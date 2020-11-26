26 ноября 2020



За 10 месяцев в Орле заплатили более 13 млрд. рублей налогов

Как сообщает ИФНС по г. Орлу, всего за 10 месяцев 2020 года в Орле в консолидированный бюджет РФ перечислено почти 13,4 млрд. рублей налогов и сборов, что выше показателя прошлого года на 1,3 млрд. рублей.

При этом в федеральный бюджет собрано 3,5 млрд. рублей или 108,8% к уровню прошлого года. Основной рост сложился по НДС: платежи возросли на 243,4 млн. рублей и составили более 2,9 млрд. рублей.

В территориальный бюджет налогов поступило на сумму почти 9,9 млрд. рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 189,5 млн. руб.

Поступления доходов в городской бюджет за 10 месяцев 2020 года составили более 1,4 млрд. рублей, что выше уровня прошлого года на 0,6 млн. рублей.

 

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Опубликовано 26 Ноя 2020 в 13:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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