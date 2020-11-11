За колючей проволокой

№39 (618) от 11 ноября 2020 г.

Карстовое реликтовое озеро Индовище в Шаблыкинском районе в очередной раз объявлено памятником природы регионального значения. Губернатор Клычков подписал соответствующее постановление. Глава региона может быть спокоен: особо охраняемая территория уже «под охраной», так как находится рядом с другим, не менее ценным объектом — комплексом по откорму крупного рогатого скота компании «Мираторг». По словам местных жителей, доступ к «рыбному» озеру, берега которого усыпаны белыми грибами и ценными ягодами, давно закрыт. На пути к водоему — колючая проволока.

Памятник природы — не для людей?

Как сообщает официальный портал Орловской области, озеро Индовище находится в 12 километрах на северо-запад от поселка Шаблыкино. Водоем представляет собой реликтовое карстовое озеро булавовидной формы, вытянутое с северо-запада на юго-восток. Его площадь — 22,7 гектара. Необычно озеро тем, что содержит внутри себя плавучий остров (сплавину). По кромке острова растут рогоз, тростник, камыш, осока, березы, сосны. С ними соседствуют сабельник, багульник, росянка, щитовник. На острове можно найти уникальные сообщества травянистых растений, которые редко встретишь в нашем регионе.

Озеро Индовище в недавнем прошлом

«В озере достаточно большое количество рыбы – щуки, лещи, окуни, а также другие виды. На территории водоема обитают выпи, кряквы. Также встречаются серые цапли и камышницы. На землях, которые прилегают к озеру, гнездятся полевые жаворонки, устраивают тока тетерева», — сообщает администрация области.

Думаем, сейчас подтвердить эту информацию уже непросто по причине того, что доступ на территорию памятника природы ограничен, и все же администрация Орловской области предупреждает: в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения запрещается любая хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

Что именно запрещено: строительство зданий, сооружений и иных объектов, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций, проведение геологоразведочных работ, поиск и добыча полезных ископаемых;

изменение гидрологического режима; загрязнение и засорение поверхностных и подземных вод, сброс сточных вод; рубка древесной и кустарниковой растительности, нарушение растительного покрова, за исключением проведения научных исследований и мероприятий по сохранению и восстановлению памятника природы; уничтожение объектов животного мира и причинение им вреда, сбор, отлов, изъятие объектов животного мира из среды их обитания, а также причинение вреда местам обитания объектов животного мира; сброс отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест, складирование, размещение, захоронение всех видов отходов, материалов, грунтов, снега; разведение костров, сжигание сухих листьев, травы и сельскохозяйственные палы и т.д.

Ограничений, как видим, масса, и все они, ввиду сложившихся обстоятельств, не для простых людей. Вероятно, в случае нарушений спрашивать будет с тех, кто обнёс территорию памятника природы колючей проволокой?

«А сейчас беда…»

Напомним, еще в июне текущего года «Орловская среда» писала о том, как жители шаблыкинских деревень Косуличи и Петрушково пытались добиться, чтобы рядом с их домами не строили свинокомплексы. Именно тогда граждане и сообщили журналистам, что доступ к памятнику природы для них уже закрыт. И им «уже хватает» комплекса по откорму КРС, того самого, который расположен рядом с озером Индовище. Жители шаблыкинских деревень были в панике от навязанного соседства с многотысячным «стадом» быков и свиней. Приводим некоторые из высказываний граждан:

— Мы делаем вывод: будет экологическая катастрофа. Вот у нас фидлот, откормочник уже есть. Там 70 тысяч голов. Если ветра нет вообще — запах стоит здесь. Ветра в основном дуют с юга и с запада, с севера — очень редко, но, когда дует, мы тут готовы в противогазах ходить. А свинарник — это еще хуже, чем КРС.

— Мы теперь даже не можем к речке подойти, они захватили вот эти два участка! Они даже на земле сельского поселения пытались что-то посеять. Мы не можем ни за грибами сходить, ни за ягодами! Нас всего лишили! Наши и дети, и внуки ничего не видят. Наши дома теперь можно купить за десять рублей, а куда нам деться? У меня, например, заболевание легких, я его получила здесь, саркоидоз легких, мне сказали, что это от животных! Вот я только пролечилась недавно. Как нам быть? Люди получают зарплаты, но за нас они не борются, никто не борется!

— К лесу не подойти, там граница, там стоит охрана, говорят, что это частная собственность, а мы раньше ходили туда за белыми грибами, за ягодами, за клюквой, за всем на свете! У нас озеро Индовище является памятником природы. Оно сейчас обнесено колючей проволокой… Памятник природы — мы не можем туда попасть! Оно огорожено, и быки кругом по тонне! Вот так вот живем, никому не нужные… Даже возле речки по обеим сторонам пытались пахать, пока их не остановили!

Озеро Индовище за колючей проволокой

— Писали в Роспотребнадзор, это водоохранная зона, после этого там работы прекратились.

— Косуличи — самое большое село в нашем сельском поселении. И достается нам больше всех: всё закрыто, магазина нет давно, и в Высоком то же самое. Обидно, конечно. Детей в школе не стало, а здание огромное, в зимнее время приходилось за один только газ платить, это нерентабельно для двух детей, поэтому закрыли. Население Косуличей — 119 человек, 359 — в сельском поселении. Тысячи голов свиней на такое количество населения — не многовато ли?

— Останутся ли здесь люди после такого нашествия? Наверное, останутся, но жить будет невозможно. Здесь очень красивая природа, хотелось бы дышать свежим воздухом, и грибные, и ягодные места здесь, красота редкая… Жаль нашей природы, жаль…

— Публичных слушаний не было, к людям никто не обращался. Это не промзона, это земли сельхозназначения. Поле было вспахано, подготовлено под посев. А сейчас беда…

— Я не живу в Косуличах, но постоянно приезжаю сюда. Осенью я ходил вдоль речки, и текла какая-то слизь. Село Яблочково, там, наверное, один дом остался, как раз вплотную с «Мираторгом». Получается, оттуда идет ручей, вот пока я этот ручей не перешел, слизь не пропала, перешёл ручей — дальше чистая речка. Ни одной рыбы я не видел. Прошел я где-то километров семь-восемь. Предположительно слизь текла с фидлота.

Четырнадцать процентов воздуха

Напомним, в сентябре текущего года в администрации Шаблыкинского района все-таки прошло так называемое общественное обсуждение предварительного варианта оценки воздействия на окружающую среду строящихся свинарников ООО «Мираторг-Курск», где представители компании наконец-то объявили гражданам о своих намерениях. Это строительство двух крупных свинокомплексов возле деревень Петрушково и Косуличи. Эколог «Мираторга» особо отметила, что строительство комплексов не повлияет на пути миграции животных, «ущерб растениям и животным, занесенным в Красную книгу Орловской области, также оказан не будет». При этом граждане не без труда добились от представителя «Мираторга» ответа на главный вопрос: в окружении какого количества свиней и быков им предстоит жить?

Итак, в километровой близости от населенных пунктов, с трех сторон от них, расположатся всего около ста восьмидесяти тысяч голов животных! При этом так называемые «инвесторы» уверяют, что никакого вредного воздействия на окружающую среду не предполагается. О людях разговора не было, но местные жители не поленились: они подсчитали и «объем» чистого воздуха, который им достанется — всего четырнадцать процентов, так как только с южной стороны не будет поступать «навозный» воздух, напомнили «благодетелям» о навозных стоках, о нестерпимой вони (граждане опасаются, что потоки навозной жижи КРС в посевах кукурузы, урожаями которой так гордится нынешний зампред по развитию АПК Сергей Борзенков, дополнятся вонючими и более опасными свиными), об аммиаке и сероводороде, а также о том, что строительство свинокомплексов велось без предварительных общественных слушаний.

Как-то вскользь представитель «Мираторга» упомянула об артезианской воде, которая свиньям необходима в огромных количествах, и только после настойчивых вопросов граждан были озвучены объемы потребления:

— Косуличи — 280 кубометров и Петрушково — под пятьсот кубометров в сутки (!).

И это без учета уже действующего фидлота…

За счет чего будут восполняться запасы воды? Насколько её хватит людям и животным? Не произойдет ли в результате такого гигантского потребления питьевой воды то самое нарушение гидрологического режима, о котором напоминает в своем постановлении о признании озера Индовище памятником природы Андрей Клычков? И останется ли вообще в «живых» карстовое озеро? Кто-нибудь занимался этими расчетами? Полагаем, что до этого никому, кроме немногочисленных жителей шаблыкинских деревень, дела нет.

Где гарантия, что вредные стоки не попадают на территорию памятника природы, если, как рассказывают граждане, уже загрязнена речка Навля? Что будет с местными животными и растительностью?

Хотя, о чем это мы? Со временем можно сделать вид, что памятника природы озеро Индовище и не было, как не существовали населенные пункты Косуличи, Петрушково, Высокое, Молодовое…

Но пока… Постановление правительства области о признании озера Индовище памятником природы регионального значения, а территории, занятой им, — особо охраняемой природной территорией регионального значения публикуется как раз накануне поездки губернатора

Клычкова в Шаблыкинский район.

Чтобы было понятно, это постановление — вовсе не подарок для граждан, отстаивающих свои права на благополучную экологическую среду и протестующих против планируемого масштабного строительства свинарников рядом с их деревнями, а также несанкционированных сбросов нечистот от КРС, загрязняющих почву и водные источники.

Здесь всё до банального просто: в соответствии с постановлением Коллегии Орловской области

от 15 мая 2008 года № 155 «Об инвентаризации памятников природы на территории Орловской области» озеро Индовище Шаблыкинского района уже входило в перечень памятников природы, включаемых в кадастр особо охраняемых природных территорий и имеющих статус объектов регионального значения. Тогда, после инвентаризации и тотальной «прочистки», из более чем 130 объектов в перечне особо охраняемых осталось 13.

Снять статус памятника природы с озера Индовище и исключить его из кадастра особо охраняемых природных территорий Орловской области просто не решились.

Собирательство — под запретом?

Шаблыкинский район издавна привлекал рыболовов, грибников и туристов охотой и рыбалкой, лесными дарами. Территория района изрезана долинами рек, озёр, оврагами, балками, здесь имеется большой лесной массив, площадь которого — 10,3 тыс. га. Хвойные и лиственные леса изобилуют лечебными и целебными травами, грибами и ягодами. Здесь водятся различные виды животных и птиц. Местные жители всегда могли запастись впрок дарами щедрых шаблыкинских лесов. Благоприятный климат, красивые места привлекали сюда на отдых не только жителей областного центра, но и москвичей.

Средний по размерам территории (847,5 кв. км) Шаблыкинский район является одним из малонаселенных в области, в нем проживает 6766 человек. Плотность населения составляет 8 человек на 1 кв. км. В районе насчитывается 63 населенных пункта.

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций – 1368 человек. Число субъектов малого предпринимательства крайне невелико. Как и все остальные районы области, Шаблыкинский – типично аграрный. И его дальнейшую судьбу в значительной мере определяют заезжие губернаторы.

Напомним, идеей развития крупного проекта по производству мраморной говядины на территории района проникся еще экс-губернатор Александр Козлов; пришедший ему на смену Вадим Потомский проект активно поддерживал, обещая жителям не только строительство фидлотов, но и создание перерабатывающих производств, увеличение количества рабочих мест. В итоге компания «Мираторг» (её «дочка» — ООО «Брянская мясная компания») уже занимает в районе почти 70% сельхозугодий, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходится всего 4,1% плодородных земель, на долю личных подсобных хозяйств — 3,7 %.

«Благодаря» Дмитрию Бутусову – топ-менеджеру команды Потомского-Клычкова, который после «работы» в Орловской области отправился на повышение в Минсельхоз, в Шаблыкинском районе окончательно добили молочное животноводство, а также свернули проект по картофелеводству. Об обещаниях строительства мясокомбината и создании дополнительных рабочих мест уже все забыли – крупнейший завод построен в Брянской области. В поисках работы шаблыкинцы вынуждены уезжать на вахту в столицу и другие регионы.

Что оставалось жителям Шаблыкинского района? Собирательство грибов, ягод и трав? Теперь и этого они не могут себе позволить. Луга и лесные опушки огорожены колючей проволокой. И никого не смущает, что то же озеро Индовище является памятником природы, а территория вокруг него – природоохранной зоной.

Вода — для свиней

Так что же будет происходить после принятия постановления об признании озера Индовище памятником природы регионального значения, ведь в соответствии с режимом его охраны многое из того, что все это время позволялось, запрещается? К примеру, выгул, прогон и выпас сельскохозяйственных животных. Они фактически находятся рядом с этой территорией, пусть и за колючей проволокой. Учитывая рельеф местности, нельзя исключить загрязнение поверхностных и подземных вод. Кроме того, здесь категорически запрещены не только проезд тяжелой техники, но и расширение существующей дорожно-тропиночной сети. Ограждения из колючей проволоки вблизи лесных опушек, лощин и балок могут препятствовать естественным путям миграции животных, что также может вызвать деградацию природоохранной зоны территории озера Индовище.

Как показывает практика, реализация подобных «сырьевых» проектов в регионе не только не способствует удешевлению сельхозпродукции для орловчан, но и существенно ухудшает условия жизни местного населения. Важно понимать, что все водоносные системы находятся между собой и с поверхностными водами в постоянном взаимодействии. Зловоние, накопление отходов в поверхностном слое почвы и миграция вредных веществ по профилю

почвы в подземные воды, сток в овраги и ручьи, тотальное загрязнение всех подземных источников питьевой воды – вовсе не сюрреалистичная картина будущего.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, с учетом всех существующих природных, антропогенных и технических факторов на сегодняшний день только 83,4% населения Орловской области обеспечено доброкачественной питьевой водой. До сих пор на Орловщине существуют десятки сёл, где люди черпают воду из колодцев, не имея централизованных водопроводных сетей. В том же Шаблыкинском районе, по отзывам граждан, проблема с обеспечением населения качественной питьевой водой не решена. Об этом люди пишут губернатору в Инстаграм и ответа не получают. Это неудивительно, ведь сейчас в приоритете мясные коровы и свиньи, для которых чистая артезианская вода добывается из скважин.

Стоить напомнить орловским чиновникам и губернатору в частности, что принятые в сентябре поправки в Конституцию РФ обязывают исполнительные органы власти принимать меры для сохранения природного богатства и биологического разнообразия России, к снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Однако и до поправок ничто не мешало им запретить размещать стойла для больших стад животных вблизи природного памятника и шаблыкинских деревень.Именно чиновники должны были обеспечить беспристрастную экологическую экспертизу строящихся объектов животноводства и независимую оценку воздействия выбросов и отходов производства на окружающую среду.

Вероятно, для объективной оценки такого воздействия чиновников нужно поселить на время рядом со свинокомплексами, чтобы они в полной мере ощутили на себе все прелести такого соседства. А пока сами граждане дают оценку и местной инвестиционной политике, и пресловутому воздействию мегакомплексов на окружающую среду, пытаясь безуспешно продать свои дома и присматривая более экологичные места для проживания и работы.

Кстати, о «заботе» чиновников об окружающей среде говорит тот факт, что Красная книга Орловщины, которую должны были издать еще в 2017 году, читателям до сих пор недоступна. Ни Клычков, ни Бутусов, ни Борзенков так и не нашли средств на ее издание. И это объяснимо: «фестивалить» на Днях поля и ярмарках, устраивать лошадиные бега на призы губернатора, пускать салюты в небо и снимать фильмы, демонстрирующие мнимые успехи трехлетнего руководства регионом, гораздо важнее.

Наталья Зарубина

Фото из соцсети «ВКонтакте»

От редакции:

«Орловская среда» просит прокуратуру Орловской области провести проверку на предмет нарушения прав граждан в части ограничения доступа к водному объекту, памятнику природы регионального значения «Озеру Индовище», а также на предмет соблюдения требований режима особой охраны особо охраняемой природной территории.

Также «Орловская среда» обращается в прокуратуру с просьбой взять на особый контроль обеспечение сохранности водных питьевых ресурсов, так как не исключена возможность их утраты в результате деятельности животноводческих мегакомплексов близ сел Косуличи, Петрушково и Высокое.

К сведению:

Памятник природы «Озеро Индовище» был создан в 1976 году с целью охраны диких животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, и в связи с тем, что карстовое озеро Индовище, по берегам которого произрастает смородина колосистая, ужовник обыкновенный и одноцветка крупноцветковая, представляют большую ценность.