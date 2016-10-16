Ярмарки «в порядке». Перекупщики тоже

№18 (511) от 13 июня 2018 г.

Ярмарки выходного дня в Орле перестали быть бесплатными для орловских производителей. На апрельской встрече с владельцами личных подсобных хозяйств, которые реализуют собственную продукцию на торговых ярмарочных площадках, чиновники администрации Орла пообещали «за арендную плату убрать перекупщиков», установить новые туалеты и убирать мусор. Руководитель областного департамента промышленности и торговли Геннадий Парахин объяснил введение платы за торговое место тем, что у города нет денег, чтобы обслуживать ярмарки, поэтому оператором «определена торгово-промышленная палата, которая будет создавать условия». Сначала квадратный метра торговой площади оценили в 75 рублей, затем, поторговавшись, остановились на 50 рублях.

В минувшую субботу мы побывали на одной из ярмарок — на улице Комсомольской — и поинтересовались, что здесь изменилось.

Ярмарка осталась, как и прежде, многолюдной; как и прежде, здесь полно перекупщиков, торгующих «сезонными» клубникой, черешней, помидорами и абрикосами. Все они торгуют там, где и прежде. Это к вопросу о том, что лучшие места будут отданы местным производителям, а перекупщики, как обещала руководитель Торгово-промышленной палаты Орловской области Светлана Ковалева, «должны уйти». Мы же считаем, что перекупщики, напротив, даже пришли: как пояснила корреспонденту «ОС» девушка, недавно торгующая черешней, теперь это её «официальное» место, и откуда привезен товар, её никто не спрашивает.

Мы поговорили также и с «бабушками», продающими зелень и цветы с собственных дачных участков. Эти орловские производители, заплатив по 50 рублей за торговое место на асфальте и 34 рубля за дорогу, как и прежде, своих торговых мест не имеют и ютятся между автомобилями других производителей и перекупщиков. В отличие от перекупщиков, дачников и огородников на ярмарке стало меньше.

Я плачу 50 рублей, чтобы продать петрушку и пучок укропа, плюс дорога 34 рубля, — рассказала 63-летняя пенсионерка Лидия Михайловна. — Сегодня ни рубля не заработала. Делали все это для кого? Для коммерсантов и спекулянтов? Они могут аренду спокойно платить, им здесь торговать выгодно. Мы почему сюда идем, здесь народ, просто быстро продать и все, и на дачу опять. И каждый просит не за 15 рублей рублей пучок петрушки отдать, а за десять. Мясо-то по 300-400 рублей продают. Есть разница в доходах?

Пожилая женщина, торгующая рассадой цветов, рассказала, что приходит на ярмарку в три утра, чтобы «занять место», а её сосед — мужчина, который также платит 50 рублей, объяснил, что «квадратный метр официально застолбить нельзя», поэтому для «мелких производителей на ярмарке лучше не стало».

Своими мыслями по поводу произошедших на ярмарке перемен поделилась производитель молочной продукции Елизавета ( имя изменено: мы заметили, что практически все владельцы личных подсобных хозяйств с журналистами разговаривать боятся. Прим «ОС»):

— Раньше торговала и ничего не платила. Теперь стою здесь за 350 рублей — за то, чтобы сходить в туалет и за машину-малолитражку. У меня коровы, в течение недели я сама перерабатываю полтонны молока. Трое детей. Мне некогда торговать на рынке, потому что я все время работаю, поэтому ярмарка один раз в неделю для меня — единственная возможность зарабатывать. Аренду ввели, бензин подорожал, сегодня последние деньги отдала на заправке, чтобы сюда доехать… А цены на товар мы не повышаем, потому что у покупателей просто нет денег — работать в Орле негде. Мы готовы платить за место, у нас ситуация безвыходная, лишь бы ярмарки не закрывали, но как быть с перекупщиками? Ведь торгуют не только овощами и фруктами с базы, но и «молочкой», взятой оттуда же. Людей обманывают, выдают за «домашнее». Это называется, на ярмарках навели порядок?

В принципе, в том, что обещанного орловские производители не дождутся, мы не сомневались. Теперь «за туалеты», которые действительно стали чище, а именно эта услуга входит в стоимость аренды торгового места и оказывается регулярно, платят не только местные производители, но и перекупщики.

Так кто выигрывает от нового «порядка»?

Наталья Зарубина



К сведению:

Ежегодно в Москве проходят ярмарки выходного дня, которые направлены на поддержку российских фермеров, производящих продукты питания. Работа этих ярмарок утверждена Правительством Москвы и контролируется департаментом торговли.

На ярмарках могут продаваться только товары сельского хозяйства произведенные на территории России и в странах, которые входят в Таможенный союз, информирует портал Wordyou. Запрещено продавать на ярмарках товары не продовольственной группы.

Принять участие в ярмарках смогут юридические, и физические лица, желающие продать продукты питания выращенные на своих земельных участках. Всем участникам предоставляются бесплатные торговые места.

Прямая речь:

Андрей Иванович, 65 лет, пенсионер

— Сколько раз мы просили чиновников вернуть ярмарку на улицу Приборостроительную! Нам, пенсионерам, тяжело ездить на площадь Жукова, транспорта не дождешься. Приходится приезжать на Комсомольскую, а отсюда с сумками, через весь город. Сначала говорили, что не вернем ярмарку, потом — что частично вернут. Когда — в августе! Перед выборами, чтобы показать, как власть о нас заботится! Да знаем мы все об этой заботе, верните сейчас, если действительно заботитесь!