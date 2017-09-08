За 9 месяцев 136 жителей Орловской области пострадали на производстве

Из них 126 несчастных случаев — легкие, 8 несчастных случаев — тяжелые, два случая обернулись смертью работников.

При этом, согласно статистике, количество несчастных случаев на производстве, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось примерно на треть. За 9 месяцев 2016 года произошло 205 несчастных случаев, из которых 5 — со смертельным исходом. Снизить число несчастных случаев на производстве работодателям помогают предупредительные меры.

— В этом году средства Фонда социального страхования на улучшение условий труда смогут направить 268 работодателей Орловской области. На эти цели выделено 30,5 млн рублей. Наибольшая часть финансов, около 13 млн рублей, пойдет на приобретение сертифицированных средств индивидуальной защиты. На проведение обязательных периодических медицинских осмотров выделено 10 млн рублей, а на специальную оценку условий труда — более 6 млн рублей, — рассказал управляющий реготделением ФСС Олег Ревякин.

В списке самых травмоопасных сфер деятельности на Орловщине оказались: сельское хозяйство и строительство. Большинство несчастных случаев произошло в Орле и Орловском районе. Один из несчастных случаев произошел буквально месяц назад на предприятии по обработке металлов. Слесарь-ремонтник, установив совместно со своим напарником муфту сцепления в маховик, попросил включить подачу сжатого воздуха, чтобы проверить исправность конструкции. Неожиданно произошел срыв поршня из муфты сцепления. Вылетевший поршень сбил с подставки слесаря, травмировав ему левую ногу. Пострадавшего доставили в районную больницу, где установили диагноз: открытый перелом обеих костей нижней трети левой голени со смещением. Травма получила квалификацию тяжелой, и теперь пострадавший проходит курс лечения и получает обеспечение по линии ФСС, — сообщили в пресс-службе фонда.