9 сентября 2019



Юные орловцы смогут принять участие в Тургеневских чтениях (12+)

С 15 сентября по 19 октября школа «НИКА» при поддержке библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева в рамках деятельности ассоциированных школ ЮНЕСКО проведут международные Тургеневские чтения.

В чтениях примут участие обучающиеся и студенты российских государственных и негосударственных образовательных организаций, зарубежных образовательных учреждений от 14 до 18 лет (включительно).

Участники посоревнуются в номинациях:

— «Буктрейлер» — короткий видеоролик от 2 до 3 минут, рассказывающий в произвольной художественной форме о произведении И.С. Тургенева;

— «Литературное творчество» — эссе, рассказ, поэтическое произведение или стихотворение в прозе;

— «Проектные и исследовательские работы» — тематика работ должна быть связана с жизнью и творчеством И.С. Тургенева.

Отборочный этап чтений пройдет заочно с 15 сентября по 5 октября. В этот период через официальный сайт школы «НИКА» будут приниматься заявки и работы участников.

Очный этап, основной, начнется 19 октября и будет состоять из двух туров. В первом туре участникам предложат проявить себя в тургеневской викторине по произведениям и биографии И.С. Тургенева. Во втором туре будут представлены непосредственно работы чтецов в выбранных номинациях.

Победители каждой номинации определяются по результатам двух туров. Награждение лучших состоится в этот же день, 19 октября. Победители получат сертификат на культурно-образовательную поездку в тургеневский Баден-Баден (Германия) в ноябре 2019 года.

Место проведения чтений: г. Москва, ул. Малая Юшуньская, 4, ОАНО Школа «НИКА».

 

 

Трудоустроенных орловских инвалидов будет намного больше
В библиотеке им. Бунина покажут документальный фильм «Орловская битва» (12+)
МЧС приглашает орловцев на интерактивную пожарно-техническую выставку (6+)
Опубликовано 09 Сен 2019 в 13:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"