За эту ночь на дороги города высыпали 335 тонн 10%-й «пескосолянки»

Сейчас посыпка продолжается. Но если с запасами смеси проблем нет, то человеческого ресурса для улиц всех районов недостаточно, — признались в пресс-службе горадминистрации. С перепадом температур городские улицы превращаются в один сплошной каток. Из-за ледяной корки на тротуарах и придомовых территориях для многих обычный маршрут становится настоящим испытанием. Поэтому посыпка пешеходных зон и главных дорог пескосоляной смесью — одна из основных миссий на ближайшее время. Её традиционно выполняет МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла».

С пяти часов утра работали три трактора с пескоразбрасывателем и 45 сотрудников Спецавтобазы. К работе подключаются управляющие компании и хозсубъекты. Особый упор делается на главные улицы, где пролегают маршруты общественного транспорта, а также на тротуары, подходы к остановкам, мостам, пешеходным переходам. Отдельное внимание – обращениям граждан, которые поступают в социальные сети.

Кстати, уже много лет орловцы не ждут милостей от городских служб, а сами защищают себя от падений. В такую погоду лучше всего помогает обыкновенный медицинский пластырь. Несколько полосок приклеиваются на подошву так, чтобы концы заходили на верхнюю часть обуви. Дойти до работы или магазина вполне хватает.