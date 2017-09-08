За год работы проекта ОНФ «Генеральная уборка» удалось ликвидировать 7160 свалок

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Генеральная уборка» подвели итоги реализации ресурса «Интерактивная карта свалок» за год его работы. За это время на сайт поступило более 16 тыс. обращений от граждан. Практически по половине из них уже достигнуто положительное решение.

По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова, за год работы проект доказал свою эффективность, в его работу включились сотни тысяч неравнодушных граждан по всей стране. «Запустив проект год назад, мы хотели, чтобы он стал своеобразной службой «одного окна» для населения, куда каждый гражданин мог бы обратиться с проблемой незаконных свалок. Среди множества заявок к нам поступили жалобы и на полигоны твердых коммунальных отходов, грубо нарушающих природоохранное законодательство, и на площадки временного размещения отходов и на различные иные объекты», – отметил Миронов.

Он подчеркнул, что за год работы ресурса Народного фронта «Интерактивная карта свалок» от граждан поступило 16 тыс. 35 обращений.

«Сейчас из них решено 7 тыс. 160 проблем, в работе – 7 тыс. 229. Среди лидеров по борьбе с незаконными свалками – Ивановская область, Республика Татарстан, Томская область, Белгородская область, Республика Марий Эл, Московская область. Среди отстающих по этому критерию по-прежнему выделяются Республика Бурятия, Забайкальский край, Приморский край, Владимирская область», – отметил Миронов.

Он напомнил, что результаты работы ресурса «Интерактивная карта свалок» в 2017 г. были отражены в Докладе по итогам года экологии, подготовленного экспертами Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.

Пресс-служба ОНФ

 

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Опубликовано 01 Фев 2018 в 13:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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