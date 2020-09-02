Вытеснить ЕдРо может только Справедливая команда!

Интервью с кандидатом в депутаты Орловского горсовета Игорем Рыбаковым

№32 (611) от 2 сентября 2020 г.

В преддверии выборов мы попросили дать интервью нашему изданию одного из самых активных и известных кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов Игоря Рыбакова.

— Здравствуйте, Игорь Анатольевич! Приближается день голосования, Ваша избирательная кампания проходит достаточно ярко, но все мы понимаем, что противодействие со стороны действующей власти идёт очень сильное. Против членов Вашей команды выставлены двойники, распространяются фейковые новости и, как говорится, то ли ещё будет. Учитывая такую напряженную ситуацию, верите ли Вы, что сможете победить? Что позволяет Вам надеяться на победу?

— Добрый день. К противодействию нам не привыкать, и на прошлых выборах победа нам досталась далеко не на блюдечке с голубой каёмочкой. Было трудно тогда, трудно и сейчас, но это нас не пугает, и мы обязательно победим! Что позволяет нам верить в победу? Это, конечно же, жители города Орла. Для них мы и ведём эту борьбу! Я бесконечно благодарен жителям города, я очень сильно уважаю их за то, что они умеют самостоятельно мыслить и видеть, кто на самом деле будет не только на округе работать, но и отстаивать их интересы на заседаниях горсовета, принимать решения по совести, а не по указке сверху. Я всегда нахожусь на связи со своими избирателями, мы постоянно встречаемся, я отчитываюсь о проделанной работе и стараюсь максимально оперативно реагировать на проблемы и обращения граждан. Никогда не отмахиваюсь от людей! И люди это видят! Их не обмануть никакими грязными технологиями! Не обмануть двойниками – меня знают по делам и по имени! Жители наши умные, они разберутся!

— Допустим, жители снова Вас поддержат, придут и проголосуют, но мы помним, что, к примеру, в 2019 году члены избирательных комиссий в Орловской области попались на фальсификациях. Могут и на этих выборах сделать какие-то вбросы и украсть победу. Вы как-то думаете с этим бороться?

— Обязательно! У нас замечательная команда. И речь идёт не только о кандидатах. Есть много сторонников, активных жителей города, которые готовы потратить своё время и силы, чтобы защитить результаты голосования. Как раз сейчас мы занимаемся организацией, распределяем ресурсы. К тому же в этом году мы объединились со справедливороссами. Команда Рыбакова плюс «Справедливая Россия» — в итоге получилась у нас мощная Справедливая команда! Нас поддержат и члены партии, и сторонники. Уверен, на большинстве избирательных участков наши наблюдатели не оставят преступникам возможности украсть голоса. У нас сильные кандидаты, мы заинтересованы в честных выборах! И у нас грамотные, смелые и дружные наблюдатели!

— Наверное, Вам уже не раз задавали этот вопрос, но он очень важен для жителей города, поэтому ответьте, почему именно со «Справедливой Россией» объединилась команда Рыбакова?

— Да, действительно, это важный момент. Мы активно работаем в областном совете, и всегда очень печально видеть, как большинство депутатов молча, бездумно, по указке сверху голосует за вредные решения, позволяет чиновникам работать плохо, не обращает внимания на возможные коррупционные моменты. Но только не фракция «Справедливая Россия»! Мы раньше-то и не договаривались с ними никогда, как голосовать, но всегда оказывались по одну сторону баррикад. Только справедливороссы в Орловской области сегодня работают абсолютно честно, не оглядываясь на исполнительную власть, не пытаются угодить губернатору и чиновникам. Так же, как и Рыбаковы, они всегда на стороне простых жителей. Поэтому наше объединение было закономерным. Настоящие депутаты должны поддерживать друг друга!

— Кстати, о поддержке. Мы помним, как в Москве, благодаря так называемому «умному голосованию», в городскую думу прошли оппозиционные кандидаты. Как Вы вообще относитесь к идее кампании «Вынеси Едро», насколько проблема в партии власти?

— У нас в Орле всё несколько сложнее, чем в Москве. К примеру, во время «умного голосования» поддерживали, в том числе, и кандидатов от КПРФ. А у нас что стало с этой партией? Является она альтернативой «Единой России» сегодня? Да нисколько! Губернатор-коммунист нашёл точки соприкосновения с местной партноменклатурой «Единой России». У нас теперь красно-синий тандем! Теперь что красные, что синие – всё одно и то же – голосуют по указке сверху! Смысл кампании «Вынеси Едро» как раз в том и состоял, чтобы лишить партию власти блокирующего большинства, что обеспечит по-настоящему честное обсуждение важных вопросов и ответственное голосование депутатов. У нас теперь не только депутаты от партии власти надеются на административный ресурс, но и коммунисты. Чьими флагами машут на концертах во время пандемии коронавируса, нарушая режим ограничений? Там флаги «Единой России» и КПРФ! Всех остальных даже за одиночный пикет в полицию потащат! Так что давайте рассуждать реально: сегодня в Орле по-настоящему вытеснить ЕдРо может только наша Справедливая команда! Нет смысла голосовать за КПРФ – они у нас соглашатели! Нет смысла голосовать пусть за хороших, но малоизвестных ребят – у них нет шансов! Хотите «умного голосования» – голосуйте за Справедливую команду, за команду Рыбакова и «Справедливую Россию»! Это единственный шанс для нашего любимого города выбраться из ямы, в которую его загнала прежняя власть!

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Рыбакова Игоря Анатольевича.