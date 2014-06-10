13 марта 2019



Выстрел в прошлое

№9 (546) от 13 марта 2019 г.

Известный орловский градозащитник, депутат Орловского горсовета Юрий Малютин передал в редакцию «Орловской среды» материал, подготовленный им еще в 2014 году. Речь в нем идет о такой важной теме, как охрана памятников истории и культуры в целом, и об областном законе об объектах культурного наследия в частности. Полагаем, что и спустя пять лет изложенная Юрием Малютиным информация не утратила актуальности.

Любой  умный закон это «щит и меч». В нём расписано, что «льзя» ,а что «нельзя» и установлены чёткие границы возможного и невозможного, т.е. недопустимого с точки зрения общественной морали и нравственности.                                                                                                                                                            В Законе «Об объектах  культурного наследия…», принятом Орловским  областным советом в 2014 г., больше всего пострадала именно нравственная  сторона.

В Российской Федерации имеется большое количество городов, представляющих  историческую, градостроительную, архитектурно- художественную, археологическую ценность. Своеобразие их неповторимого АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА формировалось веками. Города и сельские поселения «вписывались» в природные ландшафты своими улицами, застройкой, парками, скверами, архитектурными  ансамблями и в конечном  счёте становились единым целым с творениями природы. Охрана таких населённых мест – важная  государственная  задача, прописанная в статье 44 Конституции РФ.                                                                                          Включение города, посёлка или сельского населённого пункта в список (перечень) ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РОССИИ – ОЧЕНЬ  ПОЧЁТНАЯ ПРИВИЛЕГИЯ.                                Именно  по этой причине в любом законе о культурном  наследии  этот  почётный статус города, присвоенный ему уполномоченными государственными органами, должен быть обязательно зафиксирован. Это было сделано в ст. 26 областного закона № 391 от апреля 2004 г. и полностью  проигнорировано в принятом законе. Самый настоящий «плевок  в душу» узаконенных ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РОССИИ, расположенных на территории Орловской области. (Есть существенная разница между понятиями «ИСТОРИЧЕСКИЕ   ПОСЕЛЕНИЯ  РОССИИ» и «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ». – Авт.)                                                              В списке «исторических городов Российской  Федерации», утверждённом постановлением  Госстроя РСФСР и Коллегии  Министерства  культуры  РСФСР  № 36  от 31.07.70 г.  было поименовано 115 городов.  В дополнительном списке исторических населённых мест, утверждённом постановлением Коллегии Минкультуры РФ №12 от 19 февраля 1990 г., постановлением Коллегии  Госстроя РФ № 3 от 28 февраля 1990 г., постановлением ЦС ВООПиК №12 от 16 февраля 1990 г., названы ещё 187 исторических  поселений  России. Все вместе они составляют около 15% от общего количества городов страны. В этом списке указаны  ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОРОДА РОССИИ, расположенные  на  территории  Орловской  области: г. Мценск (год  основания  1147 г.) – ровесник Москвы; г. Новосиль (1166 г.) – уникальный  город, бывший  центром  единственного  в  истории  Орловщины Новосильского Княжества; г. Орёл (1564 г. ), г. Болхов (1566 г.), г. Ливны (1586 г.), г. Малоархангельск (1776 г.), г. Дмитровск-Орловский (1782 г.). Все названные  города  занимали своё почётное место в  ст. 26  Закона  Орловской области № 391 и в одночасье были пониженны до  статуса  «безродных» чиновниками  от  культуры, причастными к разработке закона. Кто в правительстве Орловской области будет наказан за допущенные   противоправные  своеволие  и  самоуправство, связанные с  преднамеренным  искажением  исторической  правды?

Вернёмся к постановлению трех коллегий. ОНО НЕ ОТМЕНЕНО! Ни в одном  законодательном  документе  (проверено) нет записи «Отменено» или «Считать  утратившим  силу». Этим постановлением Орловский  облисполком  ОБЯЗЫВАЛСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ на базе памятников истории и культуры   создание  музеев-заповедников, «…ОБЪЯВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ и иных ценных территорий историко-культурными  заповедниками (заповедными  местами)».                                                                                                                                                                             Исполняя    постановление  уполномоченных  правительственных  органов, Орловский  облисполком  заказал  Ленинградскому  государственному  институту  проектирования  городов  (Ленгипрогор)  проект  детальной  планировки (ПДП) исторического  центра  г. Орла.  Проект  был  исполнен  и  утверждён  Орловским  облисполкомом  по  СОГЛАСОВАНИЮ  с  ГОССТРОЕМ  РСФСР в  1985 г.  Доработан с учётом  замечаний  в  1991 г. В  настоящее  время  является  неотъемлемой частью Генерального  плана  нашего  города. Хранится  в Управлении  архитектуры  и  градостроительства  и доступен  для  изучения.                                                                        На основе этого ПДП ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С МИНКУЛЬТУРЫ РФ 19-го марта 1999 г. отдельным  постановлением  утвердил  «Положение  о  заповедной  зоне  г. Орла» и  в  рамках  своих  полномочий   объявил  заповедной  зоной  (заповедным  местом )  две  территории,  входящие  в  исторический  центр  города.

Все эти обстоятельства были зафиксированы в Законе Орловской  области №150-ОЗ от  26.04.2000 г. «Об  охране  и  использовании  объектов  историко-культурного  наследия» (ст. 2, ст. 7, ст. 11 ), который действовал до апреля   2004 г.  Они были сохранены и в Законе Орловской  области  №391. Разработчики  нового  закона не без  умысла, в  силу  своей  недостаточной грамотности  в этой  области  знания, полностью  проигнорировали  основополагающие  положения  указанных законов, очистив их от главных  ограничений, наложенных  запретом  на  проведение  каких-либо  работ  на  территории  памятника  или ансамбля  и  их  охранных  зон, если  эти  виды    деятельности не  связанны   непосредственно  с  реставрацией   объектов  культурного  наследия.                                                                                             Вызывает сомнения   их   компетентность  и  в  части  безупречного  знания  статей  Земельного  кодекса РФ.  Логика статей, касающихся   земель историко-культурного  назначения, проста  и  прозрачна.  Статус охранных  зон  памятников  истории и культуры, исторических  центров  древних  городов, узаконенных  территорий  заповедных  зон  как  земель  историко-культурного  назначения,  определенных  постановлениями  Орловского  областного  совета до  1-го января  2005 г., в силу ч. 2  ст. 99  Земельного  кодекса  РФ  изменить  невозможно. ИЗМЕНЕНИЕ  их  ЦЕЛЕВОГО  НАЗНАЧЕНИЯ  ЗАПРЕЩЕНО  ЗАКОНОМ! Отсюда  вытекает НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ  ИХ  ГРАНИЦ И ТЕРРИТОРИЙ!

Территория исторического  центра и входящего в него «ядра древнего Орла», обозначенного на  чертеже  (АБРИСЕ)  «инженерного  корпуса  кондуктором Михайло Бузовлёвым» ещё в мае 1728 г., НЕПРИКОСНОВЕННА. Об этом обязаны постоянно помнить работники областного  Управления  по  госохране памятников  истории  и  культуры, подписывающие  противоправные  «согласования»  в  угоду местным  олигархам, рискуя  при  этом попасть  под  уголовное преследование. Новоиспечённые законодатели  в своём  рвении явно  преступили  границу  дозволенного. Их законодательные инициативы  вошли в противоречие  с  Земельным   кодексом  и  потому ничтожны. Придёт время – и областной  закон  2014 г. обязательно  оспорят   граждане, неравнодушные  к  судьбе   историко-культурного  наследия  России.

Нельзя, недопустимо преступно начинать писать  историю  поселения  или  государства  с  чистого  листа, отметая  его  прошлое!                                                                                                                       При  упразднении  Научно-производственного  центра  по охране  памятников  истории и культуры его полномочия  и  вся  документация  были  унаследованы   областным  управлением  культуры. Спустя некоторое  время  обнаружилось, что  часть оформленных  в  90-х  годах  паспортов  на очень  важные, имеющие особую ценность, объекты культурного  наследия  странным  образом  бесследно  исчезла. Эти  документы  являются  частью  Государственного  реестра  и  подлежат  бессрочному   хранению. Самая  пора  провести  служебную  проверку  и  срочно  внести  в  областной  закон   поправки, обеспечивающие  восстановление всех записей в  прежних  паспортах, начиная  с  1993 г. Вместо этого  приняли   новый  закон, в  котором  ни  одного  слова  о  восстановлении  действия  прежних  паспортов  и  разрешается  выдача  новых  паспортов, записи  в  которые  об  особенностях   объекта  могут вноситься без  учёта   информации, хранившейся  в  прежних  документах. Этим  была  создана коррупционная     лазейка  для  мошенников  и  казнокрадов, позволяющая  им  и  их пособникам  скрывать  неудобные для их замыслов  особенности  объекта.(…)

В ст. 23 областного Закона № 391 имеется расшифровка понятия «АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК», который является обязательным ПРЕДМЕТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ всех без исключения  недвижимых памятников истории  и архитектуры. Оно хорошо согласуется с  текстом  ст. 26, где даётся определение предмета охраны  исторического поселения. Проницательные граждане понимают, в чьих интересах это важнейшее понятие не попало в текст закона от 2014 г.

При желании очень многое можно скрыть под плакатом : «…Сохранение памятника истории и культуры и  его  приспособление  под  современное использование…» Вспомните, как совсем недавно некто с  упорством одержимого предлагал «сохранить и приспособить кинотеатр  «Родина» под пресловутый «Макдональдс». Всё дело в том, что  этот  термин   мошенники всех мастей трактуют без учёта обязательных требований ст. 52 ФЗ № 73:

1) безусловное сохранение  архитектурного  облика  памятника истории и культуры;

2) сохранение режима использования земель историко-культурного назначения,  установленного статьями Земельного и Градостроительного кодексов.

Почему  РАСШИФРОВКА понятия «приспособление  памятника истории и культуры под современное использование» отсутствует в областном  законе? Кому  устроен удобный лаз для преодоления законодательных  запретов?

Имеется замаскированная возможность для коррупционеров на свой лад кроить неприкосновенные границы заповедных территорий и охранных  зон памятников истории. Кто на этом  намерен, обойдя  закон,  сыграть  и  хапнуть куш? Эти границы  давно, еще в прошлом тысячелетии установлены (зафиксированы ) в самом главном градостроительном документе – ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ города. Вам теперь понятно, на что замахнулись заказчики принятого закона? К большому сожалению, сегодня  это стало угрожающей реальностью. Подобных огрехов в законодательном акте предостаточно. Пусть их  устранением ответственно займутся   депутаты   с  целью приведения его статей в соответствие с действующим  законодательством и ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПЛАНОМ города Орла.

 

 Депутат Орловского городского совета

первого  и  второго  созывов Ю.И. Малютин

10 июня 2014 г.

 

Третьего не дано
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Опубликовано 13 Мар 2019 в 14:38. В рубриках: Персона. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 111

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