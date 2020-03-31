31 марта 2020



Яндекс запустил школу в онлайне для детей из всех регионов страны

Яндекс.Школа работает с 9 до 14 часов как обычная школа и предлагает видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы

Интернет, 31 марта 2020 года. Яндекс совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу, которая работает в режиме полного учебного дня. В Яндекс.Школе дети разных возрастов могут получать образование, не выходя из дома. Всё, что требуется для учёбы, — компьютер или смартфон с доступом в интернет.

Яндекс.Школа проводит видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы, а также дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Учителя и школы могут использовать этот контент в своих учебных программах. Также Школа предлагает педагогам платформу для онлайн-трансляций уроков и задания для младших классов с возможностью автоматической проверки.

«Что бы ни происходило в мире, у детей должна быть возможность получать знания: если не за школьной партой, то дома, — говорит генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина. — Такую возможность обеспечивает Яндекс.Школа. Запустить проект в рекордно сжатые сроки нам удалось благодаря сотрудничеству с Центром педагогического мастерства. Яндекс предоставил для Школы свои образовательные сервисы и инфраструктуру, а наши партнёры из ЦПМ обеспечили первоклассный контент. Мы не исключаем, что Школа будет востребована и после окончания карантина».

«Яндекс.Школа — это не отдельные уроки, а системное решение, которое облегчает труд учителя и даёт детям возможность продолжать учёбу и готовиться к экзаменам из дома, — говорит директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко. — Многие видеозанятия настолько увлекательны, что их будет интересно смотреть и другим членам семьи. Благодаря Яндекс.Школе обучаться у ведущих московских педагогов смогут ребята с всей России».

Видеоуроки

Для учеников 5–11 классов в Яндекс.Школе проводятся видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы, от физики до МХК. Они транслируются в Яндекс.Эфире. Уроки можно смотреть не только в трансляции, но и в записи: недельный архив будет появляться на сайте Школы каждую пятницу.

Видеоуроки начинаются в девять утра и заканчиваются между 12 и 14 часами. В день у детей по 4–6 уроков, между уроками — перемены. Такой график позволяет школьникам и их родителям сохранить привычный режим в новых условиях. Расписание уроков на неделю заранее публикуется на сайте.

Всего в Яндекс.Школе преподают более ста учителей, в том числе авторы учебников и методических пособий и эксперты ЕГЭ. Запись и монтаж видеоуроков идут круглосуточно. Педагоги уже отсняли материал на ближайшие две недели — это в общей сложности 250 уроков.

Дополнительные занятия

Яндекс.Школа проводит научно-популярные лекции, интенсивы по геометрии и занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ — их показывают в Яндекс.Эфире и на сервисе Яндекс.Репетитор. С помощью Репетитора выпускники также могут потренироваться в решении экзаменационных задач.

Платформа для онлайн-трансляций

Учителям Яндекс.Школа предлагает видеоплатформу для проведения уроков со своим классом — она доступна в составе сервиса Яндекс.Учебник.

Среди особенностей платформы — понятный интерфейс, возможность демонстрации экрана и защита трансляций паролем, чтобы к уроку не подключались посторонние. Трансляция ведётся от учителя к ученикам, задавать учителю вопросы можно в чате. При переписке дети и педагоги могут обмениваться не только текстовыми сообщениями, но и файлами.

Задания для младших классов

Педагогам и родителям младшеклассников в Яндекс.Учебнике доступны более 50 тысяч готовых заданий по трём предметам: русскому языку, математике и окружающему миру. Курс по окружающему миру появился на этой неделе — его разработали педагоги из ЦПМ. Все задания созданы с учётом Федеральных государственных образовательных стандартов. В Яндекс.Учебнике предусмотрена автоматическая проверка заданий — это избавляет учителей от рутины и позволяет им уделить больше времени творческой работе и общению с классом.

Уроки в Яндекс.Школе начались 31 марта. В первую неделю Школа будет работать по московскому времени, а с 6 апреля в ней смогут заниматься дети из всех регионов страны. Занятия в Яндекс.Школе будут идти до конца текущего учебного года.

 

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Опубликовано 31 Мар 2020 в 14:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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