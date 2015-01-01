За орловскими детьми все чаще ухаживают бабушки

Сегодня в Орловской области в отпуске по уходу за ребенком находятся почти 40 бабушек. По сравнению с минувшим годом, цифра увеличилась примерно в 1,5 раза, — сообщили в пресс-службе фонда соцстраха.

— Отпуск по уходу за ребенком может быть предоставлен не только матери или отцу ребенка, но и бабушке, деду и любому другому родственнику, фактически осуществляющему уход за ребенком, — отмечает управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Олег Ревякин.

Для предоставления этого отпуска степень родства ребенка с лицом, осуществляющим уход за ним, значения не имеет, однако наличие каких-либо родственных отношений или отношений свойства (речь идет о членах семьи, не состоящих в отношениях кровного родства с ребенком, например, о мачехе или отчиме его родителей) требуется. При предоставлении отпуска этим лицам они должны представить документы, подтверждающие это родство.

Всего в 2016 году Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации назначено почти 10 тысяч пособий по уходу за ребенком. На их выплату было перечислено более 550 млн рублей. Напомним, с 1 января 2017 года с учётом индексации ежемесячное пособие по уходу ребёнком до 1,5 лет составляет не ниже 3065,69 руб. за первым ребёнком и не менее 6131,37 руб. — за вторым и последующими детьми.