Выбор – за нами

№26 (519) от 8 августа 2018 г.

В редакцию «Орловской среды» стали поступать сигналы о том, что в бюджетных учреждениях Орловской области началась «подготовка» к предстоящим выборам губернатора. В частности, сотрудников инструктируют, за кого надо голосовать. А чтобы граждане нечаянно не ошиблись с выбором кандидата, им предлагают подтвердить факт «правильного» голосования, сфотографировав избирательный бюллетень, который надо будет предъявить руководству.

Отметим, сам по себе факт фотографирования избирательного бюллетеня не является нарушением законодательства. Но если бюллетень заставляют фотографировать в приказном порядке, чтобы таким образом принудить избирателя проголосовать за определенного кандидата, то это уже серьезно: подобные действия караются статьей «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» Уголовного кодекса. При этом орловская реальность, увы, такова, что зависимые от начальства бюджетники вынуждены выполнять подобные приказы, чтобы не лишиться работы или не попасть под другие карательные санкции. Между тем противостоять подобному давлению можно даже в этих условиях.

Для этого существует несколько способов.

Первый – самый популярный и достаточно простой: сложить в форме галочки черную нитку или проволоку, поместить в нужную графу и сфотографировать. После чего, убрав бутафорию, можно голосовать по-настоящему. Второй способ тоже несложный: можно проставить галку где требуется и сделать снимок, а затем испортить бюллетень, например, проставив такие же галки еще в нескольких графах. Третий способ сложнее: сфотографировав бюллетень, испортить его, а потом заменить как испорченный случайно и уже в выданном заново чистом бюллетене отдать голос за своего кандидата, а не за кого велело начальство. Наконец, можно загрузить в телефон фотографию бюллетеня, предварительно сделанную другим избирателем.

Отметим, что все эти методы – вынужденная мера, и мы вряд ли бы рекомендовали использовать ее, если бы жителям Орловской области действительно предоставили право свободного выбора. Однако, предварительно «отфильтровав» кандидатов в губернаторы, отсеяв опасных конкурентов главного кандидата, рьяные организаторы решили подстраховаться испытанным способом, диктуя избирателям свою волю.

В таких условиях остается либо обходить препятствия, либо поставить перед собой вопрос: а нужны ли нам выборы без выбора? И ответ на него каждый должен дать сам, без подсказок.