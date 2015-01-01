Ярославу требуется помощь

Здравствуйте, дорогие друзья!

Мы с сыном оказались в тяжелой жизненной ситуации, поэтому вынуждены обратиться к Вам за помощью.

Мой сын, Левицкий Ярослав Романович (ребенок-инвалид), 2011 года рождения, нуждается в дорогостоящем лечении.

Диагноз – тяжелое специфическое расстройство экспрессивной речи, ОНР 1-2 уровня, кинетическая оральная артикуляционная апраксия после моторной афазии.

Сопутствующий – Врожденный кифосколиоз на фоне нарушения формирования позвонков (состояние после 3 высокотехнологичных реконструктивно-пластических операций), установлена инвалидность по ортопедическому профилю.

У Ярослава отсутствует важнейшая функция организма — речь. Ребенок потерял речь в 2 года в результате перенесенной инфекции с исходом в очаг глиоза в височно-теменной области. В феврале 2013 года мы проходили подготовку к операции в отделении патологии позвоночника и нейрохирургии в НИДОИ им. Г.И. Турнера (г. Пушкин СПб). У Ярослава поднялась температура до 40,6 градусов, в критическом состоянии он был переведен в отделение реанимации. После этого речи не было совсем, ни звука, ребенок сказал первое слово «мама» только спустя полгода после случившегося. Однако речь к нему так и не вернулась, те слова и простые фразы, которые Ярослав говорил до болезни, он больше не произносил. Ярослав на протяжении 4 лет проходил курсовое медикаментозное лечение, стационарное лечение в нашем городе, а также в Реабилитационном центре «Детство» (Москва), Клиника Мельниковой (филиал в г. Севастополе), ООО «Прогноз» СПб, был проконсультирован в ФГБУ «Российская детская клиническая больница». Точный диагноз выставлен слишком поздно, только в 5 лет. Пройденное лечение дало небольшой результат. Ярослав говорил несколько отдельных слов, но, как таковой полноценной речи, так и не было. Ребенок чаще объяснялся жестами.

В марте 2017 года с помощью неравнодушных людей мы прошли курс лечения в Центре патологии речи и нейрореабилитации г. Москвы.  В Центре Ярослав занимался в комплексе с логопедом-афазиологом, нейропсихологом, прошел обследование (электроэнцефалограмма и ультразвуковая доплерография), назначено медикаментозное лечение. В результате проведенного лечения отмечается положительная динамика. Ни один из ранее пройденных курсов лечения в различных учреждениях не дал такого результата. У Ярослава появились новые слова и фразы. Он старается озвучивать все свои действия, ребенок поверил в себя. Нам нельзя останавливаться на достигнутом!

Мы вынуждены просить помощи у неравнодушных и отзывчивых людей, т.к. в одиночку нам не справиться. После операций на позвоночнике в целях реабилитации, а также для развития речи, ребенок посещает занятия по лечебному плаванию, ЛФК, постоянные курсы массажа, занятия с логопедом, систематические поездки на консультации, что требует значительных материальных затрат. Ребенок воспитывается в неполной семье.

Сейчас открыт сбор на второй и третий курсы лечения в Центре патологии речи и нейрореабилитации в г. Москве http://www.cprin.ru.

Помогите ребенку обрести радость общения, пока еще остается надежда, пока есть шанс на выздоровление (Ярославу уже 6 лет).

Наш случай — это не угроза жизни, но это грань между полноценной жизнью и жизнью ребенка-инвалида! Лечение такого расстройства речи, как у Ярослава, — это борьба за каждый звук, слог, слово. Поэтому бесценно время, которое стремительно уходит, а вместе с ним уходит возможность научиться говорить! Кроме оплаты лечения, нам необходимы деньги на оплату жилья, т.к. лечение в центре осуществляется по типу «Дневной стационар».

Мы открыли сбор в социальных сетях https://vk.com/club120931953. Но сумма к сбору слишком велика (310 000 рублей), а времени остается все меньше и меньше.

Контакты: мама — Левицкая Карина Сергеевна, телефон – 8-953-627-04-87, эл.почта carinalevitskaya@yandex.ru

Очень надеемся на Вашу помощь! Любая посильная помощь будет для нас бесценной.

С уважением, Левицкая Карина

Реквизиты для переводов «с карты на карту»

Сбербанк номер карты 63900247 9001956290
ВТБ24 номер карты 5543 8633 5977 7319

Яндекс Деньги: 410011884505741

РЕКВИЗИТЫ ПЕРЕВОДА НА СЧЕТ КАРТЫ

•••• 6290 «Maestro» (Maestro), в ПАО Сбербанк

Получатель:

КАРИНА СЕРГЕЕВНА Л.

Номер счета:

40817810347000608558

Банк получателя:

ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8595 ПАО СБЕРБАНК Г.ОРЕЛ

БИК:

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Опубликовано 12 Апр 2017 в 13:58. В рубриках: Объявления. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 5

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