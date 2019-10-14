Юным орловцам предлагают создать новогодние открытки (6+)

С 10 октября по 10 ноября орловские школьники могут создать собственные коллекционные открытки и отправить их на Всероссийский конкурс «Нарисуй «Ёлку Победы», информирует пресс-служба администрации г. Орла.

Конкурс приурочен к 75-летию первой фронтовой Ёлки Победы. Ребятам предстоит пофантазировать на тему новогоднего праздника в 1945 году.

Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Рисунки могут быть созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. В случае, если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.

Стать авторами коллекционных новогодних открыток смогут школьники от 7 до 17 лет. Работы будут оцениваться в трех возрастных категориях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории жюри выберет трех победителей. Рисунки могут быть выполнены в любой технике.

Финалисты конкурса будут объявлены в начале декабря 2019 года. Призеров пригласят на новогодний исторический квест «Елка Победы. Новая миссия».

Рисунки девяти победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустит Почта России ограниченным тиражом.

Организатором конкурса выступают Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!».

Более подробная информация размещена на сайте Музея Победы.