26 ноября 2018



З декабря истекает срок уплаты имущественных налогов

До истечения срока уплаты имущественных налогов с физических лиц осталась одна неделя. После 3 декабря все граждане, не заплатившие налоги, переходят в категорию должников. К суммам налогов, предъявленных к уплате, будет прибавляться пеня.

УФНС России по Орловской области напоминает: если налогоплательщик по каким-либо причинам не получил уведомление и квитанции на уплату налогов, ему необходимо как можно скорее обратиться в налоговую инспекцию.

Пользователи Интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» получают налоговые уведомления только в электронной форме.

Кроме того, в соответствии со ст. 52 Налогового кодекса, не направляются налоговые уведомления с суммой начислений до 100 рублей.

 

В Орловской области расследуют дело по факту самоубийства подростка
Городские власти будут искать общий язык с устроителями розыгрышей призов у гипермаркетов
В Орловской области обезвредили десять мин и снарядов
Опубликовано 26 Ноя 2018 в 11:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

Комментарии закрыты.

Новости

Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"