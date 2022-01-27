27 января 2022



За год количество самозанятых в Орловской области выросло в 2,6 раза

По состоянию на 1 января 2022 г. количество физических лиц, состоящих на учете в налоговых органах Орловской области в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, составило 16695 человек. В аналогичном периоде прошлого года в регионе насчитывалось 6375 самозанятых граждан.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» введен в Орловской области с 1 июля 2020 года. Им могут воспользоваться физические лица и предприниматели, которые самостоятельно оказывают услуги или реализуют продукцию собственного производства, не имеют работодателя и наемных работников, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.

УФНС России по Орловской области напоминает: физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим, могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес или получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

 

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Опубликовано 27 Янв 2022 в 16:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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