11 мая 2022



Юных орловчан приглашают на работу в экологические отряды (12+)

С 1 по 30 июня учащиеся в возрасте до 18 лет смогут поработать в экологических отрядах во всех районах Орла.

Экологические отряды будут работать по 2,5 часа в день и выполнять работы по уборке от бытового мусора зеленых зон, территорий, прилегающих к проезжей части, улиц города, скверов, парков, а также территорий, не охваченных регулярной уборкой дворников.

Молодёжные экологические отряды функционируют в Орле с 2009 года. Их главная задача — содействие занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, а также нравственное воспитание подрастающего поколения.

На работу будут приниматься только несовершеннолетние граждане, находящиеся в сложной жизненной ситуации: дети, состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, дети из малообеспеченных семей и т. д.

С желающими быть задействованными в экологических отрядах оформляются трудовые отношения при предъявлении полного пакета документов. Работа в экологических отрядах засчитывается в трудовой стаж, оформляются электронные трудовые книжки и производятся отчисления в Пенсионный фонд России.

Набор в экоотряды проведет МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла», начиная с 23 мая, по адресу: Наугорское шоссе, 27а, 3 этаж, каб. 3.

 

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Опубликовано 11 мая 2022 в 14:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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