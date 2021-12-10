10 декабря 2021



За эту ночь на дороги города высыпали 335 тонн 10%-й «пескосолянки»

Сейчас посыпка продолжается. Но если с запасами смеси проблем нет, то человеческого ресурса для улиц всех районов недостаточно, — признались в пресс-службе горадминистрации. С перепадом температур городские улицы превращаются в один сплошной каток. Из-за ледяной корки на тротуарах и придомовых территориях для многих обычный маршрут становится настоящим испытанием. Поэтому посыпка пешеходных зон и главных дорог пескосоляной смесью — одна из основных миссий на ближайшее время. Её традиционно выполняет МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла».

С пяти часов утра работали три трактора с пескоразбрасывателем и 45 сотрудников Спецавтобазы. К работе подключаются управляющие компании и хозсубъекты. Особый упор делается на главные улицы, где пролегают маршруты общественного транспорта, а также на тротуары, подходы к остановкам, мостам, пешеходным переходам. Отдельное внимание – обращениям граждан, которые поступают в социальные сети.

Кстати, уже много лет орловцы не ждут милостей от городских служб, а сами защищают себя от падений. В такую погоду лучше всего помогает обыкновенный медицинский пластырь. Несколько полосок приклеиваются на подошву так, чтобы концы заходили на верхнюю часть обуви. Дойти до работы или магазина вполне хватает.

 

В этом году в Орле отремонтируют 30 окраинных улиц
Облпрокуратура обжаловала оправдательный приговор Сергею Будагову
Движение по дачным маршрутам будет организовано с 20 апреля
Опубликовано 10 Дек 2021 в 17:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

Комментарии закрыты.

Новости

ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"