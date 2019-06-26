Юрий Малютин: «Благоустройство» требует расследования…»

№22 (559) от 26 июня 2019 г.

Экс-депутат Орловского горсовета Юрий Малютин считает планируемое строительство сухого фонтана на территории сквера им. Ермолова в Орле частью коррупционной схемы, расследованием которой должны заняться прокуратура и Следственный комитет. По мнению градозащитника, 150 миллионов «благотворительных» рублей на сухой фонтан — это огромная сумма, которой хватило бы на строительство подвесного моста через Оку. Возведение фонтана стоит гораздо дешевле. В связи с этим есть сомнения в необходимости расходования того объема средств, которое настойчиво навязывается чиновниками. И самое важное: ссылаясь на законодательство, Малютин категорически отрицает возможность любого строительства в зоне нескольких памятников истории и культуры, объединенных в единый ансамбль, который охраняется государством как часть ландшафтной территории садово-паркового искусства.

— Банк-спонсор дает сто пятьдесят миллионов рублей, однако я считаю, что объем работ на памятнике генералу Ермолову, которые предполагаются, равняются объему работ, выполненных на памятнике Героям комсомольцам, — считает градозащитник. — На самом деле все это очень похоже на очередную коррупционную схему. Есть вопросы и к главе администрации Орла, и к его заместителю Минкину, который продвигает это «благоустройство», и к Сбербанку, который жертвует такую сумму на благотворительность. На самом деле благоустройство стоит около 3, 5 млн рублей. Все это требует расследования. И прокурорского, и следственного комитета. Пусть органы установят истинное значение вложений в отдельные части этого «строения», разделив фонтан и земляные работы, если администрация Орла не готова постатейно отчитаться перед жителями, сколько что стоит.

Теперь о законодательной части этого вопроса, — продолжил Малютин. — Минкин в своем выступлении многократно ссылался на то, что имеется согласование областного государственного управления по охране памятников культуры и более того, что это согласование было проработано на якобы расширенном градостроительном совете. При этом Минкин не говорит, кто входил в состав этого совета. Я знаю, что ведущие архитекторы там не присутствовали. То есть это очередная ложь. Ссылаются на то, что Семиделихин подписал согласование, но подписание согласований работ на памятнике Ермолову должно происходить при определенных условиях, которые не были исполнены. Статья 5.1 федерального закона №73 от 25 июня 2002 года гласит: на памятнике или ансамбле запрещаются строительные, земляные и прочие работы. То, что сейчас пытаются протащить через горсовет, эти работы предусматривает. А эти работы, повторюсь, запрещены законом. Тем не менее в открытую и внаглую это делается. Территория памятника Ермолову имеет собственную охранную зону и соответственно защищается статьей 12 Закона Орловской области №391 «Об объектах культурного наследия» от 6 апреля 2004 года. Закон утратил силу, однако охранная зона продолжает действовать, так как не издано постановление областного правительства, которое бы её отменило. Обращаю также внимание, что 5 апреля 2016 года президент РФ подписал ФЗ №95 «Об объектах культурного наследия». Статья 3.1 закона гласит: «Решения об утверждении зон охраны объектов культурного наследия, принятые в соответствии с законодательством РСФСР и Российской Федерации до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются действующими». Статья 12 закона №391 четко разъясняет: границы охранных зон объектов культурного наследия действуют с момента выявления памятника или его включения в госреестр объектов культурного наследия. Еще один немаловажный момент: согласно статье 56.2 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в памятниках, являющихся произведениями монументального искусства, госохране подлежат все его составляющие.

— Нужно помнить, что инициатором создания сквера Ермолова был педагогический коллектив орловского пединститута, и это решение далеко не сразу было одобрено властями, — отмечает Малютин. — Декан биолого-химического факультета Николай Гранкин вместе со студентами ездили в глазуновский лесхоз, привезли оттуда саженцы редких деревьев, в том числе грецкий орех, краснолистный дуб, клен. Студенты высадили деревья в тот же день. Потом ежедневно их поливали. Активное участие в подготовке территории будущего сквера тогда принимали и студенты физмата, во главе с деканом факультета Геннадием Байдаком и будущим ректором Федором Авдеевым они расчищали котлован, который был на месте нынешнего сквера, от дикорастущих деревьев. Студенты исторического факультета тоже участвовали в этой работе. Верхам тогда не понравилась активность преподавателей и студентов, и они препятствовали созданию сквера. Вместо того, чтобы поддержать студентов, саженцы засыпали землей , поэтому к настоящему времени осталось всего несколько десятков редких деревьев. Грецкий орех в прошлом году вступил в стадию плодоношения. Разве можно уничтожать то живое, что с любовью выращивалось? То, что нынешние власти пытаются к скверу свои лапы протянуть, это очень нехорошо. Наш гражданский долг — защитить эту территорию.

Градозащитника поддерживает депутат горсовета Сергей Елесин. Внешний облик сквера Ермолова с сухим фонтаном обсуждался 20 июня на заседании профильного комитета горсовета.

-Коллеги, это пир во время чумы. У нас в школах счета арестованы, а мы все про фонтан, — высказался Елесин.

Депутат отказался согласовывать дизайн-проект настаивал на привлечении к обсуждению вопроса экспертов и общественности.

Не выдержала и секретарь комитета:

Портить город надоело! Деревья снесут, а жители, между прочим, их сажали и поливали.

Несмотря на все «аргументы» Минкина в пользу дизайн-проекта, который депутаты назвали «филькиной грамотой», в его нынешнем виде он принят не был. Депутаты потребовали от администрации города подготовить дополнительную документацию к ближайшей сессии горсовета.

Наталья Зарубина