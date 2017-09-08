Вышла в свет книга «Деревянное зодчество Орла»

Вышла в свет первая книга Дарьи Фурманской по истории деревянного зодчества города Орла. В ней собрано все, что на сегодняшний день автор наработал по любимой краеведческой теме.

Как пишет сама Дарья в группе «Экскурсии по Орлу»:  «я постаралась в максимально легкой и доступной форме рассказать о том, в чем состоят главные особенности орловских деревянных домов и различных их деталей: веранд, слуховых окон, оконных рам, наличников и т.п. Значительная часть книги посвящена тому, как на резное убранство деревянных зданий Орла влияли архитектурные стили и основным резным мотивам и орнаментам, характерным для орловской домовой резьбы».

Помимо текста в книге представлено более 120 цветных иллюстраций, среди которых архивные фотоматериалы и авторские фотоснимки. А так же несколько поясняющих схем, словарь терминов и список тематической литературы.

В ближайших планах презентация книги, где все желающие смогут ее приобрести, получить автограф и пообщаться с автором.

 

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Опубликовано 14 Ноя 2017 в 13:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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