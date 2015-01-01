За первый квартал в Орловской области нашли всего одну бешеную овцу

В референтном центре Россельхознадзора опубликовали статистику по смертельно опасному заболеванию. За первые три месяца 2017 года в Орловской области было проведено 47 исследований на бешенство. В одном случае (а именно у овцы) опасный диагноз подтвердился.

Бешенство в лаборатории диагностируют с помощью реакции иммунофлюоресценции (РИФ). Метод основан на микроскопии окрашенных специальным образом мазков и других образцов тканей. Учитывая, что лечение бешенства не разработано, единственный способ избежать заболевания после контакта с больным животным — введение специальной вакцины не позднее 14 дней от момента укуса. Что касается профилактики заболевания домашних питомцев, существует только один способ — вакцинация. По закону все собаки подлежат обязательной вакцинации против бешенства, кошки — по желанию владельца — напомнили в пресс-службе Референтного центра.

Между тем, специалисты не рекомендуют во время прогулки на природу подходить к диким животным, какими бы милыми они не выглядели. Так, в прошлом году бешенство отмечено было у таких «милашек» как ежики и енотовидные собаки. При этом отрадно, что летальных случаев среди орловцев не было уже с 2009 года. А одним из последних погиб мужчина, которого поцарапал совершенно безобидный на вид котенок.

Сокращается и количество обращений орловцев за прививками. Кстати, страшилки про 40 уколов остались в далеком прошлом — теперь это всего 6 процедур и самым сложным для пациентов оказывается воздержание от алкоголя во время курса прививок.