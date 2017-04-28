Высоковольтная — самая красивая улица в Орле

№29 (477) от 6 сентября 2017 г.

Орел продолжает удивлять уникальными технологиями в дорожном строительстве. На улице Высоковольтной (в районе ипподрома) спустя год укладывается верхний слой асфальта.

Как пояснили должностные лица, контролирующие строительство дороги, выравнивающий слой продержался ровно год и «хорошо показал себя», поэтому теперь есть смысл завершать ремонт дороги. Назвать себя должностные лица, очень напоминающие сотрудников мэрии Орла, почему-то не пожелали.

Первыми ремонтом на Высоковольтной обеспокоились бдительные граждане. Они сообщили в редакцию «ОС» о строительстве дороги, «которая с прошлого года находится в прекрасном состоянии». Граждане недоумевали, зачем нужен очередной слой асфальта на Высоковольтной, если «весь Орёл в ямах и выбоинах». Они предположили, что это не что иное как «отмывание денег, которых в казне и так недостает».

Напомним, ремонт дороги на ул. Высоковольтной завершается в рамках ведомственной целевой программы ремонта и содержания объектов улично-дорожной сети г. Орла на 2017-2019 годы компанией ООО «Двин». А вот начинался он в прошлом, юбилейном для г. Орла году, небезызвестным подрядчиком «ЭкоТех», превратившим улицу Ленина в Орле в «самую красивую улицу в мире». С этой организацией были связаны многочисленные скандалы, начиная от реконструкции ул. Ленина, ремонта дорог в снегопад, до задолженности городскому УКХ двух миллионов рублей за асфальтобетонные смеси. В июле 2017 г. прокуратура области сообщила, что в мае прошлого года был заключен контракт между городским УКХ и «ЭкоТехом». «Дорожная служба» поставила подрядчику асфальтобетонные смеси на сумму 5,4 млн руб. Однако ООО«ЭкоТех» в полном объеме товар не оплатило. В результате перед ГУП ОО «Дорожная служба» образовалась задолженность в размере более 2 млн руб. Результаты прокурорской проверки были переданы в следственные органы.

Также к подрядчику, контракт с которым был заключен УКХ г. Орла ( в то время его возглавляла «Женщина-руководитель 2016 года» Екатерина Стрелец, ныне подследственная), позже накопились претензии относительно гарантийного ремонта городских дорог.

Как в очередной раз справедливо заметил Вадим Потомский, «в любом случае в вопросах дорожного строительства приоритетом остаётся качество дорог» ( «Орел-Регион». 18.07.2017г.). Что он вкладывает в понятие «качество», орловчане убедились после юбилея Орла. Думаем, свежая креативная мысль орловских чиновников насчет «испытаний» слоя асфальта в течение года должна найти продолжение — фантазировать на тему ремонта дорог можно бесконечно. С разными подрядчиками, в рамках разных программ.

А Высоковольтной в некотором смысле даже повезло. «Выравнивающий» слой здесь продержался целый год, таким образом, эту улицу, без преувеличения, можно назвать «самой красивой» в городе Орле.

Наталья Зарубина