З декабря истекает срок уплаты имущественных налогов

До истечения срока уплаты имущественных налогов с физических лиц осталась одна неделя. После 3 декабря все граждане, не заплатившие налоги, переходят в категорию должников. К суммам налогов, предъявленных к уплате, будет прибавляться пеня.

УФНС России по Орловской области напоминает: если налогоплательщик по каким-либо причинам не получил уведомление и квитанции на уплату налогов, ему необходимо как можно скорее обратиться в налоговую инспекцию.

Пользователи Интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» получают налоговые уведомления только в электронной форме.

Кроме того, в соответствии со ст. 52 Налогового кодекса, не направляются налоговые уведомления с суммой начислений до 100 рублей.