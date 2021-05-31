31 мая 2021



Выпускники орловских школ начали сдавать ЕГЭ

31 мая ученики 11-х классов снова сели за парты. Сегодня выпускники сдавали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по трём предметам — географии, литературе и химии.
В этом году экзамены по основным предметам в Орле сдают 1610 выпускников 11-х классов.

На русский язык выделили два дня — 3 и 4 июня. Седьмого июня выпускники будут сдавать профильную математику, 11-го июня— историю и физику, 15-го — обществознание, 18-го — биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 21-го и 22-го июня — устный ЕГЭ по иностранному, 24-го и 25-го — информатику и ИКТ.

 

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Опубликовано 31 мая 2021 в 15:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 37

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