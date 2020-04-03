Выплаты по 5 000 семьям из средств маткапитала начнутся с небольшим опозданием

С первого апреля в стране должны были начаться выплаты в размере 5 тысяч рублей семьям, имеющим право на маткапитал. При этом людям пояснили, что посещать ПФР лично не придется. Заявления будут приниматься дистанционно, с помощью электронных сервисов Личный кабинет (сайт ПФР) и Единый портал госуслуг. И на сайте действительно такой раздел появился. Но кнопка пока не активна.

Как нам пояснили в пресс-службе регионального отделения ПФР по Орловской области, на данный момент нормативно-правовые документы, которые будут регулировать порядок этой выплаты, находятся в стадии подписания. То есть порядка предоставления выплаты пока нет. Вероятнее всего, он появится в ближайшее дни. Сейчас известно, что выплаты непременно начнутся, и это произойдет в апреле-мае-июне, а также то, что осуществлять выплату будет Пенсионный фонд и это будут средства не из суммы материнского капитала, а дополнительные. Пенсионный фонд готов к тому, чтобы, как только нормативно-правовые акты будут подписаны, сразу незамедлительно приступить к выплате.

Напомним, еще 28 марта президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ внести в законы изменения, которые предусматривают «осуществление, начиная с 1 апреля 2020 г. (в течение трёх месяцев), за счёт средств федерального бюджета ежемесячных дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, в размере 5 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до 3 лет включительно». Срок исполнения был установлен 30 марта 2020 года.