За год количество самозанятых в Орловской области выросло в 2,6 раза

По состоянию на 1 января 2022 г. количество физических лиц, состоящих на учете в налоговых органах Орловской области в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, составило 16695 человек. В аналогичном периоде прошлого года в регионе насчитывалось 6375 самозанятых граждан.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» введен в Орловской области с 1 июля 2020 года. Им могут воспользоваться физические лица и предприниматели, которые самостоятельно оказывают услуги или реализуют продукцию собственного производства, не имеют работодателя и наемных работников, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.

УФНС России по Орловской области напоминает: физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим, могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес или получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.