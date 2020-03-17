Выпущен путеводитель по фондам государственного архива Орловской области

Издание «Фонды и коллекции личного происхождения Государственного архива Орловской области» будет представлено в рамках очередного заседания клуба «Орловский библиофил». Оно пройдет 20 марта в три часа в областной библиотеке имени Бунина. Книга вышла в свет в издательстве «Картуш» в этом году.

Путеводитель содержит уникальную информацию о различных страницах истории родного края и его жителей. В издании опубликованы автобиографии и дневники, воспоминания и записные книжки, письма и фотографии. В путеводителе представлены фонды архитектора С.И Федорова, литературоведа В.А. Громова, художника и искусствоведа В.М. Неделина, фотохудожника Л.М. Тучнина, краеведов В. А. Власова, Н. М. Кирилловской, В.А. Ливцова и других. Некоторые из них являются членами клуба «Орловский библиофил», они примут участие в презентации, — рассказали в пресс-службе обладминистрации.