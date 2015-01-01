За прошедшие выходные в Орловской области произошло 45 ДТП

За прошедшие выходные на территории Орловской области  было зарегистрировано 45 ДТП, из них одно ДТП, в результате которого один человек получил телесные повреждения. Погибших нет.

24 декабря в 07 часов 45 минут водитель 1963 г.р., управляя Шевроле Нива, двигался по Московскому шоссе со стороны ул. Металлургов в направлении ул. Рощинской и в районе д.163 «а» по Московскому шоссе при повороте налево допустил столкновение с Шевроле Нива под управлением водителя 1978 г.р.

В результате ДТП пассажир Шевроле Нива, девочка 2003 г.р., получила телесные повреждения. Пострадавшая госпитализирована в отделение травматологии БУЗ ДОКБ, информирует УГИБДД по Орловской области.

 

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Опубликовано 26 Дек 2016 в 13:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 81

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