Яма на яме сидит и ямой погоняет

№24 (648) от 21 июля 2021 г.

В Орле в проезде Связистов совершенно разбита дорога. Председатель горсовета в конце ноября прошлого года попросил депутатов собрать самые проблемные адреса на своих округах. Однако в работу список разбитых дорог так и не попал. По крайней мере проезд Связистов строительную технику точно не увидел.

Депутат по округу, где расположена эта дорога, Константин Клепов рассказал, что сейчас пытаются решить эту проблему через объединение жителей близлежащих домов в советы МКД.

Депутат Константин Клепов

— Я вижу проблему в том, что жители в домах очень разрозненны. Дома достаточно большие, но при этом во многих нет советов дома. А через этот орган было бы гораздо проще решать многие вопросы как со своей управляющей компанией, так и с администрацией города. Во многих программах необходимо участие самих жителей. В домах есть по 10-15 самых активных граждан, которые постоянно пытаются что-то изменить. Остальные жители, к сожалению, пассивные. Мы пытались даже с прокуратурой проверить работу УК, но закон на стороне управляющих компаний. При отсутствии совета дома получается, что контроль за работой УК ведет сама УК. Поэтому, к примеру, часть дорожного покрытия можно было бы заменить с помощью управляющей компании, если бы был тот же совет дома и если бы он принял такое решение. Я хочу попросить жителей подготовить официальное обращение в администрацию, чтобы все же эту дорогу по проезду Связистов отремонтировали. Город – банкрот, и нужно смотреть на вещи реально. Без серьезных усилий решить проблему вряд ли получится. У нас есть программа наказов избирателей, но средств по ней явно недостаточно для ремонта всех разбитых дорог на округе. Мы привлекаем и собственные средства, но и этого не хватает. Особенно если принять в расчет, что округ не центральный, и здесь в ремонт дорог много лет не вкладывались серьезные деньги. Есть надежда, что удастся объединить жителей, и они будут требовать от властей содержания дорог в нормативном состоянии. Мы как депутаты со своей стороны будем помогать жителям. На моем округе с начала года уже удалось организовать выборы совета дома в четырех многоэтажках. Работу в этом направлении продолжим, и уже с помощью советов дома будем требовать от администрации включения проезда Связистов в программу ремонта», — рассказал Константин Клепов.