22 декабря 2021



Вышла вторая (обновленная) редакция Красной книги Орловщины

Отпечатанный тираж Красной книги Орловской области составляет всего 1 000 экземпляров. Но это не проблема для любителей животных и растений – уже сейчас второе издание можно скачать на официальном портале Орловской области. Обратите внимание! Размер файла для скачивания 340 мегабайт! Там же можно скачать и первую версию книги (всего 25 мБ).

Новое издание региональной Красной книги содержит очерки по 351 виду растений, животных и грибов. В авторский состав Красной книги вошли специалисты, проводившие, либо ведущие свои научные исследования на территории Орловской области. Красная книга будет передана в собственность муниципальных образований Орловской области и закреплена на праве оперативного управления за органами государственной власти специальной компетенции Орловской области и учреждениями Орловской области.

 

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Опубликовано 22 Дек 2021 в 17:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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