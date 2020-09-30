За лекарствами… в суд

№36 (615) от 30 сентября 2020 г.

В новостях орловских СМИ все чаще стали появляться сообщения пресс-службы прокуратуры Орловской области, что тот или иной льготник (а порой даже ребенок-инвалид) получил положенные ему по закону лекарства через суд. По удачному стечению обстоятельств как раз на днях региональный Роздравнадзор опубликовал объемный доклад о состоянии дел с оказанием медицинской помощи в регионе. Так что у нас появилась возможность оценить ситуацию с разных точек зрения, опираясь на мнение двух независимых друг от друга структур. Это сравнение особенно интересно, если вспомнить недавнюю историю орловской медицины. Напомним, предшественник Ивана Залогина на посту главы депздрава Александр Лялюхин осенью 2015 года сменил на этом посту Павла Сурмиевича. А сам Сурмиевич был уволен после серьезных проблем, возникших в регионе с приобретением льготных лекарств. Впрочем, как писали наши коллеги с сайта «Регнум», окончательно решить вопрос с лекарствами не удалось и самому Лялюхину: в июне 2017 года о ситуации, при которой орловские инвалиды через суд были вынуждены «выбивать» льготные жизненно необходимые препараты, стало известно во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным. На смену Лялюхину прибыл Залогин. И что же изменилось?

Версия Роздравнадзора

Как говорится в докладе ведомства, который находится в свободном доступе на официальном сайте, «индикатором удовлетворенности населения области положением дел в сфере здравоохранения, в том числе качеством и культурой оказания медицинской помощи, является количественный показатель обращения граждан. Так, в I полугодии 2020 года уровень обращений граждан увеличился на 45%: поступило 335 обращений (за аналогичный период 2019 года — 231 обращение). Из них: по вопросу качества и безопасности медицинской деятельности – 139 обращений (в 2019 году – 142 обращения). Наибольший удельный вес от числа обращений граждан по вопросам качества и безопасности медицинской деятельности занимают обращения, касающиеся вопросов соблюдения прав граждан на качественную и доступную медицинскую помощь – 63 обращения (обращения по данному вопросу в 2019 году — 49). Обращения граждан, касающиеся вопросов качества лекарственных средств, отражают тенденцию к увеличению. В I полугодии 2020 года в 2,3 раза увеличилось количество обращений (25) по данному вопросу по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (11 обращений)», — говорится в документе.

А вот самая интересная часть — как раз по поводу лекарств. «В I полугодии 2020 года в Орловской области ситуация с бесплатным лекарственным обеспечением граждан по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ухудшилась. Резко (в 2,2 раза) увеличилось количество обращений по вопросам льготного лекарственного обеспечения», — говорится в отчете Росздравнадзора. Приводятся и конкретные цифры за первое полугодие. «По вопросам льготного лекарственного обеспечения поступило 123 обращения (за аналогичный период 2019 года – 55 обращений). Если ранее основными вопросами в обращениях были отсутствие лекарственных препаратов в аптечных организациях и отказ в оформлении льготного рецепта, то в последнее время участились жалобы на необеспечение департаментом здравоохранения Орловской области (далее – департамент) бесплатными лекарственными препаратами, на неудовлетворительную работу телефона «горячей линии» департамента по вопросам лекарственного обеспечения, в связи с чем увеличилось количество проверок департамента», — отметили в своем докладе специалисты Роздравнадзора.

Итогом такого шквала звонков и жалоб стали проверки со стороны Росздравнадзора (их число тоже выросло вдвое). А уже по итогам проверок ведомству господина Залогина выдано 11 предписаний об устранении выявленных нарушений (в 2019 году предписаний было 5), 21 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (в 2019 – 8).

Интересен нашим читателям будет и вывод аудиторов: «Основными выявленными нарушениями в бесплатном лекарственном обеспечении являются нарушения прав граждан на доступную лекарственную помощь в части необеспечения лекарственными препаратами, отсутствие контроля со стороны департамента за назначением лекарственных препаратов, оформлением рецептов и обеспечение граждан».

Другим критерием удовлетворенности населения обеспечением льготными лекарственными препаратами является количество рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании. По итогам 1 полугодия 2020 года по информации, представляемой облдепартаментом, на отсроченном обслуживании находились 16 рецептов (на 01.07.2019 – 0), выписанных больным высокозатратными нозологиями, 80 рецептов (на 01.07.2019 – 10) – для обеспечения граждан за счет средств федерального бюджета, 31 рецепт (на 01.07.2019 – 3) – за счет средств регионального бюджета. В 1 полугодии 2020 года в территориальный орган Росздравнадзора по Орловской области чаще всего заявители обращались по вопросу бесплатного лекарственного обеспечения препаратами «Золадекс», «Вилдаглиптин», «Кеппра», «Риоцигуат», «Тоцилизумаб», тест-полосками для измерения уровня глюкозы в крови, а от больных онкологическими заболеваниями – препаратами «Палбоциклиб» и «Летрозол».

Версия прокуратуры

В пресс-службе областной прокуратуры нам рассказали, что надзор за соблюдением прав граждан на льготное лекарственное обеспечение является одним из приоритетных направлений прокурорской деятельности и осуществляется на постоянной основе.

«Проверками, которые проводятся прокурорами как на основании обращений граждан, так на плановой основе, выявляются факты необоснованного отказа медицинскими организациями в выписке гражданам лекарств, факты несвоевременного обеспечения их препаратами. В связи с выявленными нарушениями прокурорами в текущем году в суд направлено 19 исковых заявлений об обязании департамента здравоохранения Орловской области, бюджетных учреждений здравоохранения обеспечить нуждающихся лекарственными препаратами, а также возместить им расходы, понесенные на самостоятельное приобретение лекарств, которые рассмотрены, требования прокуроров удовлетворены. Кроме того, в связи с нарушениями требований законодательства при обеспечении льготной категории граждан лекарственными препаратами за счет бюджетных средств в сентябре 2020 года внесено представление руководителю департамента здравоохранения Орловской области», — говорится в официальном комментарии, который получила наша редакция.

Что характерно, сообщения о том, что орловские льготники получили жизненно необходимые лекарства через суд, встречаются в редакционной почте с пугающей частотой. Например, 4 сентября стало известно, что прокуратурой Шаблыкинского района проведена проверка по обращениям двух жителей района по вопросу нарушения их прав на льготное лекарственное обеспечение. В итоге установлено, что заявители являются инвалидами 2 и 3 группы, в связи с чем имеют право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета. Однако в нарушение требований Федерального закона № 178-ФЗ инвалиды на момент обращения в прокуратуру не были обеспечены необходимыми лекарственными средствами в полном объеме.

Для защиты прав граждан прокурор направил в суд два исковых заявления с требованием обязать облдепартамент здравоохранения обеспечить инвалидов лекарствами по медицинским показаниям вплоть до их отмены лечащим врачом. Решениями Советского районного суда требования прокурора удовлетворены. Права инвалидов восстановлены в полном объеме, в настоящее время они ежемесячно обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами.

А уже 7 сентября появилось вот такое сообщение. «В Советском районном суде с участием прокурора Орловской области Владислава Малкина рассмотрено гражданское дело по иску прокуратуры к облдепартаменту здравоохранения об обеспечении инвалида 2 группы лекарственными средствами. В суде глава регионального надзорного ведомства отметил, что прокуратурой проведена проверка по обращению жителя Орла о ненадлежащем лекарственном обеспечении.

Установлено, что заявитель в связи с заболеванием имеет право на льготное лекарственное обеспечение. Однако в нарушение требований законодательства необходимые ему лекарственные препараты должным образом не предоставлялись. Один из назначенных мужчине врачом препаратов не выдавался ему с апреля 2020 года, в ходе судебного процесса он был обеспечен необходимым лекарством только на один месяц.

Рецепты на второй положенный инвалиду препарат в течение 2020 года вообще не выписывались, а заявка учреждения здравоохранения о потребности в лекарстве, направленная в облдепартамент, осталась без удовлетворения.

В целях защиты прав инвалида прокуратурой Советского района г. Орла в суд было направлено исковое заявление. С учетом исследованных в ходе судебных заседаний доказательств, прокурор области попросил суд удовлетворить требования прокуратуры района, обязать облдепартамент здравоохранения обеспечить инвалида лекарственными средствами в соответствии с медицинскими показаниями вплоть до отмены препарата лечащим врачом. Судом требования прокуратуры удовлетворены.

Осталось подождать совсем немного, чтобы увидеть, выполнил ли руководитель орловского депздрава сентябрьское представление прокуратуры, или льготники по-прежнему будут вынуждены получать необходимые им лекарства через суд.

Сергей Миляхин