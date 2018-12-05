Выборы закончены – забудьте!

№41 (534) от 5 декабря 2018 г.

Житель Орла Валерий Козак несколько месяцев не может добиться возврата важных документов, которые в сентябре нынешнего года передал в штаб поддержки кандидата в губернаторы Андрея Клычкова вместе с просьбой о помощи в решении давней проблемы. Суть проблемы в том, что окна квартиры Валерия Козака, как и его соседей, проживающих в доме 141 по Комсомольской улице, выходят на крышу двухэтажной пристройки, возведенной более 10 лет назад. Крыша не оборудована сливами, и после дождей здесь все время стоит вода, кроме того, крышу не убирают, и антисанитария здесь, что называется, цветет пышным цветом. Жители дома много лет безуспешно ходят по инстанциям с просьбами навести порядок. Последнюю попытку Валерий Козак предпринял в разгар избирательной кампании, поверив обещаниям кандидата Клычкова услышать каждого человека. Как оказалось – напрасно. Отчаявшись получить обратно переданные в избирательный штаб документы, гражданин Козак направил в адрес Клычкова официальный запрос, а копию принес в редакцию «Орловской среды».

Клычкову А.Е.

от гражданина Козак В.П.

«Требую найти следы моего письма, которое я 4 сентября 2018 г. передал в штаб, который располагался на ул. Ленина, д. 39-а. Письмо было принято дежурной по штабу по имени Наташа… Мне было твердо обещано, что документы будут переданы официальному лицу в избирательной комиссии (очевидно, имеется в виду избирательный штаб. – Прим. ред.) губернатора. Я поверил в эту искреннюю заботу.

На днях я побывал в приемной губернатора и попросил сотрудников приемной посмотреть письма, поступившие губернатору в последние недели сентября и в октябре. Ответ был отрицательным: документов с письмом нет, и мы, мол, не знаем о существовании в предвыборные дни такого временного штаба кандидата на пост губернатора, не знаем, кто там дежурил, не знаем их имен. Мол, если это так важно для вас, садитесь за стол и вновь напишите суть вашего письма, просьбы, жалобы или заявления.

Господа! Что происходит?! Люди обращаются к губернатору с письмами, заявлениями о своих проблемах, и вдруг выясняется, что после выборов документы не дошли! Что это значит? Откуда такая халатность, безответственность? Прошу дать поручение разыскать мои документы. Они мне очень нужны!»

К сведению:

Штаб общественной поддержки кандидата в губернаторы Андрея Клычкова открылсяв июле 2018 года. Вот что сообщило об этом событии ИА «Орловские новости»:

Предвыборный штаб Клычкова открыли на месте бывшего алкомаркета

ИА «Орловские новости», 25/07/2018 10:14

«Предвыборный штаб кандидата в губернаторы Орловской области Андрея Клычкова открылся на месте бывшей распивочной «Виноград», расположенной на улице Ленина.

Еще месяц назад в этом месте до глубокой ночи торговали алкоголем, а депутаты задавались вопросом, кто дал разрешение на открытие алкомаркета рядом с главной площадью города. А сегодня здесь полным ходом идет агитация за одного из кандидатов».