Юные орловцы смогут принять участие в Тургеневских чтениях (12+)

С 15 сентября по 19 октября школа «НИКА» при поддержке библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева в рамках деятельности ассоциированных школ ЮНЕСКО проведут международные Тургеневские чтения.

В чтениях примут участие обучающиеся и студенты российских государственных и негосударственных образовательных организаций, зарубежных образовательных учреждений от 14 до 18 лет (включительно).

Участники посоревнуются в номинациях:

— «Буктрейлер» — короткий видеоролик от 2 до 3 минут, рассказывающий в произвольной художественной форме о произведении И.С. Тургенева;

— «Литературное творчество» — эссе, рассказ, поэтическое произведение или стихотворение в прозе;

— «Проектные и исследовательские работы» — тематика работ должна быть связана с жизнью и творчеством И.С. Тургенева.

Отборочный этап чтений пройдет заочно с 15 сентября по 5 октября. В этот период через официальный сайт школы «НИКА» будут приниматься заявки и работы участников.

Очный этап, основной, начнется 19 октября и будет состоять из двух туров. В первом туре участникам предложат проявить себя в тургеневской викторине по произведениям и биографии И.С. Тургенева. Во втором туре будут представлены непосредственно работы чтецов в выбранных номинациях.

Победители каждой номинации определяются по результатам двух туров. Награждение лучших состоится в этот же день, 19 октября. Победители получат сертификат на культурно-образовательную поездку в тургеневский Баден-Баден (Германия) в ноябре 2019 года.

Место проведения чтений: г. Москва, ул. Малая Юшуньская, 4, ОАНО Школа «НИКА».