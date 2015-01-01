За один день сотрудники МЧС изъяли 77 снарядов, мин и бомб

В связи с проведением работ на земле заметно увеличилось количество найденных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Практически ежедневно сотрудники группы специальных (взрывных) работ Орловской областной поисково-спасательной службы выезжают на обезвреживание опасных находок.

Так, по сообщению пресс-службы МЧС, 10 апреля спасатели-взрывники работали в Ливенском и Колпнянском районах, где было изъято и уничтожено 77 единиц взрывоопасных предметов. В селе Коротыш сотрудники группы спецработ обезвредили один артиллерийский снаряд калибра 76 мм. В поселке Колпны были изъяты, а затем обезврежены 25 снарядов калибра 76 мм, семь 45-мм снарядов, один снаряд калибра 107 мм, десять минометных мин калибра 82 мм, пять 50-мм минометных мин, три противопехотные мины, десять авиабомб различных видов и 15 гранат Ф-1.

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны представляют огромную опасность для людей. Она заключается в том, что подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент и внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам. Фактором, провоцирующим детонацию боеприпаса, может стать любое воздействие на него, включая прямые солнечные лучи и даже незначительную вибрацию боеприпаса, не говоря о том, что наносить удары очень опасно, — напомнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

 

У главы администрации города Орла новый заместитель
В Орле подготовили крещенскую купель
Новая спецтехника — в помощь орловским пожарным
Опубликовано 11 Апр 2017 в 13:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 15

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"