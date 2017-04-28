Вышли в поле два бойца…

№28 (476) от 10 августа 2017 г.

Реагируя на критику жителей Орловской области, а главным образом Минсельхоза России, Вадим Потомский недавно вдруг вспомнил, что является губернатором аграрного региона, и вместо командировок в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и путешествий в зарубежные страны почти целый июль колесил по сельским районам Орловской области. Поездки активно освещались придворной прессой.

В освещении выездных мероприятий отличился Первый областной канал, карманное СМИ правительства Орловской области.

Особый фурор произвел так называемый спецрепортаж под кондовым названием «Битва за урожай» о поездке Потомского в ООО «Дубовицкое» в стиле программы «Время» эпохи Леонида Ильича Брежнева, к которому и музыку соответствующую подобрали – фрагмент из сюиты Георгия Свиридова «Время, вперед!». Эпичное произведение приближенных к губернатору тележурналистов активно обсуждали в соцсетях и СМИ.

«Сюжет «Битва за урожай» начинается с кадров воинского мемориала и героической музыкальной композиции Свиридова «Время, вперед». Затем камера меняет план, и перед зрителями предстают губернатор и его окружение. В их руках букеты цвета красного советского знамени. На протяжении всего репортажа не смолкает героическая музыка, пафосные речи, отлитые в бронзе, разносятся по ниве и воспевают орловскую житницу. В репортаже есть почти все элементы советских агитроликов, прославляющих пятилетки и организующих трудовой народ на подвиги. Нет одного, той страны и той партии, под чьим чутким присмотром готовилась стимулирующая видеопродукция», – отметил сайт «Орловские новости».

Автор программы «Резюме» блогер Владимир Панфилов назвал «Битву за урожай» полным апофигеем:

«…Потомский – тот самый воин, который один в поле. Потомский несет пиджак, Потомский бросает пиджак, Потомский без пиджака на комбайне, Потомский возле комбайна. А бессмертная музыка Свиридова жизнеутверждает, что эту песню «не задушишь, не убьешь».

Впрочем, на наш взгляд, в данном случае Владимир Панфилов ошибся. В орловском поле воин не один. Их двое. Соперником Потомского по популярности является его зам по АПК Дмитрий Бутусов, который сопровождал патрона в большинстве поездок по районам. И хотя в «Битве за урожай» его отодвинули на второй план, вниманием журналистов Первого областного господин Бутусов явно не обделен.

Давно прошли те времена, когда Дмитрий Владимирович был скромным чиновником из Ленинградской области. Много ли сегодня найдешь видеоматериалов о его участии в каких-либо мероприятиях? Разве что пару сюжетов о борьбе с борщевиком, который, к слову сказать, Бутусов так и не победил. Проиграв эту битву, Дмитрий Владимирович отбыл в Орловскую область, а заросли ядовитого сорняка по сей день красуются у обочин трассы, ведущей из Всеволожска в Санкт-Петербург…

В аграрном орловском регионе господин Бутусов развернулся во всей красе. Включишь Первый областной – а тут вам: Бутусов в ночной хоккейной лиге, Бутусов на поле, в комбайне вместе с Потомским, Бутусов в Совете Федерации, Бутусов в Госдуме, Бутусов в Сочи, Бутусов на «Золотой осени», Бутусов на «Агроруси», Бутусов организует Шатиловский день поля, Бутусов в Израиле и т.д. Поневоле задашься вопросом: когда же ему следить за сельским хозяйством? Так, чего доброго, подведёт Дмитрий Владимирович замминистра сельского хозяйства Хатуова, которому пообещал возродить молочное животноводство. И губернатора Потомского, обещавшего на камеры урожай в 3 млн 137 тыс. тонн зерна, подведёт.

Ну а если серьезно, то пока губернатор с командой повышают рейтинг в СМИ, аграрная область катится в финансовую пропасть. Продолжает сокращаться молочное поголовье крупного рогатого скота и производство молока, и дна этому падению не видно. Кстати, на ситуацию в сфере животноводства в Орловской области обратила внимание и федеральная пресса. В одном из последних номеров газеты «Сельская жизнь» был опубликован материал нашего корреспондента Натальи Зарубиной «Приходят мальчики – играют…», ранее вышедший в «Орловской среде». Напомним, в статье шла речь о визите в Орловскую область заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, побывавшего на Дне поля на Шатиловской опытной станции. Тогда орловские сельхозпроизводители, не стесняясь в выражениях, рассказали высокопоставленному федеральному чиновнику о том, что происходит в нашем АПК, – без прикрас. Впечатлился не только замминистра, но и журналисты газеты «Сельская жизнь», сакцентировавшие внимание читателей на словах Хатуова о том, что федеральный центр серьезно беспокоит ситуация в молочно-товарном производстве Орловской области (цитата была даже вынесена из текста).

Что же касается битвы за урожай, то ее в сложных погодных условиях ведут не губернатор Потомский и его присные, а орловские крестьяне – и это битва за их право жить и работать на земле.

К сведению:

В 2013 году, в начале реализации госпрограммы развития сельского хозяйства на период 2013-2020 гг. Орловская область получала 2 млрд 637,4 млн рублей средств господдержки из бюджета РФ

и области. К 2017 году поддержка сократилась до 1 млрд 639 млн рублей. При этом, если в 2013 году непосредственно из бюджета Орловской области нашим крестьянам было запланировано выделить 348,28 млн рублей,

то в 2017 году – всего 98,46 млн рублей.