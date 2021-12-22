Вышла вторая (обновленная) редакция Красной книги Орловщины

Отпечатанный тираж Красной книги Орловской области составляет всего 1 000 экземпляров. Но это не проблема для любителей животных и растений – уже сейчас второе издание можно скачать на официальном портале Орловской области. Обратите внимание! Размер файла для скачивания 340 мегабайт! Там же можно скачать и первую версию книги (всего 25 мБ).

Новое издание региональной Красной книги содержит очерки по 351 виду растений, животных и грибов. В авторский состав Красной книги вошли специалисты, проводившие, либо ведущие свои научные исследования на территории Орловской области. Красная книга будет передана в собственность муниципальных образований Орловской области и закреплена на праве оперативного управления за органами государственной власти специальной компетенции Орловской области и учреждениями Орловской области.