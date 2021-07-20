За помощь в поиске пропавшей девочки обещано полмиллиона

За информацию, способствующую установлению местонахождения Виктории Гнедовой, полицией объявлено вознаграждение в размере 500 000 рублей. Анонимность гарантируется. Информацию просим сообщать: по телефону 02 (с мобильного 102) или 8 (4862) 43-32-32 (Дежурная часть УМВД).

Напомним, в Залегощенском районе разыскивается Гнедова Виктория Викторовна 27.03.2012 г.р., ученица 3 класса «Залегощенской средней школы №1», которая 18.06.2021 года примерно с 15:00 до 19:00 ушла из дома в селе Казарь. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 140-145 см., среднего телосложения, лицо круглое, лоб средний, брови прямые средние, глаза голубые, нос прямой, губы средней толщины, уши средние, волосы светлые длинные, шрам белого цвета около 2 см в области колена, на спине между лопаток родинка.

Была одета: шорты синие (х/б), футболка зеленого цвета с изображениями цветов желтого цвета, белые балетки. В ушах золотые серьги с камнем.