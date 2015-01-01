Выезд из микрорайона «Новая Ботаника» в Орле планируется расширить

На встрече сити-менеджера Андрея Усикова с представителями маломобильных групп населения был поднят вопрос о пробках на выезде из микрорайона «Новая Ботаника». Затрудненный въезд и выезд транспорта создает проблемы при вызове «Скорой помощи», особенно в час пик, отметил один из участников встречи, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

— Снять остроту проблемы поможет ремонт дороги в переулке Пищевой, и расширение его проезжей части. Дополнительная полоса разгрузит транспортное движение. Этим вопросом занимается МКУ «УКХ г. Орла». Кроме того, сейчас отрегулирован светофор на перекрестке переулков Пищевой и Маслозаводской. Время для поворота, связанного с пер. Пищевой увеличено, — рассказал первый заместитель главы администрации Орла Александр Муромский.

Между тем, проблемы с выездом в новые микрорайоны можно было бы устранить еще на этапе проектирования. Ни для кого не секрет — какое количество жилья будет строится, сколько орловцев имеют автомобили и какой поток машин пойдет по новым трассам. Однако, в Орле предпочитают вначале создать проблему, а потом героически с ней бороться.

 

В орловском микрорайоне «Ботаника» появятся школа и сад
Орловской «Славице» исполняется 20 лет
В Орле в библиотеке им. Пушкина открыт доступ к магазину электронных книг
Опубликовано 07 Мар 2017 в 13:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 27

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"