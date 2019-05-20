За коррупционные преступления осужден экс-сотрудник орловского УФСИН

Бывший сотрудник УФСИН России по Орловской области осужден за совершение преступлений коррупционной направленности.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего сотрудника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области. Он признан виновным в совершении 8 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Следствием и судом установлено, что обвиняемый с августа по декабрь 2016 года получил через посредника взятки на общую сумму 138 тысяч рублей за незаконный пронос на территорию производственной зоны колонии мобильных телефонов.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года, информирует пресс-служба регионального СУ СК.