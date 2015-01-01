За первый квартал в Орловской области нашли всего одну бешеную овцу

В референтном центре Россельхознадзора опубликовали статистику по смертельно опасному заболеванию. За первые три месяца 2017 года в Орловской области было проведено 47 исследований на бешенство. В одном случае (а именно у овцы) опасный диагноз подтвердился.

Бешенство в лаборатории диагностируют с помощью реакции иммунофлюоресценции (РИФ). Метод основан на микроскопии окрашенных специальным образом мазков и других образцов тканей. Учитывая, что лечение бешенства не разработано, единственный способ избежать заболевания после контакта с больным животным — введение специальной вакцины не позднее 14 дней от момента укуса. Что касается профилактики заболевания домашних питомцев, существует только один способ — вакцинация. По закону все собаки подлежат обязательной вакцинации против бешенства, кошки — по желанию владельца — напомнили в пресс-службе Референтного центра.

Между тем, специалисты не рекомендуют во время прогулки на природу подходить к диким животным, какими бы милыми они не выглядели. Так, в прошлом году бешенство отмечено было у таких «милашек» как ежики и енотовидные собаки. При этом отрадно, что летальных случаев среди орловцев не было уже с 2009 года. А одним из последних погиб мужчина, которого поцарапал совершенно безобидный на вид котенок.

Сокращается и количество обращений орловцев за прививками. Кстати, страшилки про 40 уколов остались в далеком прошлом — теперь это всего 6 процедур и самым сложным для пациентов оказывается воздержание от алкоголя во время курса прививок.

 

 

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Опубликовано 18 Апр 2017 в 16:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 6

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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