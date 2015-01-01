За орловскими детьми все чаще ухаживают бабушки

Сегодня в Орловской области в отпуске по уходу за ребенком находятся почти 40 бабушек. По сравнению с минувшим годом, цифра увеличилась примерно в 1,5 раза, — сообщили в пресс-службе фонда соцстраха.

— Отпуск по уходу за ребенком может быть предоставлен не только матери или отцу ребенка, но и бабушке, деду и любому другому родственнику, фактически осуществляющему уход за ребенком, — отмечает управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Олег Ревякин.

Для предоставления этого отпуска степень родства ребенка с лицом, осуществляющим уход за ним, значения не имеет, однако наличие каких-либо родственных отношений или отношений свойства (речь идет о членах семьи, не состоящих в отношениях кровного родства с ребенком, например, о мачехе или отчиме его родителей) требуется. При предоставлении отпуска этим лицам они должны представить документы, подтверждающие это родство.

Всего в 2016 году Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации назначено почти 10 тысяч пособий по уходу за ребенком. На их выплату было перечислено более 550 млн рублей. Напомним, с 1 января 2017 года с учётом индексации ежемесячное пособие по уходу ребёнком до 1,5 лет составляет не ниже 3065,69 руб. за первым ребёнком и не менее 6131,37 руб. — за вторым и последующими детьми.

 

Почтовые услуги для беженцев с Украины – бесплатны
С 4 по 8 августа в Орле столичные доктора обследуют ветеранов войны
Орловец подозревается в убийстве бабушки
Опубликовано 07 Мар 2017 в 12:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 22

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"