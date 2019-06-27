27 июня 2019



Выпускники Орловской православной гимназии выбрали профессии дизайнера, юриста, врача

В Орловской православной гимназии во имя священномученика Кукши двадцатый учебный год завершился десятым юбилейным вручением аттестатов.

Стены гимназии в этом году покидают восемь выпускников. Двое — с золотыми медалями. Ребята показали высокие результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ. На ЕГЭ по русскому языку лучшие получили по 98, 94 и 85 баллов; математику базового уровня все выпускники сдали на пятёрки, по обществознанию наивысший результат составил 91 балл, по истории — 89.

Молодые люди уже выбрали вузы, в которые планируют поступать — Московский политехнический университет, Московский государственный медико-стоматологический университет, Санкт-Петербургский юридический институт и другие.

Аттестаты о получении среднего образования выпускникам вручил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

По информации Орловской митрополии.

 

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Опубликовано 27 Июн 2019 в 14:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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