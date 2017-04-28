Юрий Лебедкин: «Надо называть вещи своими именами»

№29 (477) от 6 сентября 2017 г.

На прошлой неделе в газете «Красная строка» было опубликовано заявление главного редактора издания Юрия Лебедкина о его выходе из Коммунистической партии Российской Федерации, в которой наш коллега состоял с 1991 года. В заявлении Юрий Лебедкин перечислил ряд причин, заставивших его покинуть ряды КПРФ. Документ был широко растиражирован в орловских СМИ, поэтому пересказывать его «Орловская среда» считает излишним – мы предпочли пообщаться с Юрием Лебедкиным лично. Почему известный журналист, редактор одного из лучших печатных изданий области принял решение сдать свой партбилет, Юрий Лебедкин рассказал в эксклюзивном интервью «Орловской среде».

– Юрий Викторович, что побудило вас покинуть партийные ряды? Почему заявление написали именно сейчас? Был какой-то определенный повод или решение созрело давно?

– Если быть точным, то первый раз об этом сказал на пресс-конференции, после того как из типографии «Труд» изъяли тираж нашей газеты. То есть этот процесс шел давно, и нельзя сказать, что это вдруг вспыхнуло только сейчас.

Я по взглядам, по убеждениям советский человек. Я никогда этого не скрывал, нравилось это кому-то или не нравилось. Я понимал недостатки КПРФ, вполне понимал, но считал, что в нашем общественном и политическом поле это та структура – при всех недостатках, при всех вопросах, которые можно задать, с которой у меня было достаточно много общего – в убеждениях, взглядах, подходах… нашу газету мы позиционируем как издание государственно-патриотического толка, поэтому союзнические отношения, общие подходы к тем или другим процессам у нас с КПРФ всегда были. И ко мне лично со стороны партийной организации никаких претензий не возникало – до того как здесь в качестве врио губернатора не появился Потомский.

У меня сомнения в том, что решение выдвинуть его в качестве кандидата в губернаторы было правильным, возникли месяца через три после его появления здесь. Я о них говорил прямо на областной конференции КПРФ, на пленумах и в личном общении с коммунистами. Постепенно эти сомнения не только не рассеялись – они укрепились. Более того, я совершенно четко понял, что его выдвижение – это ошибка. И я тоже об этом прямо говорил. Но, к сожалению, эта точка зрения, а тем более действия в этом направлении воспринимались или, по крайней мере, официально трактовались местной организацией КПРФ как нарушение партийной дисциплины, как раскольнические действия, как подрыв авторитета партии, авторитета губернатора, которого выдвинула КПРФ, и было партийное решение его поддерживать. Эта проблема наложилась еще и на то, что внутри компартии существовало напряжение: там были разные группы, одна из них хотела сместить Иконникова и занять места секретарей и, соответственно, депутатов. Эта группа сделала ставку на Потомского, и они думали, что вместе с Потомским они смогут свалить Иконникова. И они тоже включились в кампанию: Иконникова обвиняли в том, что их он наказывает, а вот Лебедкина, который грубо нарушает партийную дисциплину, не трогает, прикрывает – и так далее, и так далее. Более того, я обоснованно думаю, что это подогревалось людьми из областной администрации, из окружения Потомского…

А с другой стороны, если бы, допустим, я, условно говоря, был рабочим на производстве или работал в сельском хозяйстве, был бы по роду деятельности далек от общественно-политической жизни, то, может быть, было бы как-то по-другому. А когда работаешь в газете, волей-неволей находишься на острие событий – и ты должен не только определять свою позицию, но и озвучивать свою точку зрения, доносить до людей, ты должен ее аргументировать. В газете же через тебя идет поток информации, и ты видишь гораздо больше, чем основная масса граждан. И за три года с момента избрания Потомского губернатором у меня накопилось наблюдений просто выше головы – совершенно отрицательных наблюдений, фактов, результатов моего анализа. То есть я пришел к совершенно четкому выводу: если выдвижение Потомского было ошибкой, то сейчас делать вид, что ничего не происходит, все хорошо, и поддерживать его, да еще настаивать на поддержке – это ошибка втройне. И об этом я тоже прямо заявил на бюро обкома, когда принес туда заявление о выходе из КПРФ.

– Как среагировали в обкоме?

– Ну, как среагировали… Им сказать-то нечего. Мне сказали: ну, может, ты погорячился… Мы все понимаем, но это же будет удар по партии, может быть, ты бы подумал и забрал заявление… Но раз я его написал – это же значит, что я все обдумал. И поэтому я решил опубликовать это заявление в газете, сделать его фактом общественной жизни. Я не собирался пиариться – тут надо было поставить точку. «Благодаря» Потомскому я пришел к выводу, что надо сделать какое-то максимально резкое движение – иначе ситуацию не сдвинуть. А формальным поводом – не причиной, а именно поводом – для меня стал приезд в Орел Зюганова 4-5 августа. Я, в общем-то, ждал этого визита, потому что в июле была встреча Потомского с активом отделения КПРФ. И Потомский поставил условие: он придет на эту встречу, если Лебедкина на ней не будет. И мне сказали: ты понимаешь, вот приедет Зюганов, а Потомский ему пожалуется: я хотел встретиться, ответить на вопросы, а тут Лебедкин… не будем обострять, не приходи. Хорошо – я не пришел. И я хотел посмотреть, как же пройдет этот визит Зюганова. Он приехал – в своем амплуа, Потомского похвалил, наградил, дал интервью… Видимо, Потомский пожаловался Зюганову: мол, я тут работаю, а меня клюют, информационной поддержки нет… И после этого на сайте КПРФ регулярно появляется информация из Орловской области: губернатор-коммунист Потомский встретился… Потомский поздравил… Потомский возложил… И это идет теперь потоком. То есть они пиарят Потомского уже на всероссийском уровне. И я понял, что это всё. Эта ветвь отсохла. И отвалилась. Я не хлопал дверью, я просто ее отрезал – и всё.

– А как по-вашему, если бы коммунисты оценивали деятельность Потомского объективно, что они должны были бы сделать в идеале?

– Если бы там объективно оценивали людей по их делам, по тому, что они из себя представляют на самом деле, а не по тому, как они хорошо говорят или, допустим, сколько вносят средств, то таких людей, как Потомский, не следовало бы и выдвигать прежде всего. Он ведь избирался и в законодательное собрание Ленинградской области, и в Госдуму – по спискам. Это значит, что он находил общий язык, мог найти подход к руководству и так далее, и так далее. Да, допустим, поначалу не разобрались. Ну а сейчас? Надо же когда-то называть вещи своими именами, надо же подходить объективно. А объективно – область деградирует. Кадровая политика просто никакая – это мягко говоря. И даже чисто в партийном отношении: он даже на учете здесь не стоит, не ходит, не встречается, не выступает перед однопартийцами… И по крайней мере об этом партийные структуры могли бы говорить. Они, конечно, не могут отозвать его из губернаторов, но называть вещи своими именами и заставлять его нести партийную ответственность за эти вот дела – вполне можно было. Хотя бы сохранили лицо и чистые руки. Сказали бы: да, мы разобрались. Выгнали бы из партии в конце концов, отняли бы партбилет. Но… свою голову, как говорится, не приставишь. Можно ли было как-то действовать? Можно было бы. Если посмотреть ретроспективно, то, когда провалили выборы в городской совет, на мой личный взгляд, надо было, хлопнув дверью, с негодованием, отказаться от этих позорных нескольких мандатов, которые, так и быть, коммунистам отписали. При том уровне фальсификаций, позора, тогда это был бы скандал, связанный с губернатором. Этого не сделали – и что получили в результате? Получили такой же провал на следующих выборах – уже в областной совет.

– Есть у вас какие-то планы относительно дальнейшей политической деятельности? Не подумывали вступить в какую-нибудь другую партию?

– Я никакой политической карьеры не делал – не рвался ни в какие секретари или великие депутаты. Во-первых. Во-вторых, я думаю, что ни в какие партии вступать не буду. На мой взгляд, это неправильно – прыгать из одной партии в другую. Как сложилось, так сложилось – может, оно и к лучшему. Буду нормальным независимым журналистом. Позиция газеты и мои собственные взгляды, которые я формулирую как государственно-патриотические, такими и будут. Я взгляды не меняю. И партийность тут ни при чем.

Беседовала Татьяна Филева