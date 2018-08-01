Ярмарки в Орле: торг уместен?

№25 (518) от 1 августа 2018 г.

В Советском районе Орла возле магазина «Перекресток» на улице Октябрьской заработала ярмарка выходного дня. Жители вместе со своими депутатами Игорем Рыбаковым и Игорем Коноваловым добивались возвращения самой посещаемой и самой любимой ярмарки на Приборостроительной в течение нескольких лет. С тех самых пор, как экс-губернатор Потомский, сфотографировавшийся на ярмарочной площадке перед выборами, закрыл её.

Противостояние граждан и чиновников закончилось летом 2018 года. Ярмарка на улице Октябрьской — мини-альтернатива прежней, широкой и многолюдной. Однако жители и этому очень рады.

И невозможное возможно

— Я уже два раза была на ярмарке, купила нарышкинский хлеб, дмитровские колбаски, орловские сладости, местный творог, — рассказывает пенсионерка, инвалид второй группы Татьяна Степановна, — конечно, эта ярмарка — не та, что была раньше, но, если учесть, что мы не могли ездить на площадь Жукова по состоянию здоровья, а теперь можно возле дома купить все, что хотелось бы, это уже неплохо. Теперь ждем, когда привезут картошку и овощи.

Напомним, в свое время более трех с половиной тысяч подписей было собрано за возвращение ярмарки на Приборостроительную. Чиновники не слышали ни граждан, ни депутатов. Их многочисленные встречи всегда заканчивались одинаково: ярмарка — это небезопасно, это грязь, это бардак. Причем, аналогичный «бардак» на площади Жукова, куда перенесли самую посещаемую ярмарку, представителей власти не смущал.

Сначала Потомский и зампред облправительства по АПК Бутусов, а потом специалист по орловской промышленности и торговле господин Парахин вместе с городскими чиновниками стояли в глухой обороне: ярмарки на Приборке не будет. Чиновникам угодливо подпевали провластные СМИ: рассказывали, как ярмарка мешает школам и жителям соседних домов.

Когда граждане и депутаты предложили чиновникам подумать о других площадках, по соседству с той, что закрылась, они отвечали категоричным отказом.

Но что-то произошло, и невозможное стало возможным. В один момент риторика Геннадия Парахина и городских чиновников, естественно, резко изменилась. Мы можем догадываться, почему. Когда областная власть, которой нужно было готовиться к выборам нужного кандидата, поняла, что терпение граждан на исходе, она решила обратить три с половиной тысячи сторонников ярмарки в свой электорат. Внезапно территория возле магазина «Перекресток» на Октябрьской, которая используется как стоянка, стала пригодной для использования в качестве ярмарочной — на несколько часов раз в неделю. В принципе, ничего нового. Когда что-то необходимо людям — это один вопрос, который, как мы помним, никак не решался, и совсем другое — когда что-то нужно чиновникам. Сегодня нужно убедить граждан, что власть о них заботится, поэтому за два месяца перед очередными выборами на Октябрьской размещают несколько торговых палаток. Всё для пенсионеров, инвалидов и мам с маленькими детьми, которые не могут ездить на Жукова и таскать оттуда тяжелые сумки.

Врио губернатора Андрей Клычков, который в эти дни открывает в Орловской области все, что только можно открыть, почему-то решает не пиариться на открытии ярмарки на Октябрьской. Ярмарку открыли тихо, без телекамер и фотоаппаратов.

Думаем, причина тому — недавняя публикация в «Орловской среде» комментария жителя Орла, 65-летнего пенсионера:

— Сколько раз мы просили чиновников вернуть ярмарку на улицу Приборостроительную! Нам, пенсионерам, тяжело ездить на площадь Жукова, транспорта не дождешься. Приходится приезжать на Комсомольскую, а отсюда с сумками через весь город. Сначала говорили, что не вернем ярмарку, потом — что частично вернут. Когда — в августе! Перед выборами, чтобы показать, как власть о нас заботится! Да знаем мы все об этой заботе, верните сейчас, если действительно заботитесь!

Ярмарку вернули в июле. Совпадение? — Не думаем.

Практически одновременно на официальном портале Орловской области появляется откровение врио: «Перекупщики должны быть исключены из товарных цепочек» и информация о том, что Орловская область заключила соглашение с компанией X5 Retail Group. Производители региона получат прямой доступ в магазины сети. Сообщается, что правительство области заключило трёхстороннее соглашение с региональным и федеральным объединениями потребительских кооперативов, вошло в проект ТПП РФ «Агро – За качество», а также нарастило количество мест ярмарочной торговли.

— Мы решаем две задачи. С одной стороны, необходимо помочь производителям выйти на конечного потребителя. С другой, обеспечить жителей достаточным количеством торговых точек. Это вопрос не только экономического роста, но и развития социальной инфраструктуры, — сказал Клычков.

Глава Орловской области отметил, что ставка на местных производителей уже положительно сказывается на уровне потребительских цен. Согласно рейтингу потребительских цен, Орловская область занимает второе место среди регионов ЦФО по наименьшей средней розничной цене на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, находится на 5 месте по ценам на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки и замороженную рыбу, на 7 месте – на молоко, картофель, яблоки, капусту.

— Мы должны приложить все усилия, чтобы максимально исключить перекупщиков из товарных цепочек. Ситуация, когда в регионе с развитым аграрным сектором на прилавках превалирует продукция по завышенной цене, привезённая из других областей или с заводов промышленных гигантов, не нормальна. От этого страдают все. Это не конкуренция, а разбой, ведущий к обнищанию населения и деградации сельского хозяйства, — заявил Андрей Клычков.

Напомним, незадолго до этих заявлений городские чиновники во главе с непосредственным подчиненным врио Геннадием Парахиным «пробили» введение арендной платы для производителей, торгующих на ярмарках выходного дня. Главным обещанием чиновников было исключение перекупщиков из торговых цепочек. Как уже писала «Орловская среда», после того, как ярмарки стали платными, количество перекупщиков не уменьшилось.

Немного о здоровой конкуренции

Недавно наши чиновники во главе с врио побывали в соседней Липецкой области на Всероссийском Дне поля. Там они могли увидеть, и как работают местные сельскохозяйственные потребительские кооперативы — их 900, и как продвигается продукция местных производителей. Словом, чиновники посмотрели на то, что жители Орловской области увидят вряд ли.

Липецким производителям и жителям области почему-то не приходится добиваться права торговать выращенной продукцией или покупать ее. На официальном портале Липецкой области регулярно появляется информация о новых ярмарках, в том числе тематических:

«Широкая тематическая распродажа спелых ягод организована 15, 16 и 17 июня в Липецке на проспекте 60 лет СССР, 34. Липчане и гости города также могут купить соки, джемы, повидло и другую продукцию из клубники.

Кроме того, областная розничная ярмарка сегодня состоялась в Волово. А завтра, 16 июня, она пройдет в райцентре Становое. Качественную продукцию покупателям предложат предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, а также заготовительные организации Липецкой области. Селян порадует широкий выбор мясных и колбасных изделий, рыбы, птицы, мяса, других продуктов питания.

Такой формат торговли выгоден как продавцам, так и покупателям. «Цены на ярмарках — ниже рыночных, а главное — люди уходят довольные и с покупками», — отмечает глава администрации Липецкой области Олег Королев.

Ярмарочное движение существует в регионе около 25 лет. Организуют ярмарки областные управления потребительского рынка и ценовой политики, сельского хозяйства, а также Агентство содействия развитию торговой деятельности и районные администрации».

«В Липецкой области продолжаются ярмарки. 21 июня за покупками приглашаются жители села Топки Лев-Толстовского района, 22 июня — поселка Петровский (Добринский район), 23 июня — села Кореневщино (Добровский район) и села Решетово-Дуброво (Краснинский район). 27 июня — ярмарка пройдет в селе Сотниково (Краснинский район), 29 июня — в селе Скорняково (Задонский район). 30 июня товары по выгодным ценам смогут приобрести жители села Колыбельское Чаплыгинского района и села Плеханово Грязинского района. Время работы: с 07-00 до 12-00.

В ярмарках примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации области. В широком ассортименте по низким ценам будут представлены товары народного потребления, зерно, мясопродукты, овощи, фрукты, товары народных промыслов и многое другое».

«Глава администрации Липецкой области Олег Королев и председатель облсовета Павел Путилин поздравили представителей сферы потребительского рынка региона и ветеранов отрасли с Днем работника торговли, который отмечается сегодня. Расширяется ярмарочная и рыночная торговля. Только в первом полугодии организовано 155 областных розничных ярмарок, 83 из которых – в сельских поселениях. Такой формат торговли сегодня особенно востребован для удовлетворения спроса жителей региона на качественную продукцию местных товаропроизводителей. По итогам конкурса Минпромторга РФ «Торговля России 2018» липецкие ярмарки признаны лучшими в стране».

К этому остается только добавить, что ярмарки в Липецкой области — бесплатные для производителей.

Наталья Зарубина

Комментирует депутат Орловского городского совета Игорь Коновалов:

Организация ярмарки на Октябрьской, рядом с прежней площадкой, — это наша с депутатом Игорем Рыбаковым идея. Мы предлагали этот вариант неоднократно, и каждый раз слышали от чиновников, что это невозможно, что земля в собственности жильцов дома и так далее. Люди собирали подписи, нас никто не хотел слышать. В результате оказалось, что земля муниципальная, что её вполне можно использовать хотя бы раз в неделю для ярмарочной торговли. Все изменилось весной. Вдруг и возможности нашлись, и желание. Раньше чиновники говорили, что к осени откроют — якобы из-за процедур, которые нужно соблюсти, потом оказалось, что и в июле можно ярмарочную торговлю организовать. В зависимости от поступающих указаний. На тот момент были одни указания, сегодня они, видимо, другие.

Как депутат я хочу сказать только одно: если что-то впоследствии будет меняться не в пользу наших избирателей, мы сложа руки сидеть не будем.