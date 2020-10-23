23 октября 2020



Юбилейные объекты в Орле продолжают разваливаться

Вслед за “самой красивой” улицей Ленина (которая начала разваливаться уже на следующий год после сдачи объекта) посыпались и другие юбилейные объекты. В группе ВК “Орловчане вконтакте” появились снимки орловской набережной. Конкретно части стены возле смотровой площадки на набережной Дубровинского. И с этой стены отвалилось сразу несколько увесистых облицовочных плиток. Место ЧП экстренно оградили. Напомним, улицу Ленина прозвали “улицей вечного ремонта”, так как отваливающуюся с клумбы облицовочную плитку теперь переделывают каждую весну. Похоже, что и набережные тоже скоро можно будет переименовать в “набережные вечного ремонта”. На одном из совещаний официальный представитель УМВД заявил, что на строительстве юбилейных объектов в Орле был похищен примерно один миллиард рублей. Никто из высокопоставленных чиновников, курировавших юбилейные стройки, пока не привлечен к ответу.

 

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Опубликовано 23 Окт 2020 в 16:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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