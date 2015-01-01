За 10 лет материнский капитал получили 35 тысяч орловских семей

В начале 2007 года, то есть ровно 10 лет назад, Пенсионный фонд начал выдавать первые государственные сертификаты на материнский капитал. За это время его размер вырос с 250 до 453 тысяч рублей.

В Орловской области за время действия программы сертификаты на материнский (семейный) капитал получили почти 35 тысяч семей. Самой первой обладательницей сертификата стала жительница Должанского района Ирина Фомина – она получила право на МСК в связи с рождением второго ребенка. Кстати, на данный момент владелица сертификата полностью распорядилась средствами материнского капитала, потратив их на улучшение жилищных условий, — сообщили в пресс-службе ПФР.

Изначально материнским капиталом можно было распорядиться по трем направлениям: улучшение жилищных условий, обучение детей и будущая пенсия мамы. В прошлом году к ним добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. Четыре раза Пенсионный фонд выплачивал из средств материнского капитала единовременную выплату: в 2009 и 2010 году по 12 тысяч рублей, в 2015 году – 20 тысяч рублей и в 2016 году – 25 тысяч рублей.

Несмотря на то, что направления использования материнского капитала за десять лет кардинально не изменились, в программу на регулярной основе вносились коррективы. Их основная цель – максимально облегчить семьям получение сертификата и распоряжение его средствами. В то же время было сделано многое, чтобы обезопасить владельцев сертификата от мошенников.

В Орловской области средствами МСК частично или полностью распорядились более 19,6 тысяч владельцев сертификатов. Из них большинство (около 18,8 тысяч человек) направили эти средства на улучшение жилищных условий, более 800 – на образование детей и 14 – на накопительную пенсию мамы.

Важно отметить, что подать заявление на получение сертификата, а потом на распоряжение его средствами можно в Личном кабинете на сайте ПФР. Это в значительной степени экономит время молодым родителям.

Наконец, Пенсионный фонд напоминает, что для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще два года – для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен по 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.