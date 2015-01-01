За один день сотрудники МЧС изъяли 77 снарядов, мин и бомб

В связи с проведением работ на земле заметно увеличилось количество найденных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Практически ежедневно сотрудники группы специальных (взрывных) работ Орловской областной поисково-спасательной службы выезжают на обезвреживание опасных находок.

Так, по сообщению пресс-службы МЧС, 10 апреля спасатели-взрывники работали в Ливенском и Колпнянском районах, где было изъято и уничтожено 77 единиц взрывоопасных предметов. В селе Коротыш сотрудники группы спецработ обезвредили один артиллерийский снаряд калибра 76 мм. В поселке Колпны были изъяты, а затем обезврежены 25 снарядов калибра 76 мм, семь 45-мм снарядов, один снаряд калибра 107 мм, десять минометных мин калибра 82 мм, пять 50-мм минометных мин, три противопехотные мины, десять авиабомб различных видов и 15 гранат Ф-1.

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны представляют огромную опасность для людей. Она заключается в том, что подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент и внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам. Фактором, провоцирующим детонацию боеприпаса, может стать любое воздействие на него, включая прямые солнечные лучи и даже незначительную вибрацию боеприпаса, не говоря о том, что наносить удары очень опасно, — напомнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.