порадовал»: он предложил рассмотреть программу развития завода и предусмотреть средства на оздоровление завода при формировании бюджета 2020-2022. Не смешно, что такое предлагает наш, местный, депутат Музалевский, который живет в Орле, и, как и другие горожане, вдыхает эти испарения? Скажу резко, но откровенно: ВОНЯЕТ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! Убежден: с этой проблемой можно справиться оперативно! Нужно лишь волевое управленческое решение. А коммунисту Клычкову я советую написать письмо Герману Оскаровичу Грефу и попросить разрешения потратить 150 миллионов не на очередной фонтан, а на ремонт ветсанутильзавода, который отвечает за биологическую безопасность целого региона. И если граждан города Орла поставить перед выбором — СМРАД ИЛИ ФОНТАН — люди выберут чистый воздух.