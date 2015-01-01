«Я к вам лечу воспоминаньем…»

№4 9452) от 15 февраля 2017 г.

10 февраля Центральная городская библиотека им. Пушкина отметила день памяти Александра Сергеевича Пушкина – 180-летие со дня его трагической кончины.

В этот день в библиотеке побывали самые преданные поклонники творчества великого поэта. Их вниманию была представлена литературно-музыкальная композиция «Я к вам лечу воспоминаньем»: в исполнении студентов ОГАУ – участников театральной студии «Вариант» – прозвучали стихотворные произведения поэта, были продемонстрированы отрывки из фильма «Последняя дуэль».

Вниманию читателей также были представлены книжная выставка «Наша Пушкиниана» и литературный вернисаж «Стихи мои – свидетели живые» – целая коллекция произведений Пушкина и исследований литературоведов.

В библиотеке им. Пушкина, основанной к 100-летию рождения великого поэта, сохранились редкие экземпляры его произведений. Как рассказали сотрудники библиотеки, в годы Великой Отечественной войны в числе других книг они были переданы на хранение читателям. А после войны были возвращены и составили редкие фонды старейшей городской библиотеки. Это шестой том второго посмертного издания сочинений Пушкина, датированный 1855 годом; «Пушкинский сборник», выпущенный к 100-летию со дня рождения поэта; редкая книга «Дуэль Пушкина с Дантесом Геккереном» 1900 года издания – подлинное военно-судное дело 1837 года.

Гости библиотеки с большим интересом осмотрели выставку картин орловского художника Георгия Дышленко: на них мастер запечатлел Пушкинские места.

– Среди наших читателей немало поклонников творчества великого поэта. Один из них – его зовут тоже Александр Сергеевич – знает всего «Евгения Онегина» наизусть, – рассказала заведующая отделом обслуживания Татьяна Воробьева. – В этом году мы с большим удовольствием поддержали масштабную международную культурную акцию «Читаем Онегина», организованную порталом Год литературы совместно с Государственным музеем А.С. Пушкина. Для участия в акции был направлен видеоролик, где почитатель творчества поэта, студент Дмитрий Акименко исполняет отрывок из романа «Евгений Онегин».

Всего около тысячи видеоучастников из 23 стран мира боролись за право читать «Евгения Онегина». В итоге 218 человек прочитали великий роман за пять часов.