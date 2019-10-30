Юрий Малютин: «Их цель – запудрить мозги гражданам»

№37 (574) от 30 октября 2019 г.

Губернатор Андрей Клычков не отказывается от идеи осчастливить горожан новым обликом исторического центра Орла.

Пару недель назад «перспективы развития исторического центра» нашего города почему-то обсуждало «экспертное сообщество Москвы», правда, с представителями департамента по проектам развития территорий Орловской области. Встреча проходила в Союзе архитекторов России.

«После выбора приоритетных локаций правительство Орловской области объявит всероссийский архитектурно-градостроительный конкурс на лучшую концепцию локации исторического центра города Орла», – сообщила пресс-служба областной администрации по итогам встречи.

Напомним, еще не так давно орловчане задавались вопросом: с какой целью создавался департамент по проектам развития территорий, зачем бюджету содержать новых чиновников? Но, похоже, все было не зря: «департамент неизвестно чего» начинает оправдывать ожидания главы региона, строя планы по развитию исторического центра Орла – охраняемой территории, где в соответствии со статьей 5.1 Федерального закона №73 запрещены какие-либо работы.

«Давайте жителям объясним»

Далее к «развитию территории» подключается областной градостроительный совет, по каким-то причинам присвоивший себе право архитектурной деятельности на территории муниципального образования. Совет проходит втайне от общественности и СМИ. Его возглавляет начальник управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области Вячеслав Миронов, проект реконструкции сквера Ермолова представляет дизайнер Елена Шаренкова. В итоге проект, предусматривающий строительство в том числе сухого фонтана в сквере Ермолова и вырубку деревьев, посаженных преподавателями и студентами ОГУ, одобряют.

Губернатор Клычков комментирует планы по реконструкции сквера Ермолова в эфире телекомпании ОТР:

– Есть сквер. Приходит мне сообщение: «Не трогайте реликтовые деревья»… Я спрашиваю: «Какие реликтовые деревья в сквере 2012 года?». И вопрос сегодня, когда архитекторы, градостроительный совет принял решение, что в этом месте оптимально для того, чтобы связать единую концепцию пешеходной зоны центра города Орла, я говорю: «Да вы же, архитекторы, приняли это решение. Давайте жителям объясним». Жители высказались: сохранить дорогу, сохранить парковку. Я сказал: «Хорошо. Жители хотят – вносите в проект изменения».

И сейчас проходят окончательные процедуры для того, чтобы учесть пожелания жителей, потому что я лично не хочу идти против жителей. Пришло 150–200 человек, говорят: «Не вырубайте деревья». – «Хорошо. Мы посадим еще больше», – сказал губернатор.

«Ёлки-палки, что за локация?»

«Жители хотят», «я лично не хочу идти против жителей»… Как мы понимаем, губернатор только и делает, что думает о людях. Вероятно, каким-то неведомым образом ему поступают сигналы от тех, кто хочет «развивать исторический центр Орла», и еще многое из того, что запрещено законом. Клычков, в свою очередь, направляет сигналы в Сбербанк: а не одолжить ли вам 150 миллионов рублей на наше «развитие», если «жители хотят»? Сбербанк на сигналы пока не реагирует, как следует из ответа его представителя на запрос депутата горсовета Сергея Елесина о выделении средств. Однако Клычков, который сигналы, поступающие посредством «локатора», все еще принимает, продолжает рисовать в своей голове «концепцию локации исторического центра города Орла».

Известный градозащитник, депутат Орловского городского совета 1 и 2 созывов, неоднократный чемпион и рекордсмен СССР, единственный в истории города старший тренер лётчиков-планеристов сборной команды СССР, автор Положения о заповедной зоне г. Орла и просто уважаемый в городе человек и гражданин Юрий Малютин недоумевает:

– Потомский ставил бронзовые нелепые фигуры, Клычков – фонтаны. Каждый хочет оставить свой след в историческом центре Орла, «пометить» город – это вопрос тщеславия. Я считаю, что умный человек никогда бы на это не пошел. Но наши чиновники… Они вводят термин «локация». Не пора ли прекратить коверкать русский язык? Локатор – это источник сигнала. Локация подразумевает наличие источника, который посылает сигнал в сторону объекта, и по отраженным сигналам получает как можно больше информации о нём. Чиновники говорят о какой-то «локации исторического центра города Орла». Что вы здесь будете определять? Можно ведь по-русски сказать – определение территории. Сделать это можно по обычной карте. Их цель – запудрить мозги гражданам. Установили машину на Комсомольской, обвешали ее плакатами, я прохожу мимо, написано: «Исторический центр города Орла, локация исторического центра». Ёлки-палки, что за локация? В машине сидят чиновники, которым поручена разработка предложений по территориям. Они заполняют анкеты, по сути, навязывают гражданам благоустройство исторического центра. Но что это такое? Центр благоустроен! Если хотите – проводите реставрацию, но не благоустройство. Нельзя этого делать! И почему сквер 2012 года? Его заложили преподаватели и студенты ОГУ в 2001 году, посадили там редкие, а не «реликтовые» деревья, я сам в этом участвовал.

«Вы не имеете права «воткнуть лопату»

– Само понятие развития исторического центра – это нелепость, – продолжает Юрий Малютин. – В историческом центре развивать территорию – это значит строить объекты, которые бы давали работу людям, строить детские сады, еще что-то. Вы не имеете права сюда «воткнуть лопату», потому что исторический центр города Орла является памятником, достопримечательным местом города на основе федерального закона. В частности, в статье 3 закона №73 от 25 июня 2002 года об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в части «ансамбли» сказано: достопримечательные места – творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы… центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты.

– Исторический центр трогать нельзя. Статья 5.1 была принята в виде дополнения к 73-му закону, чтобы не было попыток строить что-либо в историческом центре: на территории памятника или ансамбля запрещается проведение земляных, строительных, гидротехнических и прочих работ.

– Исторический центр для жителей города Орла многое значит. В войну Орел практически разрушили, и было много споров при восстановлении исторического центра города, где его границы и кто может подтвердить это документально. До 1960 года было множество вариантов этого проекта. Тем не менее в 1960 году академику архитектуры, главному архитектору города Орла Сергею Ивановичу Федорову в военно-историческом архиве в Москве удалось обнаружить рукотворный чертеж исторического центра города Орла, обнесенного тремя рядами оборонительных сооружений. Это 1728 год. Автор – – Михаил Бузовлёв. Есть первый генплан города Орла, подписанный Екатериной Второй. Подтверждение тому – в книге «Исторические центры городов Орла, Курска и Белгорода. Комплексные памятники истории и культуры». В 1960 году были сняты все вопросы по поводу исторического центра Орла. Хотя в настоящее время некоторые новоявленные историки незаконно пытаются изменить эту летописную истину.

– Возвращаемся к тому моменту, когда Орел был освобожден. Правительство СССР приняло отдельное постановление о срочном восстановлении пятнадцати наиболее разрушенных городов страны. В этом списке был и Орел. Постановление датировано ноябрем 1945 года. К 1950 году исторический центр города Орла полностью восстановили в соответствии с историческими планами города.

В январе 1970 года Правительство РСФСР утвердило Генеральный план города Орла. В пункте 3 постановления правительства было обязательство для Орловского облисполкома изготовить проект детальной планировки центра Орла, который был восстановлен. Этот проект требовалось утвердить по согласованию с Госстроем РСФСР. Что и было сделано. Создали группу экспертов-историков и архитекторов, которые этим занялись. Орловский облисполком, исполняя поручение правительства, заказал Ленинградскому государственному институту проектирования городов (Ленгипрогор) «Проект детальной планировки исторического центра Орла», который был изготовлен. В 1985 году Орловский облисполком его утвердил. Есть официальные документы.

Были сделаны какие-то профессиональные замечания, которые доработали, не меняя существа проекта. Окончательный вид «Проект детальной планировки территорий исторического центра Орла» и литературного заповедника Дворянское гнездо принял в 1991 году. Проект стал неотделимой частью Генерального плана города Орла. Прокуратура по моей просьбе – этот проект ранее держали взаперти и никому не показывали – его истребовала и изучала целый месяц. Он находился в управлении архитектуры администрации города Орла. Исторический центр города Орла четко ограничен. Границы определяли на основе документов не менее десяти экспертов, входивших в состав экспертной комиссии, которая была создана Орловским облисполкомом для составления опорного плана. Необходимо, чтобы проект обязательно опубликовали. Здесь нет никакого государственного секрета. Это должна сделать администрация города Орла.

– Еще раз подчеркиваю: это документ федерального уровня. Он действующий, – заключил градозащитник.

Мы не знаем, какие «локаторы» наводит на исторический центр нашего города господин Клычков и какую он получает информацию об «объекте», но уверены, что в любом случае ему больше помогло бы знание федеральных законов. А что касается его желания каким-то образом «пометить» центр Орла, то тут и вовсе не следует волноваться: орловцы не забудут Андрея Евгеньевича в связи с «ремонтом» моста Дружбы, массовой вырубкой деревьев в парках Орла, запомнится нам и пляжный волейбол на площади Ленина, и талантливая губернаторская команда.

Наталья Зарубина

Справочно:

«Заповедная зона, в границах которой располагаются наиболее ценная и хорошо сохранившаяся часть достопримечательного места, памятники и ансамбли, памятники природы, иные объекты, составляющие предмет охраны историко-культурного заповедника. В границах заповедной зоны устанавливается режим, соответствующий режиму охраны территории памятника, ансамбля или охранной зоны объекта культурного наследия. В этой зоне запрещается любое новое строительство, за исключением восстановления утраченных объектов культурного наследия, а также хозяйственная деятельность, наносящая ущерб объектам недвижимости, определенным как предмет охраны историко-культурного заповедника».

Первый заместитель прокурора области В.П. Опальков.

Из ответа мэру города Орла В.В Сафьянову. 2011 год.