Выезд из микрорайона «Новая Ботаника» в Орле планируется расширить

На встрече сити-менеджера Андрея Усикова с представителями маломобильных групп населения был поднят вопрос о пробках на выезде из микрорайона «Новая Ботаника». Затрудненный въезд и выезд транспорта создает проблемы при вызове «Скорой помощи», особенно в час пик, отметил один из участников встречи, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

— Снять остроту проблемы поможет ремонт дороги в переулке Пищевой, и расширение его проезжей части. Дополнительная полоса разгрузит транспортное движение. Этим вопросом занимается МКУ «УКХ г. Орла». Кроме того, сейчас отрегулирован светофор на перекрестке переулков Пищевой и Маслозаводской. Время для поворота, связанного с пер. Пищевой увеличено, — рассказал первый заместитель главы администрации Орла Александр Муромский.

Между тем, проблемы с выездом в новые микрорайоны можно было бы устранить еще на этапе проектирования. Ни для кого не секрет — какое количество жилья будет строится, сколько орловцев имеют автомобили и какой поток машин пойдет по новым трассам. Однако, в Орле предпочитают вначале создать проблему, а потом героически с ней бороться.