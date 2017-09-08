Яма регионального значения

№32 (480) от 27 сентября 2017 г.

Ситуация с домом-памятником по Гостиной, 1 развивается как мексиканский сериал. На этой неделе стало известно, что расследование уголовного дела о сносе объекта культурного наследия затягивается. В связи с этим прокуратура решила вмешаться и активизировать процесс. В СМИ прозвучали вполне обоснованные опасения, что если уголовное дело по статье об уничтожении объекта культурного наследия (ст. 243 УК РФ) будет и дальше идти такими темпами, то нарушатся все сроки давности и виновные спокойно уйдут от ответа. Вместе с тем на этой же неделе стали известны и такие факты, которые ни следователи, ни кто-либо еще не смогут скрыть, как бы ни пытались. Факты были озвучены на профильном комитете городского совета в понедельник 25 сентября. На заседании депутаты рассмотрели ситуацию с производством строительных работ по адресу: город Орёл, ул. Гостиная, 1. Инициатором обсуждения выступило общественное движение «Граждане Орла», чье обращение мы уже публиковали в прошлом номере («Просим депутатов разобраться в возможной афере…», №31 (479) от 20 сентября 2017 г.)

А был ли фундамент?

Началось все с ответа на вопрос – а что, собственно, происходит сейчас на месте снесенного дома. Как пояснила представитель областного управления, курирующая эту тему, было выдано разрешение на подготовительные работы по воссозданию памятника. И это разрешение выдавалось только до 1 сентября. Соответственно, подготовительные работы завершились, и больше никаких действий на месте снесенного дома не происходит. Теперь, по заверениям областной чиновницы, в течение трех месяцев должен быть предоставлен отчёт о выполненных работах. И только затем будет разработана документация на второй этап, который подразумевает проведение экспертизы в министерстве культуры. Общественников смутил тот факт, что подготовительные работы ведутся неизвестно к чему – никто не представляет утвержденный проект будущего «воссозданного» памятника. Более того, никто не задается вопросом – почему «воссозданием» называют строительство из современных материалов совершенно другого здания по чертежам человека, который не имел никакого отношения к стоявшему здесь до сноса памятнику регионального значения?

К счастью, в составе комитета оказался депутат Владимир Курин – профессиональный строитель. Он и ответил на вопрос, как можно заливать фундамент под дом неизвестно какого размера: как пояснил Курин, в строительстве действительно существует такое понятие, как подготовительные работы – когда место будущей стройки заливают 10-сантиметровым слоем бетона. Назвать такую тонкую и хлипкую площадку фундаментом нельзя. Только когда будет утвержден проект будущего строительства, рабочие начнут заливать фундамент той толщины, который необходим, чтобы выдержать нагрузку «воссозданного» памятника.

А были ли подвалы?

Здесь-то и вскрылась самая интригующая часть «мыльной оперы» – в мае 2017 года на месте варварски снесенного памятника началось рытье котлована. Потом в него начали заливать бетон. Естественно, что в ходе таких работ были полностью и безвозвратно утрачены уникальные подвалы, предположительно XVIII века со сводчатыми потолками. Эти подвалы были зафиксированы на фото и описаны в исторической справке эксперта Министерства культуры РФ Ирины Смирновой. По заявлению известного в городе градозащитника Виктора Панкова, эти подвалы представляли самостоятельную историко-культурную ценность, так как «наличие такого рода подвалов в старых зданиях является существенным аргументом в пользу постановки таких строений на государственную охрану», о чем, кстати представители общественного движения «Граждане Орла» сообщили в письме на имя мэра Орла.

Если фундамент начнут заливать поверх подготовленной площадки, то ни о каких сводчатых подвалах в «восстановленном» памятнике уже речи быть не может. И областные чиновники могут произносить самые разные заклинания: хоть «воссоздание», хоть акопяновское «ляська-масяська» – чуда не произойдет. Достаточно посмотреть в документах, что являлось предметом охраны. Напомним, существует акт экспертизы о постановке памятника на охрану. В этом акте прописано, что именно охраняется законом: композиционное решение и архитектурное оформление фасадов, декор, материал и конструкции несущих стен, пространственно-планировочная структура. В числе прочего охраняются конструкции и материал сводов подвалов. То есть, если вместо поставленных на охрану подвалов залита монолитная бетонная плита, что, собственно, и произошло, ни о каком воссоздании речи уже не идет. Воссоздание предполагает возведение точно такого же здания. А по озвученным ранее планам новодел будет и выше по этажам и вообще построен по чертежам совершенно другого архитектора, чем стоявший здесь дом.

Памятник – от слова «память»

По мнению Виктора Панкова, строить бизнес-центр по чертежам XIX века на месте здания XVIII века и называть это «воссозданием» – вообще абсурд. Восстанавливать и воссоздавать можно только то, что реально существовало и было утрачено. Причем воссоздавать в прежнем виде. Не менее абсурдными выглядят заявления областных чиновников, что новое строение будет выше на два этажа и уйдет вглубь, но при этом будет считаться памятником. Само слово «памятник» предполагает, что это здание имеет определенную историческую ценность. Никакой новодел, пусть даже это будет очень красиво построенный новодел, не имеет исторической ценности. Особо цинично звучат заявления областных чиновников о том, что новодел будет считаться памятником – в городе уже имеется два прецедента, когда на месте снесенных памятников архитектуры никто так и не смог ничего построить. Скорее всего, Гостиная, 1 станет третьим адресом в списке пустырей. Виктор Панков детально рассказал депутатам, в чем суть проблемы строительства на месте уничтоженного памятника.

В федеральном законе прописано, что если было допущено уничтожение памятника, то земля изымается у собственника, который допустил утрату объекта культурного наследия. Вывести памятник из реестра – это очень сложная и длительная процедура. Самое главное – необходимо объяснить в министерстве, куда этот памятник делся. Никто из чиновников не согласится на такую рискованную затею, поэтому в Орле и пустуют площадки под снесенными в свое время памятниками: территория, примыкающая к «Честеру», и бывшее «Депо готового платья» на Ленина, 2.

Земля молчит

Напомним, на одной из сессий депутаты горсовета пытались получить ответ на вопрос: каким образом, вообще, земельный участок оказался у нового собственника. Депутат Татьяна Кулабухова «подняла» архивы и обнаружила документ, с которого, собственно, все и началось. Еще в 2004 году горсовет принял постановление № 66/665-ГС. В те далекие годы депутаты согласились с предложением администрации Орла о «необходимости реконструкции здания по ул. Гостиной, 1/1, являющегося памятником исторического наследия регионального значения, с повышением этажности и реставрацией исторического фасада». В документе было прописано одно важное ограничение – городские депутаты не разрешали горадминистрации продавать землю и здание. И это самое интересное, так как ни на сессии, ни потом никто не смог дать внятный ответ – каким образом и на каком основании у земли и здания, которые в 2004 году принадлежали муниципальному образованию «Город Орел», появился новый собственник?

Чтобы ситуация не повторилась, общественники настаивают на полном расследовании произошедшего. Если город потерял землю, необходимо ее возвращать. И именно поэтому представители общественности обратились в городской совет – кто же еще будет следить за сохранностью городского имущества и земель? Более того, поскольку на строительной площадке постоянно находятся рабочие, а никаких разрешений на работы, помимо уже проведенных, официально предоставлено не было, общественники просят депутатов проконтролировать этот момент. Иначе однажды утром жители увидят, что на месте, которое ни разу не фундамент, уже вовсю возводят новые стены.

Сергей Миляхин