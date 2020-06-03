3 июня 2020



За гранью: в Орловской области местный житель истязал своих детей

СК по материалам СМИ и прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Троснянского района Орловской области. Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ч. 3 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). Предварительно установлено, что подозреваемый на протяжении длительного времени систематически причинял физические и психические страдания членам своей многодетной семьи. Кроме того, подозреваемый заставлял детей избивать мать. В настоящее время пятеро малолетних детей из семьи изъяты и помещены в детские специализированные учреждения.

Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершенным преступлениям. Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководителя следственного управления.

 

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Опубликовано 03 Июн 2020 в 17:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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