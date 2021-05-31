Выпускники орловских школ начали сдавать ЕГЭ

31 мая ученики 11-х классов снова сели за парты. Сегодня выпускники сдавали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по трём предметам — географии, литературе и химии.

В этом году экзамены по основным предметам в Орле сдают 1610 выпускников 11-х классов.

На русский язык выделили два дня — 3 и 4 июня. Седьмого июня выпускники будут сдавать профильную математику, 11-го июня— историю и физику, 15-го — обществознание, 18-го — биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 21-го и 22-го июня — устный ЕГЭ по иностранному, 24-го и 25-го — информатику и ИКТ.