4 июня 2021



За мусорным коллапсом в Орле будет следить автоматизированная система

В Орловской области собираются внедрить автоматизированную систему «Управление отходами». Как сообщила пресс-служба облправительства, автоматизированная система позволит региональному оператору “Зеленой роще” контролировать всю цепочку перемещения мусора от контейнера до места утилизации или обработки. Таким образом, для недобросовестного подрядчика исключается возможность выгрузки собранного мусора в неположенном месте.

Система способна автоматически прокладывать оптимальные маршруты для мусоровозов, исходя из дорог, расположения объектов обработки или захоронения отходов, а также типа машин и контейнеров. АСУ «Управления отходами» ставит задачи на вывоз и транспортировку мусора, раздает маршруты водителям, ведет мониторинг выполнения задач в режиме реального времени и контролирует результат и качество работ.

К сожалению, в релизе не указана ни стоимость закупки, ни источник ее финансирования. Между тем, напомним, Орловская область уже прославилась своими закупками подобных программных комплексов. Например, в сферу здравоохранения была приобретена автоматизированная система, которая после установки и полной оплаты оказалась нерабочей. На ее место купили новую систему. Но и ее покупка сопровождалась чередой скандалов, о чем писало наше издание. 

 

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Опубликовано 04 Июн 2021 в 12:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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