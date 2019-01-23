«За город Орёл мы будем биться»

№2 (539) от 23 января 2019 г.

Представители общественного движения «Граждане Орла» и депутат горсовета Евгений Косогов намерены добиваться изменений в системе управления городом Орлом и отставки сити-менеджера Александра Муромского.

О необходимости изменений действующей системы на более простую и эффективную, открытую и подотчетную избирателям председатель совета координаторов общественного движения «Граждане Орла» Вадим Невров, депутат Орловского горсовета Евгений Косогов и координатор движения «Граждане Орла» Илья Ермаков рассказали на недавней пресс-конференции.

В областном центре — катастрофа

Как заявил Евгений Косогов, поводом для данной гражданской инициативы стала действующая система управления городом, которая может привести областной центр к катастрофе.

— Бюджет города Орла — в предбанкротном состоянии, в прошлом году было обанкрочено ПАТП-1, в предбанкротном состоянии МУП ТТП, МУП ЖРЭП, МУП «Спецавтобаза», практически все муниципальные предприятия, — прокомментировал Косогов. — Не исключено, что и в этом году ряд предприятий будут обанкрочены. Большое количество муниципального имущества было распродано за копейки, в результате в городе нехватка бюджетных средств от аренды. Это привело в том числе к отмене бесплатного питания в школах, что очень серьезно ударило по жителям. Недавно в очередной раз была увеличена плата за проезд, это также свидетельствует о системном кризисе в городе. Из-за бездарных ошибок власти в течение 2017 года, согласно акту КСП, было неэффективно израсходовано более 314 млн рублей, эти деньги могли пойти и на питание школьников, и на другие социальные нужды.

Также Косогов резко высказался против американской системы управления городом:

— Это система, институт сити-менеджерства, привела к тому, что в горсовете десять депутатов избраны по списку. «Списочники» никакой помощи гражданам города не оказывают. При этом каждый из них имеет право распределять миллион бюджетных рублей на наказы избирателей. Если одномандатник, который закреплен за конкретным округом, в ежедневном режиме решает проблемы своих избирателей, то «списочник» находится в политической плоскости и никаких проблем граждан по сути не решает. На мой взгляд, эта система неэффективна и непопулярна. Мэр является декоративной фигурой, и он не способен участвовать в управлении городом. По сути он является наблюдателем за деятельностью сити-менеджера. Нынешняя городская власть не несет ни за что ответственности, спрашивать не с кого. Эта модель привела к катастрофическим управленческим проблемам.

Депутаты, избранные по списку партии, могут быть избраны в горсовет на работу на постоянной основе, которая оплачивается из бюджета города Орла.

Мы предлагаем, чтобы все 38 депутатов горсовета избирались на прямых выборах голосованием по одномандатным округам. В городе Орле ориентировочно 255 тысяч избирателей. Если избирать 38 депутатов по одномандатным округам, то каждый депутат будет взаимодействовать в округе с 6 700 избирателями, что повысит управляемость округами и значительно повысит эффективность работы с населением. В горсовете будет меньше подниматься партийных вопросов, а больше — хозяйственных и экономических. Сейчас практически все вопросы решают представители «Единой России», таким образом очень легко провести любой непопулярный вопрос, что и происходит.

Мы также предлагаем из числа избранных депутатов выбирать председателя горсовета с ключевой функцией ведения нормотворческой и контрольно-ревизионной деятельности. На постоянной основе у председателя горсовета необходимо оставить одного заместителя, что сэкономит бюджетные средства. Следует вернуть обратно в г. Орёл забранные полномочия по градостроительной деятельности и вернуть должность главного архитектора. Из-за того, что полномочия забрала область, город не контролирует очень важный аспект, как в таком случае он может развиваться эффективно и поступательно?

Предлагаем переименовать мэра в председателя горсовета, что снимет понятийную путаницу. Главу администрации города Орла (он же в этом случае мэр. – Прим. ред.) выбирать прямым тайным всенародным голосованием. На выборах депутатов горсовета и мэра разрешить выдвигаться кандидатам от партий и самовыдвиженцам.

«Американская система перестает работать»

По поводу нынешней ситуации в городе высказался Вадим Невров:

Когда происходит фракционное принятие решений, когда руководство «Единой России» заставляет своих депутатов голосовать консолидировано, то американская система перестает работать. Поэтому нужно перейти к прямым выборам окружных депутатов. Депутаты — это представители народа, и их главная задача — представлять интересы граждан в мэрии. Не интересы партий, не интересы кланов, не интересы отдельных групп, а интересы своих избирателей. Реформа показала, что в тех городах, где мэры избираются всенародно, управляемость выше. В городах, где перешли к институту сити-менеджера, постоянно путаница возникает. В Орле по любому вопросу идут отписки, что проблема принята к сведению. Но проблема-то не снимается при этом. Как преподносится деятельность администрации города? Столько-то единиц техники выехали на уборку. Меня как жителя города не интересует, сколько выехало техники, меня интересует, что улица Комсомольская будет убрана с 1 по 4 января, Московская — с 4 по 6 января и так далее. Почему в городе суета, когда надо без конкурса заниматься снятием гранита, и почему нет суеты при уборке снега, льда, почему не появляются благотворители, которые берут это на себя это? Мы провели ряд опросов, пообщались с гражданами в соцсетях, и граждане считают, что все предлагаемые нами идеи — правильные. При всех поправках, которые мы предлагаем, управляемость городом повысится.

«Горсовет — это некий фасад»

— Сейчас каждый чувствует, что муниципальный уровень власти атрофировался в Орле. Вера населения в это тоже атрофировалась, — высказался Илья Ермаков.

— Нынешняя система — постоянный источник противоречий. Вроде фасад функционирует, но как принимаются решения? Келейно? По каким основаниям областная власть вмешивается в дела муниципалитета? Это запрещено 131-м федеральным законом. Трансформаций в городской среде было достаточно много, и мы не можем отследить цепь принятия решений. Это позволяет утверждать, что сложился сговор между исполнительной властью и какими-то уровнями, которые находятся вне муниципальной власти. То есть горсовет — это некий фасад, где происходит говорильня, а контуры принятия решений проходят где-то мимо. И вот эта система с упоением занялась трансформацией среды и освоением денег. И поэтому на выходе мы получаем такие художества, которые описаны в докладе КСП.

У меня имеется полный акт проверки КСП, в том числе недостающие ранее страницы, где написано, что весь гранит с памятника Героям-комсомольцам был оценен в один рубль, весь гранит, который был увезен с Бульвара Победы, оценен в один рубль, — отметил Косогов. — Также там есть информация, что проводится конкурс о строительстве фонтана на Медведева, а уже до всех конкурсных процедур туда зашла конкретная компания, готовила за УКХ документацию, то есть УКХ свои полномочия передает частным компаниям.

«У нас что — война?!»

Отвечая на вопросы журналистов, Евгений Косогов рассказал о процедуре внесения соответствующих поправок в устав города.

-Я имею право обратиться с инициативой о рассмотрении предложения о внесении поправок в Устав города Орла и инициировать публичные слушания. Если мне будет отказано, то в Уставе прописана вторая модель — это сбор инициативной группы — сто человек и выше, когда жители города инициируют публичные слушания. Если мне будет отказано как депутату, то мы соберем сто подписей, я уверен, и больше соберем, и инициируем повторно. Этот инструмент нам позволяет запустить процесс.

— Я считаю, что результат получается из правильно поставленных целей. Наша задача — говорить правду. То, что мы предлагаем — разумно. И мы будем доносить это до горсовета. Мы прекрасно понимаем, какой сейчас горсовет. Но это не значит, что, если будет общественное давление на депутатов и общественный запрос, они будут продолжать заниматься тем, чем занимаются. Это не так. Изменения уже сегодня происходят, хотя и пробуксовывают. Потенциал и энергия накапливаются. И это самое главное, — пояснил Вадим Невров.

Журналисты также поинтересовались, почему инициируется отставка конкретно Александра Муромского. На этот вопрос ответил депутат Косогов:

— Ничего личного по отношению к Муромскому ни у меня, ни у коллег нет. Но есть конкретные требования к нему как к должностному лицу. На мой взгляд как депутата, он продолжает «топить» город Орел. Позволяет разграблять бюджет города Орла. Я вижу, что руководить городом он не в состоянии. Череда бездарных отписок и череда скандалов с коррупционной составляющей, в том числе в рамках деятельности УКХ, этот скандал с песко-соляной смесью… Вы же понимаете, что просто так не происходит такое неэффективное расходование бюджетных средств. И это не единственный скандал, к сожалению. На мой взгляд, каждый чиновник, который не справляется со своими обязанностями, должен уйти с занимаемой должности. Для меня последней каплей была отмена бесплатного питания школьников. Объясню, почему. Звонят мне родители, это обеспеченные люди, и говорят: «Наши дети могут питаться, потому что мы за них платим, а малообеспеченные не могут. И маленький ребенок, который может питаться, за него родители заплатили, ест, а другой ребенок ему в рот смотрит. Вы понимаете? У нас что — война?!»

— В Орле раньше неспроста была мажоритарная система управления, потому что отцы города, которые действительно были отцами этого города, они понимали, что одномандатники лучше управляют закрепленными территориями. Вот эти десять человек, списочников, они, в принципе, выключены из горсоветовской повестки. Депутат- это тот человек, который управляет территорией, а не тот, который шумит в Фейсбуке на политические темы, а потом не приходит голосовать потому, что его руководитель ему сказал: «Либо не приходи, либо голосуй «за». Это к вопросу о голосовании по тарифам на проезд. Поэтому мы предлагаем уйти от политики, а перейти к возрождению эффективного управления городом. Сейчас Орел деградирует.

— Муниципалитет, согласно 131-му закону, — это отдельный орган, который в состоянии сам собой управлять эффективно, — продолжил Косогов. — Однако у избирателей отняли право выбирать мэра, в состав депутатов мы вводим «списочников», которые не всегда понимают, что за вопрос в повестке дня. Голосуют потому, что сосед так проголосовал. Даже не читая. А когда ты одномандатник, ты несешь ответственность. При губернаторе-коммунисте Потомском все было сделано, чтобы разрушить систему управления городом Орлом. А при коммунисте Клычкове ничего не сделано для того, чтобы что-то улучшить. Я вас уверяю: городу много не надо, вы отдайте те налоги, которые по закону в других регионах предоставляются. Более того, даже если эффективно управлять тем бюджетом, который в городе есть, качество жизни изменится. Нужно заняться развитием территории и прекратить заниматься непригодными деяниями. Вот это должно сойти на нет. Если сейчас не прекратить это, возможны нехорошие последствия. И пора менять тех людей, которые строят себе замки по тысяче квадратных метров, на тех, кому наш Орел не безразличен. За город Орёл мы будем биться.

Ольга Рождествина