Выстрел в прошлое

№9 (546) от 13 марта 2019 г.

Известный орловский градозащитник, депутат Орловского горсовета Юрий Малютин передал в редакцию «Орловской среды» материал, подготовленный им еще в 2014 году. Речь в нем идет о такой важной теме, как охрана памятников истории и культуры в целом, и об областном законе об объектах культурного наследия в частности. Полагаем, что и спустя пять лет изложенная Юрием Малютиным информация не утратила актуальности.

Любой умный закон это «щит и меч». В нём расписано, что «льзя» ,а что «нельзя» и установлены чёткие границы возможного и невозможного, т.е. недопустимого с точки зрения общественной морали и нравственности. В Законе «Об объектах культурного наследия…», принятом Орловским областным советом в 2014 г., больше всего пострадала именно нравственная сторона.

В Российской Федерации имеется большое количество городов, представляющих историческую, градостроительную, архитектурно- художественную, археологическую ценность. Своеобразие их неповторимого АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА формировалось веками. Города и сельские поселения «вписывались» в природные ландшафты своими улицами, застройкой, парками, скверами, архитектурными ансамблями и в конечном счёте становились единым целым с творениями природы. Охрана таких населённых мест – важная государственная задача, прописанная в статье 44 Конституции РФ. Включение города, посёлка или сельского населённого пункта в список (перечень) ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РОССИИ – ОЧЕНЬ ПОЧЁТНАЯ ПРИВИЛЕГИЯ. Именно по этой причине в любом законе о культурном наследии этот почётный статус города, присвоенный ему уполномоченными государственными органами, должен быть обязательно зафиксирован. Это было сделано в ст. 26 областного закона № 391 от апреля 2004 г. и полностью проигнорировано в принятом законе. Самый настоящий «плевок в душу» узаконенных ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РОССИИ, расположенных на территории Орловской области. (Есть существенная разница между понятиями «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ РОССИИ» и «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ». – Авт.) В списке «исторических городов Российской Федерации», утверждённом постановлением Госстроя РСФСР и Коллегии Министерства культуры РСФСР № 36 от 31.07.70 г. было поименовано 115 городов. В дополнительном списке исторических населённых мест, утверждённом постановлением Коллегии Минкультуры РФ №12 от 19 февраля 1990 г., постановлением Коллегии Госстроя РФ № 3 от 28 февраля 1990 г., постановлением ЦС ВООПиК №12 от 16 февраля 1990 г., названы ещё 187 исторических поселений России. Все вместе они составляют около 15% от общего количества городов страны. В этом списке указаны ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОРОДА РОССИИ, расположенные на территории Орловской области: г. Мценск (год основания 1147 г.) – ровесник Москвы; г. Новосиль (1166 г.) – уникальный город, бывший центром единственного в истории Орловщины Новосильского Княжества; г. Орёл (1564 г. ), г. Болхов (1566 г.), г. Ливны (1586 г.), г. Малоархангельск (1776 г.), г. Дмитровск-Орловский (1782 г.). Все названные города занимали своё почётное место в ст. 26 Закона Орловской области № 391 и в одночасье были пониженны до статуса «безродных» чиновниками от культуры, причастными к разработке закона. Кто в правительстве Орловской области будет наказан за допущенные противоправные своеволие и самоуправство, связанные с преднамеренным искажением исторической правды?

Вернёмся к постановлению трех коллегий. ОНО НЕ ОТМЕНЕНО! Ни в одном законодательном документе (проверено) нет записи «Отменено» или «Считать утратившим силу». Этим постановлением Орловский облисполком ОБЯЗЫВАЛСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ на базе памятников истории и культуры создание музеев-заповедников, «…ОБЪЯВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ и иных ценных территорий историко-культурными заповедниками (заповедными местами)». Исполняя постановление уполномоченных правительственных органов, Орловский облисполком заказал Ленинградскому государственному институту проектирования городов (Ленгипрогор) проект детальной планировки (ПДП) исторического центра г. Орла. Проект был исполнен и утверждён Орловским облисполкомом по СОГЛАСОВАНИЮ с ГОССТРОЕМ РСФСР в 1985 г. Доработан с учётом замечаний в 1991 г. В настоящее время является неотъемлемой частью Генерального плана нашего города. Хранится в Управлении архитектуры и градостроительства и доступен для изучения. На основе этого ПДП ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С МИНКУЛЬТУРЫ РФ 19-го марта 1999 г. отдельным постановлением утвердил «Положение о заповедной зоне г. Орла» и в рамках своих полномочий объявил заповедной зоной (заповедным местом ) две территории, входящие в исторический центр города.

Все эти обстоятельства были зафиксированы в Законе Орловской области №150-ОЗ от 26.04.2000 г. «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» (ст. 2, ст. 7, ст. 11 ), который действовал до апреля 2004 г. Они были сохранены и в Законе Орловской области №391. Разработчики нового закона не без умысла, в силу своей недостаточной грамотности в этой области знания, полностью проигнорировали основополагающие положения указанных законов, очистив их от главных ограничений, наложенных запретом на проведение каких-либо работ на территории памятника или ансамбля и их охранных зон, если эти виды деятельности не связанны непосредственно с реставрацией объектов культурного наследия. Вызывает сомнения их компетентность и в части безупречного знания статей Земельного кодекса РФ. Логика статей, касающихся земель историко-культурного назначения, проста и прозрачна. Статус охранных зон памятников истории и культуры, исторических центров древних городов, узаконенных территорий заповедных зон как земель историко-культурного назначения, определенных постановлениями Орловского областного совета до 1-го января 2005 г., в силу ч. 2 ст. 99 Земельного кодекса РФ изменить невозможно. ИЗМЕНЕНИЕ их ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ! Отсюда вытекает НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ИХ ГРАНИЦ И ТЕРРИТОРИЙ!

Территория исторического центра и входящего в него «ядра древнего Орла», обозначенного на чертеже (АБРИСЕ) «инженерного корпуса кондуктором Михайло Бузовлёвым» ещё в мае 1728 г., НЕПРИКОСНОВЕННА. Об этом обязаны постоянно помнить работники областного Управления по госохране памятников истории и культуры, подписывающие противоправные «согласования» в угоду местным олигархам, рискуя при этом попасть под уголовное преследование. Новоиспечённые законодатели в своём рвении явно преступили границу дозволенного. Их законодательные инициативы вошли в противоречие с Земельным кодексом и потому ничтожны. Придёт время – и областной закон 2014 г. обязательно оспорят граждане, неравнодушные к судьбе историко-культурного наследия России.

Нельзя, недопустимо преступно начинать писать историю поселения или государства с чистого листа, отметая его прошлое! При упразднении Научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры его полномочия и вся документация были унаследованы областным управлением культуры. Спустя некоторое время обнаружилось, что часть оформленных в 90-х годах паспортов на очень важные, имеющие особую ценность, объекты культурного наследия странным образом бесследно исчезла. Эти документы являются частью Государственного реестра и подлежат бессрочному хранению. Самая пора провести служебную проверку и срочно внести в областной закон поправки, обеспечивающие восстановление всех записей в прежних паспортах, начиная с 1993 г. Вместо этого приняли новый закон, в котором ни одного слова о восстановлении действия прежних паспортов и разрешается выдача новых паспортов, записи в которые об особенностях объекта могут вноситься без учёта информации, хранившейся в прежних документах. Этим была создана коррупционная лазейка для мошенников и казнокрадов, позволяющая им и их пособникам скрывать неудобные для их замыслов особенности объекта.(…)

В ст. 23 областного Закона № 391 имеется расшифровка понятия «АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК», который является обязательным ПРЕДМЕТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ всех без исключения недвижимых памятников истории и архитектуры. Оно хорошо согласуется с текстом ст. 26, где даётся определение предмета охраны исторического поселения. Проницательные граждане понимают, в чьих интересах это важнейшее понятие не попало в текст закона от 2014 г.

При желании очень многое можно скрыть под плакатом : «…Сохранение памятника истории и культуры и его приспособление под современное использование…» Вспомните, как совсем недавно некто с упорством одержимого предлагал «сохранить и приспособить кинотеатр «Родина» под пресловутый «Макдональдс». Всё дело в том, что этот термин мошенники всех мастей трактуют без учёта обязательных требований ст. 52 ФЗ № 73:

1) безусловное сохранение архитектурного облика памятника истории и культуры;

2) сохранение режима использования земель историко-культурного назначения, установленного статьями Земельного и Градостроительного кодексов.

Почему РАСШИФРОВКА понятия «приспособление памятника истории и культуры под современное использование» отсутствует в областном законе? Кому устроен удобный лаз для преодоления законодательных запретов?

Имеется замаскированная возможность для коррупционеров на свой лад кроить неприкосновенные границы заповедных территорий и охранных зон памятников истории. Кто на этом намерен, обойдя закон, сыграть и хапнуть куш? Эти границы давно, еще в прошлом тысячелетии установлены (зафиксированы ) в самом главном градостроительном документе – ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ города. Вам теперь понятно, на что замахнулись заказчики принятого закона? К большому сожалению, сегодня это стало угрожающей реальностью. Подобных огрехов в законодательном акте предостаточно. Пусть их устранением ответственно займутся депутаты с целью приведения его статей в соответствие с действующим законодательством и ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПЛАНОМ города Орла.

Депутат Орловского городского совета

первого и второго созывов Ю.И. Малютин

10 июня 2014 г.