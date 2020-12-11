11 декабря 2020



Ёлки, сосны и пихты будут охранять до нового года

В лесничествах Орловской области организованы мобильные группы из числа работников лесной охраны и правоохранительных органов. Они будут следить за соблюдением правил заготовки хвойных, а также бороться с незаконными рубками сосен и елей. На помощь лесникам пришли общественные лесные инспекторы, а в Ливенском и Новосильском лесничествах – казачьи общества.

Пока акцент сделан на разъяснительную работу с населением о запрете самостоятельной заготовки новогодних деревьев. Гражданам за вырубку елей и других хвойных пород придется заплатить от 3000 до 4000 рублей, должностным лицам – от 20 000 до 40 000 рублей, юридическим – от 200 000 до 300 000 рублей. Также речь может идти об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 260 УК РФ.

Управление лесами просит жителей сообщать о незаконной заготовке хвойных деревьев по телефону “прямой линии” лесоохраны: 8-800-100-94-00 или в Управление лесами по телефону: (4862)59-10-10.

 

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Опубликовано 11 Дек 2020 в 12:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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